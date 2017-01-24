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Глушаков подсел на иглу, а Погребняк угодил за решетку. Наш футбол в Instagram

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» продолжает следить за жизнью футболистов РФПЛ в социальных сетях.

Каникулы закончились, начались первые сборы, а футболисты и их подружки продолжают развлекать народ своими публикациями в социальных сетях.

В самом начале работы капитан «Спартака» Денис Глушаков в буквальном смысле слова подсел на иглу. «Как комарик укусит», – сказали ему, но, судя по выражению лица футболиста, комарик удивил его своей кровожадностью.

Кирилл Комбаров сообщил радостную весть – теперь ему положен бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы – он стал многодетным отцом.

Игорь Смольников дал пинка своему новому партнеру по «Зениту» Эрнани.

Квинси Промес вместо игровой формы «Ливерпуля» примерил традиционный арабский прикид. Может и по Москве так щеголять теперь будет.

Артем Дзюба подтвердил свой переход в один из китайских клубов.

Павел Мамаев отложил в сторону шампанское и отправился в мечеть.

Иван Новосельцев выгулял своего нового питомца.

Супруга итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Бокетти обрадовалась подписанию нового контракта игрока с красно-белыми с понижением зарплаты заметно больше своего мужа – ей не придется увозить детей в чужую страну.

А суженная Павла Погребняка, Мария, рассказала, как они с мужем загремели за решетку.

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