Алексей Трипутень: Миллионы Халка, контракт Адриано – все это пена

Алексей Трипутень (слева) с воспитанниками и Алексей Щиголев Источник: ФК «Локомотив»

Страна узнала о нем, когда хавбек Алексей Трипутень появился в знаменитом «списке 59-ти» Валерия Газзаева. Играл в «Торпедо-ЗИЛ», потом в ЦСКА, но из-за травмы рано закончил карьеру. 10 лет отдал журналистике на радио «Маяк» и канале «ТВ Центр». Вернулся в футбол, теперь уже тренером. Работает с детской командой в Черногории, где обосновался с семьей. На днях Трипутень привозил в школу «Локомотива» лучших игроков своего «Торнадо». В Москве с Алексеем встретился корреспондент «Советского спорта».

«ДО БЕЛЫХ КОСТЯШЕК»

- Про то, как вы организовали детскую школу, мы писали еще перед памятным отборочным матчем Евро-2016 Черногория – Россия. Как у вас дела сейчас?

- Школой по-прежнему руковожу. Рад, что движемся вперед. Поменялся спонсор – как и в России, без него тяжело. Хорошо, что есть люди с возможностями, которые готовы помогать. К нам на сборы приезжали команды из школы «Локомотива», им все очень понравилось. В ответ предложили привезти лучших по итогам года на недельную стажировку в «Локомотив».

- И как?

- Все получилось. С директором академии «Локомотива» Алексеем Щиголевым мы из торпедовской школы, у нас общий тренер – Николай Ульянов. Попросил Алексея Николаевича взять моих пацанов на поруки, не отказал, спасибо ему огромное. Эта неделя, уверен, запомнится ребятам на всю жизнь! Привез троих – черногорца и двух русских. Дамиан из Будвы до этого на самолете вообще не летал. Всю дорогу держался за столик, аж костяшки побелели. Теперь и он, и другие ребята счастливы, увидев все это, сыграв в товарищеском матче за «Локомотив» против «Спартака»…

Воспитанники школы «Торнадо» на стадионе «Локомотив». Фото Алексея Трипутеня

- Ваша школа приносит прибыль?

- Нет. Да это и не цель. Мне нравится заниматься с детьми. В Будве вообще много детей. Три ребенка в семье – нормально. Как-то меня там остановил гаишник, хотел от него откупиться, показав, что трое ребятишек на заднем сидении сидят. Но на полицейских это впечатления не произвело. Они мне сказали, что у одного трое, у другого вообще четверо…

- И что со штрафом?

- Выписали, конечно.

«ШЛЕЙФ РУССКОЙ КОМАНДЫ»

- Вы хотели школу «Торпедо» назвать. Почему не стали?

- Показалось, что будет сложно – все же бренд, авторские права. Большая ответственность назвать школу «Торпедо». «Торнадо» – созвучно, да и цвета у нас зеленые. Косвенное отношение к «Торпедо» все же имеем.

- За счет чего живете?

- Раньше нас спонсировал один из лучших отелей Черногории. Теперь надо двигаться вперед, нужна более серьезная помощь. Стал искать людей под наши требования. Нашел. И черногорского тренера к работе привлек – Радована Кавайю.

- Он тренировал профессиональную черногорскую команду – «Ловчен». И ушел оттуда в детскую школу?

- С «Ловченом» у него не сложилось». Резко сократилось финансирование клуба, ушли лидеры, ему стало неинтересно. Согласился работать в школе. Каждый день приезжает из Цетинье в Будву на работу. Райо, как все зовут Кавайю, еще электриком работает. Я его привез на встречу со спонсором, обсудили все вопросы. Тренеру нужны определенные условия - у него болен ребенок. И никто не может поставить диагноз. Райо методом тыка испробовал все способы лечения, вплоть до барокамеры. Пока все бесполезно.

Райо Кавайя тренировал «Ловчен» в чемпионате Черногории, а теперь работает в школе у Трипутеня Источник: «Советский спорт»

- Черногорский тренер вам нужен и для того, чтобы на вашу школу косо не смотрели?

- Шлейф русской команды все-таки остается. Я – русский, второй тренер – украинец (хотя он для местных все равно русский). Решили создать комфортную обстановку для каждого ребенка – взяли черногорца. Тем более что это Райо. Тренера такого уровня нет в местном детском футболе. К тому же заявились в чемпионат страны.

- У вас там размах. О возвращении в Россию не думаете?

