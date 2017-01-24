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Гильотина для «Спартака». Раскрываем причины провала московского клуба

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гильотина для «Спартака». Раскрываем причины провала московского клуба
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» - о главных факторах, из-за которых красно-белые вновь провалили концовку сезона.

Вчерашний поединок «Спартака» с ЦСКА показал – так продолжаться больше не может. В понедельник критическая «точка кипения» недовольства болельщиков была пройдена. И обрушилась на хоккейную аудиторию громким матом. То, что в этот момент шла прямая трансляция поединка по «Матч ТВ» фанатов, естественно, не волновало.

Для «Спартака» пришла пора принятия срочных мер. Потому что обстановка вокруг команды чрезвычайная! Но еще важнее понять и объяснить людям – как «Спартак» докатился до такого позора?

Сейчас многие винят в неудачном выступлении «красно-белых» их главного тренера Алексея Ярушкина. И отчасти я готов согласиться с этой критикой. Потому что Ярушкин действительно «Спартак», что называется, не потянул. Это очевидно.

Ему не достает почти всего. Не хватает авторитета, опыта, даже харизмы.

Однако валить всю ответственность за провальный сезон на тренера – тоже глупо.

Укажу на один уже ныне незаметный фактик. Алексей принял команду еще в октябре. Но до сих пор его должность в команде начинается с аббревиатуры И. О.

Почему так?

Наверно, настало время сказать правду. После отставки Германа Титова, которая напрашивалась еще после окончания прошлого сезона, но была произведена только в октябре, у «Спартака» было два основных варианта на пост нового главного тренера. И Ярушкин среди них не числился.

Пожалуй, пришло время их назвать.

1. Сергей Зубов. До этого возглавлявший СКА и входивший в штаб сборной России. И оставшийся без работы после того, как в питерский клуб перешел со своими помощниками Олег Знарок. Причем, Зубов покинул и СКА, и сборную.

Он отказался от работы в «Спартаке», сославшись на семейные обстоятельства. Ранее отверг по этой же причине предложение «Авангарда».

По неофициальной версии тяжело переживает свою отставку из СКА и сборной. Считает, что с ним обошлись несправедливо. И в силу своего характера просто взял паузу, чтобы прийти в себя.

2. Олег Браташ. Очень интересный вариант, учитывая, что Браташ долгое время работал в «Спартаке» и хорошо знает клубное хозяйство. Ну а кроме того выиграл в 2014 году Кубок Харламова со спартаковской молодежкой.

Тренер был бы и не против поработать вновь уже с основной командой красно-белых. Однако он уже на тот момент был плотно задействован в ФХР. Входил в штаб молодежной сборной Валерия Брагина. А также возглавлял так называемую олимпийскую сборную России, куда вызывают молодых перспективных игроков.

По неофициальной информации ФХР в данном случае была против совмещения. Работа в сборной сейчас – главный приоритет в российском хоккее.

Итак, оба основных претендента на пост главного тренера «Спартака» отпали. И тогда на амбразуру бросили Ярушкина, который на тот момент руководил фарм-клубом красно-белых в ВХЛ – «Химиком».

Думаю, сам тренер был не очень готов к столь резкому повороту в карьере. Но приказали – пошел. При этом и в клубе поначалу не скрывали, что Ярушкин – временная кандидатура. Но потом «Спартак» выдал несколько неплохих матчей. И об обещании найти более мощного наставника для «гладиаторов» как-то забылось. Кроме приставки «И. О.», которую и журналисты постепенно перестали замечать.

Сейчас всем уже понятно, что Ярушкин в «Спартаке» не задержится. И тут возникает два вопроса.

1. Стоит ли менять его до конца сезона? Или уж пусть мучается до конца регулярки.

2. Кем его менять?

Обозреватель «Советского спорта» недавно выяснил, что в системе СКА – «Спартак» и т.д. есть ныне негласное правило – брать на работу только российских спецов. Желательно молодых, с перспективой. И что идет оно с самого верху.

Так что болельщики, мечтающие о возвращении в команду чеха Милоша Ржиги или там появлении в ней финна Раймо Сумманена могут со своими чаяниями заранее расстаться. Иностранцев в «Спартаке» не будет.

Однако и в выборе российских спецов красно-белые довольно придирчивы.

Мне лично, по ходу этого сезона казалось, что неплохим кандидатом на пост главного тренера красно-белых стал бы Андрей Разин. У него и харизма яркая, спартаковская. Я бы даже сказал отчасти Бубновская.

Да и по личному мастерству и стилю, склонности к атакующему хоккею, умению начудить у ворот соперника, Андрей «Спартаку» вроде бы подходит. Данила Марков, которому также пока явно не хватает опыта работы с командами топ-уровня, с ним общий язык опять же нашел бы.

Но московский клуб, как выяснилось в кулуарных разговорах, Разин тоже не шибко устраивает. Проблемный, любит спорить с руководством, «лезть в бутылку».

Ну что ж, с тихим и послушным тренером «Спартак» уже, по-моему, нахлебался дерьма досыта. Есть ощущение, что команде «отрубили голову» в октябре. А пришить новую, достойную именитого клуба, так и не удосужились.

Наверное, пришла пора рисковать и собственным спокойствием. И ценить в тренере все же в первую очередь умение работать и добиваться результата, а не лояльность к руководству.

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