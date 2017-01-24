«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?

Сегодня главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду, что бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо останется в команде и продлит контракт.

«Советский спорт» рассказывает, как «Барселона» пытается приобрести одного из лучших полузащитников чемпионата Англии и нынешней сборной Бразилии, и объясняет почему этот трансфер действительно состоится.

Каталонский клуб готов пойти на все?

Здесь стоит начать с того, что многолетнему лидеру «Барселоны» Андресу Иньесте уже 32 года. Этот игрок всю свою карьеру посвятил сине-гранатовым, помог выиграть множество трофеев, и теперь, как его близкий друг Хави, планирует уйти из клуба.

Когда именно легендарный полузащитник решит повесить бутсы на гвоздь или уехать в другой чемпионат – неизвестно, но очевидно одно: это случится в ближайшее время.

Тем временем, в руководстве задумались о замене Иньесты и, как сообщает испанская пресса, боссы остановились на кандидатуре Коутиньо. Эту идею поддерживает и тренерский штаб команды во главе с Луисом Энрике.

Почему?

Сейчас в «Барселоне» нет игрока, который, как Иньеста «заточен» на голевой пас. Да, есть Иван Ракитич, но хорват теперь и вовсе перестал проходить в основу, а последние два сезона он выполняет огромный объем работы, отходя назад.

Андре Гомеш больше работает на два фронта – снабжает нападающих мячом и помогает в обороне.

Денис Суарес, как и Серхио Роберто не подходят под роль плеймекера. Последний иногда вообще играет на позиции правого защитника, а первый редко проходит в основу родной команды.

Арда Туран продолжает вести борьбу с другими игроками за место в основе, и раздумывает над переездом в чемпионат Китая.

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Учитывая вышеперечисленные факты, интерес «Барселоны» к Коутиньо вполне понятен: клубу действительно нужен креативный игрок, который находится на высоком уровне и уже достаточно опытен. К этому стоит добавить и возраст игрока: 24 июня бразильцу исполнится 25 лет.

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Интересно, что заинтересованность в Коутиньо со стороны сине-гранатовых косвенно подтвердил Хави, сказав следующее:

«В мире не очень много игроков, которые действительно усилят «Барселону», но если вы спросите меня о том, входит ли в этот список Коутиньо, то, думаю, да. Фелиппе очень хорош с технической точки зрения. Он бы легко вписался в философию каталонского клуба».

Позже, легендарный игрок сборной Бразилии Рональдиньо через прессу похвалил своего соотечественника, и намекнул тому, что его ждут в чемпионате Испании:

«Надеюсь, Коутиньо после травмы наберет былые кондиции и продолжит демонстрировать великолепный футбол. В минувшем сезоне он был одним из лучших игроков Европы, и я знаю, что его игрой восхищается «Барселона». Конечно, «Ливерпуль» постарается его удержать, поскольку Юрген Клопп выстроил игру вокруг него. Но, когда ты выступаешь на таком уровне, за тобой обязательно будут следить лучшие клубы мира. Это вполне нормально».

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По другой информации, «Барселона» решила «надавить» на игрока с помощью Неймара. Отмечается, капитан сборной Бразилии лично уговаривает своего соотечественника воссоединиться с ним в «Барселоне» летом 2017 года.

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Сейчас все находится только в руках Коутиньо. Либо он продлевает контракт и продолжает помогать «Ливерпулю» в чемпионате Англии (а, возможно, и в Лиге чемпионов со следующего сезона), либо он решается на переезд в испанскую Примеру, где его ждет Неймар.

Все говорит о том, что Фелиппе, все-таки, станет игроком «Барселоны», но перед этим он, конечно, переподпишет контракт, чтобы «красные» хорошо заработали на его продаже. Проще говоря, нет никаких шансов, что бразилец останется в мерсисайдском клубе.

Почему?

Во-первых, как мы отмечали выше, здесь очень важную роль играет Неймар, который уже успел стать звездой мирового уровня. К тому же, интересная ситуация в составе «Барсы»: Туран, скорее всего, покинет команду летом, Роберто так и продолжит выступать на правом фланге.

Что будет с Ракитичем и Денисом Суаресом – ответить сложно, но вряд ли Коутиньо не сможет составить конкуренцию этим футболистам. Особенно воспитаннику сине-гранатовых.