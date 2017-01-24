Глушаков подсел на иглу, а Погребняк угодил за решетку. Наш футбол в Instagram

«Советский спорт» продолжает следить за жизнью футболистов РФПЛ в социальных сетях.

Каникулы закончились, начались первые сборы, а футболисты и их подружки продолжают развлекать народ своими публикациями в социальных сетях.

В самом начале работы капитан «Спартака» Денис Глушаков в буквальном смысле слова подсел на иглу. «Как комарик укусит», – сказали ему, но, судя по выражению лица футболиста, комарик удивил его своей кровожадностью.

Фото опубликовано Denis Glushakov (@glushak8) Янв 16 2017 в 6:07 PST

Кирилл Комбаров сообщил радостную весть – теперь ему положен бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы – он стал многодетным отцом.

Фото опубликовано Kirill (@kkombarov) Янв 16 2017 в 9:28 PST

Игорь Смольников дал пинка своему новому партнеру по «Зениту» Эрнани.

Фото опубликовано 💙Igor Smolnikov💙 (@19smolnikov_official) Янв 12 2017 в 1:39 PST

Квинси Промес вместо игровой формы «Ливерпуля» примерил традиционный арабский прикид. Может и по Москве так щеголять теперь будет.

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Янв 10 2017 в 8:12 PST

Артем Дзюба подтвердил свой переход в один из китайских клубов.

Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 16 2017 в 8:03 PST

Павел Мамаев отложил в сторону шампанское и отправился в мечеть.

Фото опубликовано Pavel Mamaev (@mamaev17) Янв 18 2017 в 5:06 PST

Иван Новосельцев выгулял своего нового питомца.

Фото опубликовано Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Янв 15 2017 в 1:54 PST

Супруга итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Бокетти обрадовалась подписанию нового контракта игрока с красно-белыми с понижением зарплаты заметно больше своего мужа – ей не придется увозить детей в чужую страну.

Фото опубликовано Katerina Bocchetti Maltseva (@katibocchettimaltseva) Янв 17 2017 в 9:31 PST

А суженная Павла Погребняка, Мария, рассказала, как они с мужем загремели за решетку.