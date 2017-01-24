Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС69 : 76Фенербахче
Баскетбол  Жальгирис- : -ЦСКА
Хоккей  Амур1 : 2Слован
Хоккей  Динамо Минск2 : 1Автомобилист
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей Англии

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Спасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей Англии

Райан Мэйсон из скромного «Халла» не был таким уж известным на поле. А теперь на внимании к нему некоторые пытаются даже нажиться.

12-я минута матча, «Челси» подает угловой. Гэри Кэйхилл и Райан Мэйсон прыгают за мячом: первый – в попытке открыть счет, второй – чтобы ему помешать. В итоге Мэйсон своей цели добивается, но слишком большой ценой: футболисты сталкиваются головами и падают на газон. С Кэйхиллом все в порядке, он играет дальше и даже забивает гол на 81-й минуте. А Райана уносят в подтрибунное помещение, оттуда увозят в лондонский госпиталь Сент-Мэри.

Страшно представить, о чем тогда думали тренеры и боссы «Халла»: Райан Мэйсон – самый дорогой игрок «тигров» за его 113-летнюю историю. Точная сумма до сих пор неизвестна, но СМИ писали о 15,5 миллионах евро.

Мэйсону всего 25, и он воспитанник «Тоттенхэма». Харри Рэднапп в 2009-м пригласил его во взрослую команду, но места ему так и не нашлось. Чемпионшип, первая лига, Франция – пять лет он искал себя в арендах. Наконец Маурисио Почеттино вернул его в родной клуб. Мэйсона называли воплощением духа нового «Тоттенхэма»: он провел 37 матчей в сезоне-2014/15. Впервые в своей карьере он сыграл так много.

Его к тому же вызвали в сборную Англии. В товарищеской игре против Италии он отличился передачей на Таунсенда. Во время празднования гола в кадр попала татуировка Райана с ребенком на правом предплечье. Казалось бы, ничего необычного, но в твиттере появилось загадочное сообщение: «Почему Райан Мэйсон сделал тату с моим изображением в 12-летнем возрасте?» Поразительное сходство неизвестного мальчика и изображения на татуировке отметили все. Но до правды, кажется, так никто и не докопался.

Следующий сезон вышел менее заметным, в том числе из-за травмы. Ее Райан тоже получил в борьбе за мяч: он забивал единственный гол своей команды, когда вратарь снес его. Чтобы восстановиться, понадобилось полтора месяца.

Летом Мэйсон решил перейти в «Халл», который только вернулся в премьер-лигу. Контракт на три года, отличный шанс стать лидером. Дела шли неплохо: стабильное место в старте, два гола. Но травма в игре с «Челси» изменила все. У англичанина диагностировали перелом черепа. Его состояние оценивалось как критическое.

Пока Райан лежал без сознания, кое-кто решил подзаработать. Оказывается, спекулянты есть даже в видеоиграх: после объявления диагноза игроки в FIFA 17 скупили карточки Мэйсона за 400 виртуальных монет и начали перепродавать за 5000. Звучит, конечно, абсурдно.

Сейчас футболист идет на поправку: состояние стабильное, он в госпитале. Его уже навестили капитан «Халла» Майкл Доусон, а также Джон Терри и Гэри Кэйхилл. Как пишет The Guardian, сам по себе перелом черепа – не самая страшная травма, если не задет сам мозг. К обычной работе человек может вернуться через три месяца, а вот футболисту потребуется до девяти.

