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Зинедин Зидан – журналисту: Гризманн хороший игрок, вы это хотели услышать?

Источник:  Goal.comКомментарии
Зинедин Зидан – журналисту: Гризманн хороший игрок, вы это хотели услышать?
Источник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного матча с «Сельтой» в рамках Кубка Испании.

Первым делом французский специалист высказался о фанатах «сливочных», которые на матче с «Малагой» неоднократно освистывали команду.

– Мы прилагаем все усилия, чтобы порадовать своих болельщиков, которые приходят на стадион. Но «Реал» хочет, чтобы фанаты оказывали поддержку команде в каждой игре. Именно так мы сможем выиграть титулы, – считает Зидан. Вообще, я не хочу обсуждать эту тему. Справедливо или не справедливо нас освистывают... такое будет всегда, и никому не под силу это изменить. Единственное, что я могу сказать –  «Реал» нуждается в своих болельщиках. Это факт.

Важные новости о состоянии Криштиану Роналду, участие которого в матче с «Сельтой» находится под вопросом.

– Если он будет в порядке, то, конечно, выйдет на поле. Роналду испытывает некоторые проблемы со здоровьем, но это не травма. Но сегодня не тот день, чтобы думать об этом. В моей голове куча вещей, которым нужно уделить внимание.

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Наставник «Реала» был явно недоволен вопросом журналиста об уровне игры форварда мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна.

– Я могу поговорить с вами о моих игроках. Это та тема, которая меня интересует. Да, Гризманн хороший игрок. Вы это хотели услышать?

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После этого французский специалист прокомментировал нынешнее состояние своих игроков. Ранее стало известно, что в лазарет отправились сразу два игрока основы – Лука Модрич и Марсело. Журналисты спросили у Зидана, есть ли в этом вина медицинского персонала и вот что он сказал:

– Да, у нас много травмированных, но я должен отвечать за свою работу. Конечно, меня раздражает эта ситуация, но что мы можем сделать? Такие вещи происходят постоянно, особенно в течении сезона. Мы просто должны выступать тем составом, который у нас есть. В раздевалке по этому поводу никто не переживает. Лично я вообще не волнуюсь из-за этого.

Когда все идет хорошо, каждый матч вам кажется легким. После двух поражений «Реалу» стало труднее, не стану скрывать. Но в любом случае, нам нужно выходить из этой ситуации.

Наконец, Зидан поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Сельтой», который стартует в 23.15 мск.

«Я взволнован. Все знают, что нас ждет очень большая игра. Если «Реал» проиграет и вылетит с турнира, я не думаю, что это станет катастрофой. Но должен вам сказать, что я вообще не думаю о поражении от «Сельты».

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