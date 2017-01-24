Спасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей Англии
Райан Мэйсон из скромного «Халла» не был таким уж известным на поле. А теперь на внимании к нему некоторые пытаются даже нажиться.
12-я минута матча, «Челси» подает
угловой. Гэри Кэйхилл и Райан Мэйсон прыгают за мячом: первый – в попытке открыть
счет, второй – чтобы ему помешать. В итоге Мэйсон своей цели добивается, но
слишком большой ценой: футболисты сталкиваются головами и падают на газон. С
Кэйхиллом все в порядке, он играет дальше и даже забивает гол на 81-й минуте. А Райана уносят в подтрибунное помещение, оттуда увозят в лондонский госпиталь
Сент-Мэри.
Страшно представить, о чем тогда думали тренеры и боссы «Халла»: Райан Мэйсон – самый дорогой игрок «тигров» за его 113-летнюю историю. Точная сумма до сих пор неизвестна, но СМИ писали о 15,5 миллионах евро.
Мэйсону всего 25, и он
воспитанник «Тоттенхэма». Харри Рэднапп в 2009-м пригласил его во взрослую
команду, но места ему так и не нашлось. Чемпионшип, первая лига, Франция – пять лет он искал себя в арендах. Наконец Маурисио
Почеттино вернул его в родной клуб. Мэйсона называли воплощением духа нового «Тоттенхэма»:
он провел 37 матчей в сезоне-2014/15. Впервые в своей карьере он сыграл так
много.
Его к тому же вызвали в сборную Англии. В товарищеской игре против Италии он отличился передачей на Таунсенда. Во время празднования гола в кадр попала татуировка Райана с ребенком на правом предплечье. Казалось бы, ничего необычного, но в твиттере появилось загадочное сообщение: «Почему Райан Мэйсон сделал тату с моим изображением в 12-летнем возрасте?» Поразительное сходство неизвестного мальчика и изображения на татуировке отметили все. Но до правды, кажется, так никто и не докопался.
Следующий сезон вышел менее
заметным, в том числе из-за травмы. Ее Райан тоже получил в борьбе за мяч: он
забивал единственный гол своей команды, когда вратарь снес его. Чтобы восстановиться,
понадобилось полтора месяца.
Летом Мэйсон решил перейти в «Халл»,
который только вернулся в премьер-лигу. Контракт на три года, отличный шанс
стать лидером. Дела шли неплохо: стабильное место в старте, два гола. Но травма
в игре с «Челси» изменила все. У англичанина диагностировали перелом черепа. Его
состояние оценивалось как критическое.
Пока Райан лежал без сознания,
кое-кто решил подзаработать. Оказывается,
спекулянты есть даже в видеоиграх: после объявления диагноза игроки в FIFA 17 скупили карточки
Мэйсона за 400 виртуальных монет и начали перепродавать за 5000. Звучит,
конечно, абсурдно.
Сейчас футболист идет на
поправку: состояние стабильное, он в госпитале. Его уже навестили капитан
«Халла» Майкл Доусон, а также Джон Терри и Гэри Кэйхилл. Как пишет The Guardian, сам по себе перелом
черепа – не самая страшная травма, если не задет сам мозг. К обычной работе
человек может вернуться через три месяца, а вот футболисту потребуется до
девяти.
Главный тренер «Халла» Марку
Силва оперативно придумал, кем заменить игрока. До конца сезона за «тигров» будет
играть Лазар Маркович, которого «Ливерпуль» отозвал из «Спортинга» - там он
выступал на правах аренды. Возможно, Маркович поможет «Халлу» спастись от
вылета – сейчас команда на предпоследнем месте. Иначе Райану Мэйсону будет
обидно: травмировался он в премьер-лиге, а вернется уже в Чемпионшип.