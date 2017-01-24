Глушаков подсел на иглу, а Погребняк угодил за решетку. Наш футбол в Instagram
«Советский спорт» продолжает следить за жизнью футболистов РФПЛ в социальных сетях.
Каникулы закончились, начались первые сборы, а футболисты и их подружки продолжают развлекать народ своими публикациями в социальных сетях.
В самом начале работы капитан «Спартака» Денис Глушаков в буквальном смысле слова подсел на иглу. «Как комарик укусит», – сказали ему, но, судя по выражению лица футболиста, комарик удивил его своей кровожадностью.
Кирилл Комбаров сообщил радостную весть – теперь ему положен бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы – он стал многодетным отцом.
Игорь Смольников дал пинка своему новому партнеру по «Зениту» Эрнани.
Квинси Промес вместо игровой формы «Ливерпуля» примерил традиционный арабский прикид. Может и по Москве так щеголять теперь будет.
Артем Дзюба подтвердил свой переход в один из китайских клубов.
Павел Мамаев отложил в сторону шампанское и отправился в мечеть.
Иван Новосельцев выгулял своего нового питомца.
Супруга итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Бокетти обрадовалась подписанию нового контракта игрока с красно-белыми с понижением зарплаты заметно больше своего мужа – ей не придется увозить детей в чужую страну.
А суженная Павла Погребняка, Мария, рассказала, как они с мужем загремели за решетку.