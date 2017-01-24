«Меня удивила форма Венус!». Мельбурн покинули последние из россиянок

Поражения Анастасии Павлюченковой и дуэта Веснина/Макарова , рекорд Венус Уильямс и признания Роджера Федерера – в обзоре очередного дня Australian Open.

ПОРАЖЕНИЕ

- Если честно – меня удивило, в какой отличной форме находится Венус! – призналась Анастасия Павлюченкова. – Играет просто замечательно – хорошо двигается, стабильно держит заднюю линию, действует агрессивно. И, конечно, мощно подает.

Может, стоило настроиться лучше?

Россиянка вспоминала о двух своих победах на Уильямс-старшей. Только пришлись они на 2009 год. С тех пор девушки встречались еще дважды, и оба раза американка брала верх (в Дубае-2010 и Монреале-2014). Увы, в четвертьфинале Australian Open серия продолжилась. Упорный матч, хорошая борьба, но не лучший теннис самой Анастасии. Слишком большое количество ошибок – и Венус идет дальше (6:4, 7:6).

- Соперница не давала мне поймать ритм. Она либо пробивала навылет, либо ошибалась в простых ситуациях. Матч вышел неровным, дерганным. Мне было трудно с эти справиться, - вздохнула Павлюченкова.

И продолжила:

- Думаю, мне не хватало свежести, чтобы активно играть на своей подаче. Я знала, что подавать надо хорошо и стабильно, ведь Венус очень агрессивна в своих атаках. Но эта мысль сильно на меня давила.

- Тяжелое поражение?

- Очень обидное. Шансы были 50 на 50. Я могла победить, но в первом сете и на тай-брейке второй партии действовала недостаточно здорово. С другой стороны – я впервые пробилась в Мельбурне в четвертьфинал. Плюс перед этим неплохо выступила в Сиднее. Наверное, сезон начался удачно. Надо только подумать, как на следующих турнирах сыграть еще лучше.

РЕКОРД

Для справки – 36 лет, 7 месяцев, 7 дней. Столько было Венус Уильямс в момент ее победы над Павчлюченковой. В истории Открытой эры (с 1968 года) американка стала самой возрастной участницей полуфинала Australian Open среди женщин. И второй – на «Больших шлемах», после Мартины Навратиловой (Уимблдон-1994). Ее сестре Серене – 35 лет. В среду она имеет шанс также пройти в полуфинал – если справится с Джоанной Контой.

Сколько сезонов все гадают, когда Уильямс завершат карьеры? Теперь мы можем их увидеть в финале в Мельбурне.

Может, Серена с Венус и правда вечные?

ВЫЛЕТ

Увы, вслед за Павлюченковой турнир покинули еще две россиянки. Елена Веснина и Екатерина Макарова, проиграв в одиночке, готовы были сосредоточиться на паре…. Но не успели. Четвертьфинал против чешки Андреа Хлавакой и китаянки Шуай Пен чемпионки Рио уступили – 5:7, 6:7. От победительниц Итогового турнира WTA, конечно, ждали большего. Но не хватило то ли сил, то ли везения.

- Спасибо, Австралия, за все! – написала Екатерина в соцсетях. – За все трудности и за хорошие эмоции. Завтра летим домой и двигаемся дальше.

Теперь болеть на Australian Open нам остается лишь за юниоров. На всякий случай, запомните их имена – Алексей Захаров, Екатерина Вишневская, Софья Лансере и Елена Рыбакина. Все уже вышли в одиночках в третий круг.

ФЕДЕРЕР

- Дочки мне сказали: «Папа, пожалуйста, не проигрывай! Мы не хотим отсюда улетать!», - признался Федерер.

«А то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка.»

Самуила Маршака швейцарец читал вряд ли, но это правило действует везде. Как можно расстраивать своих малышек?

Роджер поднапрягся – и вышел в полуфинал. Обыграв Михаила Зверева.

- Он просто не дал мне показать свой теннис, - рассказал представитель Германии, в четвертом раунде раньше выбивший из турнира первую ракетку планеты. – Его удары отличаются от ударов Энди Маррея. Я не мог просчитать, куда полетит мяч, как Роджер сыграет на приеме. У Федерера всегда очень много вариантов.

Зверев стал открытием турнира (как и Денис Истомин, одолевший во втором круге Джоковича). Но сотворить еще одну сенсацию не смог.

- В любом случае, это были отличные 10 дней в Мельбурне! – признался Михаил. – Моя семья была здесь, мы прекрасно провели время, я показал приличный теннис. И понял для себя, что все возможно. Если собраться и работать, то можно обыграть и Джона Изнера, и Маррея. Так что турнир я завершил на позитиве.

А Федерер добавил:

- Сказали бы мне перед началом Australian Open, что сыграю в полуфинале с Вавринкой – я бы не поверил. Стэн – да, но я? Нет, это казалось нереальным. Я даже сетку не смотрел, поскольку не рассчитывал, что смогу пройти так далеко. Однако вот же – добрался…

ПЕРЕПАЛКА

- Чего ты на меня так смотришь?!

- Да я хоть раз на тебя посмотрел?!

- Конечно! Я же видел!

- Это ты сам на меня постоянно смотришь!

Примерный перевод с беглого французского, на котором на повышенных тонах обменялись фразами Стэн Вавринка и Жо-Вилфрид Тсонга. Прямо со своих лавок. В перерыве матча.

Вообще-то, диалог был куда длиннее. Но смысл понятен.

- Вы о чем там вообще говорили? – спросили проигравшего Тсонгу.

- Ну, бывает такое. Ничего особенного. Мы же можем общаться во время игры. О чем говорили – касается только нас. Просто забудьте об этом.

СЕМЬЯ

Так, давайте попробуем никого не забыть.

Дедушка, Эрни Вандевеге, и двоюродный дед Мел Хатчинс – игроки «Никс» в 50-х.

Дядя, Кики Вандевеге – участник Матчей всех звезд НБА (1983, 1984), после завершения карьеры– генеральный менеджер «Денвера» и «Нью-Джерси», главный тренер «Нетс», ныне – вице-президент НБА.

Другой дядя, Брук Вандевеге – медалист Игр доброй воли (1994) в пляжном волейболе. Тетя, Хитер – профессиональная ватерполистка. Мама, Тауна – серебряный призер Олимпиады-1984 в составе сборной США по волейболу (и, до кучи, участница Игр-1976… в соревнованиях по плаванию). Наконец, бабушка – Колин (в ее честь и назвали Коко Вандевеге) – больших успехов в спорте не добилась, но стала «Мисс Америка»-1952.

Как выйдя из такой семьи нельзя не выиграть что-то серьезное?

Коко Вандевеге для себя выбрала теннис, но, признаться, долгое время звезд с неба не хватала (хотя пробиться и удержаться в ТОП-100 тоже еще попробуйте!). И именно она стала главной сенсацией женского Australian Open. Для начала – выбила первую ракетку мира Анджелику Кербер. А теперь – вышла в полуфинал. Вслед за действующей чемпионкой Мельбурна перед американкой не устояла и победительница прошлогоднего «Ролан Гаррос» - Гарбина Мугуруса.

На очереди – Венус Уильямс.

Дяди, тети, родители Коко уже могут ей гордиться.