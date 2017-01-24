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«Ты должен быть в школе». Как Бэкхем наказал сына в инстаграме

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Ты должен быть в школе». Как Бэкхем наказал сына в инстаграме
Источник: Инстаграм Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм вместо уроков общался с подписчиками в социальных сетях и забыл, что его знаменитый отец там тоже зарегистрирован.

В понедельник 17-летний парень решил прогулять занятия и поговорить с фолловерами, сидя в торговом центре. Трансляция собрала более 10 тысяч человек, все передавали ему приветы, говорили, что он милый и красивый, но все испортил папа Дэвид.

– Ты должен быть в школе, – Бекхэм-старший сначала поймал сына с поличным, после чего 600 человек отсоединились от лайва. 

– Эта моя рубашка, – экс-полузащитник сборной Англии вдобавок пристыдил сына, который сразу же отключился.

Бруклин учится в частном колледже в Северном Лондоне, где занимается фотографией, проводит медиа-исследования. Иногда участвует в фотосессиях для глянцевых журналов, получает эпизодичные роли в сериалах. Играть как Бекхэм он не захотел, хотя выступал за детские команды «Куинз Парк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Гэлакси», и даже был на просмотре в академии «Челси». 


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