- Вижу перспективу в Черногории. Да и моим детям там комфортно. Это – главное.

«БЕРЕЗУЦКИЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ»

- Братья Березуцкие, с которыми вы в торпедовской школе занимались и дружите до сих пор, действительно помогли вашей школе с формой?

- Братья всегда готовы помочь, огромное им спасибо. Они же перед матчем с Черногорией в марте 2015-го помогли организовать акцию, когда мальчишки получили футболки, автографы, сфотографировались. И это на официальной тренировке накануне матча! До сих пор и мальчишки, и их родители вспоминают. Бываю в гостях – часто вижу, как где-нибудь в серванте на видном месте футболка с подписями игроков сборной России.

- Что говорят братья про ЦСКА?

- Что внутри команды не чувствуется ситуация, которая вокруг клуба. Я про слухи о проблемах с финансированием. Вообще, сложно представить любую другую команду, которая с такими потерями могла бы находиться на третьем месте. А ЦСКА может.

- Увидеться в Москве удалось?

- К сожалению нет. Вася приглашал пересечься в Испании. Они сейчас туда едут на двухмесячный сбор. Двухмесячный, елки-палки! Уж потренируются, так потренируются. Проще будет там встретиться.

- Почему у сборной России все так плохо?

- Когда все начинают говорить про миллионные контракты, приезд Адриано, отъезд Витселя и Халка, понимаю: это такая пена, такой дым, который не несет нашему футболу ничего позитивного. Рассеется – и пустота. Что толку спускать собак на сборную, которая плод системы, существующей в России? Я долгое время работал журналистом. Ребята из журналистики мне говорят: «Понимаем, о детском футболе нужно писать. О фундаменте, который надо закладывать. Но это не в тренде, это не интересно».

- К сожалению.

- Но друзья, коллеги, вы же и формируете тренд! Сделайте так, чтобы было меньше заголовков с нулями. Люди, которые читают про это, в принципе не понимают, о чем речь. Лучше уделите внимание детскому футболу. Пишите про него – и станут читать.

«С ЛАЗАРЕВИЧЕМ ПОДРУЖИЛИСЬ»

- Вот сейчас и пишем. Правда, не так много, как, например, про файер, который в Акинфеева во время того матча в Подгорице попал… Кстати, что сейчас с тем болельщиком Лукой Лазаревичем, который запустил ракетницу в Игоря?

- С Лукой я подружился в фейсбуке. Продолжает жить болельщицкой жизнью. Ездит на баскетбольные, гандбольные матчи.

- Лазаревич отправил в подарок Акинфееву большие часы из одного черногорского монастыря. Дошли в итоге до Игоря?

- Передал их Сергею Аксенову (руководителю департамента по связям с общественностью ЦСКА – Прим. ред.). А он уже – Игорю. Я с ним связался, Игорь сказал, что часы получил.

- Акинфеев простил Лазаревича?

- Обиды у Игоря нет. Если люди свободно проносят файеры на стадион, рано или поздно такое может случиться.

Алексей Трипутень и Лука Лазаревич Источник: «Советский спорт»

«ИРОКЕЗ И РАЗНОЦВЕТНЫЕ БУТСЫ»

- Вы привезли на турнир в Москву мальчишек. У них в голове только футбол. Когда происходит щелчок, и они уже думают больше не про голы, а про красивые тачки?

- Щелчок происходит искусственно, ребята здесь не виноваты. Они заложники ситуации. С утра до вечера живут футболом, собирают наклейки с Роналдо и Месси, смотрят на них не как на богачей, а как на кудесников, которые забивают красивые голы. Щелчок же происходит в тот момент, когда в подростковом возрасте дети становятся товаром. И их надо от этого обезопасить.

- Как?

- Да много возможностей. Тот же потолок зарплат, о котором только говорят. Многие молодые ребята выкладывают фото на фоне своих дорогих машин – и их сверстники, которые с ними играли, но пока не получили доступа к такому, начинают думать только об этом – не о футболе. Причем в самый сложный момент, когда человек встает на взрослый путь.

- У вас был такой щелчок?

- Нет, быстро деньги закончились. В этом смысле, может, и хорошо. У меня цель была на квартиру заработать.

- Успели?

- Как только заработал – получил травму. А у людей, которых знал близко, такой щелчок происходил. Не виню их, но надо спасать молодежь, которая заканчивает с футболом в 17-18 лет, когда первый контракт подписывает. Еще ничего не умеют, а уже ирокез на голове и разноцветные бутсы.