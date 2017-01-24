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Сумасшедшие судьи и нервный «Урал»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сумасшедшие судьи и нервный «Урал»
Источник: ФК «Урал»

Контрольные матчи российских клубов сопровождались букмекерскими и судейскими странностями. «Советский спорт» выяснил – почему.

Речь о трех встречах. Во всех играли румыны и россияне: «Клуж» – «Уфа» (2:0), «Пандурий» - «Крылья Советов» (2:2) и «Астра» - «Урал» (4:2). В двух первых чудили арбитры, которым вторили букмекерские коэффициенты. В третьей игре подозрение пало на команды и игроков. Большинство ставщиков было уверено: румыны не только победят, но и забьют не менее 4 мячей. Хотя из хода игры это долгое время совершенно не вытекало.

Вот что рассказал «Советскому спорту» глава организации Federbet, занимающейся предотвращением негативных явлений в букмекерстве, Франческо Баранка.

- Во всех трех матчах совершенно невероятные цифры по ставкам, которые никак нельзя предположить, исходя из логики встреч. При этом решения арбитра в игре «Уфы» кажутся просто сумасшедшими. В матче «Крыльев Советов» на тотал больше 2,5 был коэффициент 1,45, хотя к концу первого тайма на табло светились нули. Это не просто атипично – это дико. Знаю, что после нашей информации последовала реакция от клубов, но мы никого не обвиняем - просто делаем свою работу. И понимаем: часто клубы становятся жертвами поведения нескольких игроков, или, как в данном случае, арбитров. Похоже, в первых двух матчах что-то странное делали только судьи.

- То есть два играющих клуба могли быть не при чем?
- В этот раз, возможно, да. Но обычно в 90 процентах случаев под подозрением игроки.

- Что скажете по третьему матчу? «Урал» не в первый раз попадает в ваши отчеты.
- Цифры не врут. «Урал» должен понять, что мы не имеем ничего против клуба, не обвиняем его в договорной игре. Мы всего лишь даем информацию о странном притоке ставок. Хотя и видели, что клуб нервно реагирует на нашу информацию. Лично у меня нет предубеждений по отношению к команде. Я просто говорю, что вижу.

- На такие тренировочные матчи кто угодно может поставить любую сумму?
- Да, букмекеры принимают ставки на любой матч, даже предсезонный. И нелегко найти сами ставки, потому что не всегда их делают в России. Иногда это происходит на таких рынках, которые никто не может проверить.

- Вы отсылаете данные в РФПЛ?
- В этих случаях нет, так как футбольная федерация или лига не отвечают за товарищеские матчи.

- А информацию по прошлогоднему матчу «Урал» - «Терек»?
- Да, ее мы отправили.

- Слышали, что российская полиция расследует обстоятельства этой игры?
- Нет, ничего не знаю.

- То есть к вам из России следователи не обращались?
- Нет.

- Сколько матчей РФПЛ попали под подозрение в последнее время?
- Два: «Урал» - «Терек» и «Урал» - «Ростов».

- Как думаете, сейчас в российском футболе стало меньше странных матчей?
- Это проблема, которая только разрастается, она повсюду. Российский футбол в такой же ситуации, как и любой другой. Это не проблема страны, где играется матч. Это проблема тех футболистов, что выступают за команду. Согласно нашим данным, хуже всего дела обстоят в Канаде. Хотя Канада – одна из тех стран, где меньше всего коррупции. Так что проблемы есть везде: в России, Украине, Испании, Италии.

- Но ставки в основном идут из Азии?
- Это зависит от многих факторов, ставить могут как в Азии, так и в любой другой точке мира.

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