Главный тренер «Халла» Марку Силва оперативно придумал, кем заменить игрока. До конца сезона за «тигров» будет играть Лазар Маркович, которого «Ливерпуль» отозвал из «Спортинга» - там он выступал на правах аренды. Возможно, Маркович поможет «Халлу» спастись от вылета – сейчас команда на предпоследнем месте. Иначе Райану Мэйсону будет обидно: травмировался он в премьер-лиге, а вернется уже в Чемпионшип.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тибо Куртуа: Коста? Пресса занимается спекуляциями, возможно, другим командам на руку подобные вещиГолкипер «Челси» Тибо Куртуа высказался о ситуации нападающего «синих» Диего Косты, который, как сообщалось ранее, повздорил с наставником команды Антонио Конте.Джака оскорбил на расовой почве сотрудника аэропорта в ЛондонеСогласно информации издания The Telegraph, полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака обвиняется в оскорблении на расовой почве.«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Советский спорт» рассказывает, как «Барселона» пытается приобрести одного из лучших полузащитников чемпионата Англии.«Интер» может купить летом Верратти, Маркиньоса и Бернардески«Интер» готовится провести активную трансферную кампанию летом 2017 года.Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном уходе полузащитника Фелиппе Коутиньо, на которого, как сообщают СМИ, претендует «Барселона».Харри Кейн: Глупо уйти из «Тоттенхэма», когда здесь работает один из лучших специалистов мираФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о своих планах на будущее, отметив, что не собирается менять клубную прописку.«Ты должен быть в школе». Как Бэкхем наказал сына в инстаграме«Ты должен быть в школе». Как Бэкхем наказал сына в инстаграмеБруклин Бекхэм вместо уроков общался с подписчиками в социальных сетях и забыл, что его знаменитый отец там тоже зарегистрирован.Лескотт перешел в «Сандерленд»Защитник Джолеон Лескотт подписал контракт с «Сандерлендом». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.«Вест Хэм» претендует на форварда «Милана» НьянгаФорвард «Милана» М’Байе Ньянг может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Sky Sports. В переходе 22-летнего француза заинтересован главный тренер «молотобойцев» Славен Билич.Каким будет новый стадион «Тоттенхэма»Каким будет новый стадион «Тоттенхэма»Футбольные стадионы давно перестали быть всего лишь «домом» для команды.Тибо Куртуа: Китай? Я предпочитаю играть в больших клубах, зарабатывать чуть меньше и завоевывать трофеиГолкипер «Челси» Тибо Куртуа оценил нынешний сезон «синих» и заявил, что его не интересуют предложения из Китая.Юрген Клопп: Я сделаю все возможное, чтобы помочь Джеррарду стать сильным тренеромГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что готов помочь бывшему капитану команды Стивену Джеррарду стать успешным тренером.Защитник «Интера», которым интересуется «Зенит», хочет играть в АнглииЗащитник «Интера» Андреа Раноккиа выразил желание продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.Почему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятПочему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятА «Челси» в этом сезоне крут не только потому, что лидирует в АПЛ с отрывом.«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)«Халл Сити» арендовал у «Ливерпуля» форварда Лазара Марковича до конца сезона, сообщает официальный твиттер «тигров».FA обвиняет Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитромКак сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгр обвиняется недостойном поведении по отношению к арбитру по итогам матча с «Бернли» в 22-м туре АПЛ.Деулофеу перешел из «Эвертона» в «Милан» (фото)Испанский полузащитник Жерар Деулофеу официально стал игроком «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.Клаудио Раньери: Прошлый сезон для «Лестера» – настоящая фантастика, а этот – просто реальностьГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о целях своей команды, а также высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне.«ПСЖ» выигрывает борьбу у «Юнайтед» за нападающего «Бенфики»Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедиш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.Сол Кэмпбелл: В ситуации Санчеса и «Арсенала» все зависит от желания пойти на компромиссБывший защитник лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался о ситуации в стане «пушкарей» нападающего Алексиса Санчеса, который продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте.
Главные новости
Футбол
Дмитрий Гунько назначен главным тренером «Спартака-2»
Футбол
Тибо Куртуа: Коста? Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам это на руку
Футбол
Никита Симонян: Бушманов – лучшая кандидатура для молодежной сборной
Футбол
Бушманов возглавил молодежную сборную России
Формула-1
Проведению «Гран-при России» в связи с отставкой Экклстоуна ничто не угрожает
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: Почему Дмитриев обратился не в ВФЛА, а к телеканалу ARD?
Футбол
УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко 3 марта
Хоккей
Александр Лукашенко: То, как хоккеисты минского «Динамо» вели себя на площадке – ни в какие ворота не лезет
Эдуард Николаев: В этом году я потерял 3 кг за время «Дакара». А Чагин - 12 (видео)
Биатлон
Сьюзан Данкли: Нежелание IBU препятствовать использованию допинга – наша главная проблема
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Гари Кэйхилл
Гари Кэйхиллвсе новости
Райан Мэйсон
Райан Мэйсонвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости