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Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»
Источник: ФК «Ростов»

«Советский спорт» - о перестановках в донском клубе.

Как стало известно нашему изданию, заявление об отставке Владимир Крупин написал в середине прошлой недели. Для высшего руководства клуба это стала неожиданностью. Наверху взяли паузу. Сначала Крупина отпускать не хотели, но после ряда совещаний документы все-таки были подписаны.

На своем посту Крупин (депутат областного парламента) пробыл чуть более полугода - – 196 дней. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Роман Ткаченко - помощник Крупина в законодательном собрании Ростовской области и начальник билетного отдела «Ростова» (в клубе работает с конца лета). К слову, именно к этому подразделению у болельщиков больше всего вопросов.

Каким образом Ткаченко совершил столь резкий карьерный взлет, понять практически невозможно, но таковы реалии российского футбола. Руководить клубом премьер-лиги можно даже в том случае, что полгода назад вы вели прием пенсионеров в Кагальницком районе Ростовской области по вопросам обустройства водопровода, а затем оказались в нужное время в нужном месте – в футбольном клубе.

Фигура Ткаченко все же временная. Клуб активно ищет нового генерального директора. Скорее всего, до возобновления сезона будет назначен новый босс, а пока Крупин передает дела своему помощнику. Правда, передавать особо и ничего.

За полгода своей работы Владимир Анатольевич запомнился регулярными ссорами с подчиненными и проваленной билетной программой на матчи евробкубков. По словам источников, близких к клубу, градус управленческой эффективности порой стремился к нулю: чтобы подписать служебку на рутинный ремонт бытовой техники, приходилось полдня проводить возле кабинета начальника.

Не был волком выгрызен бюрократизм и в футбольных вопросах. Крупин по непонятным причинам затягивал подписание контрактов с игроками, вынуждая нервничать тренерский штаб и новичков. Правила, которые действовали в одной из энергетических компаний области (бывший гендиректор «Ростова» возглавлял совет директоров «Донэнерго»), упорно не приживались в футбольном клубе, специфики которого начальник, утверждают, так и не постиг.

Да, именно при Крупине «Ростов» впервые в истории сыграл в Лиге чемпионов, победил «Баварию», а сотрудники стали получать зарплату вовремя. Только произошло это благодаря команде. Тренерский штаб и футболисты своей игрой заработали годовой бюджет клуба - довольное руководство избавилось от головной боли. Появились деньги на несколько ближайших выплат.

При этом ушел Крупин не в пустоту. Во вторник было объявлено о том, что Владимир Анатольевич занял место одного из заместителей губернатора Ростовской области. Будет отвечать за близкую ему энергетику. Место, кстати, стало вакантным после того, как его освободил Александр Гребенщиков, который более двух лет занимал должность президента «Ростова». Отрадно за универсализм тамошних боссов, но узкие специалисты всегда считались более ценными кадрами. По крайней мере в футболе.

«Ростов» же ждет нового патрона. Кто это будет, команде почти все равно. Главное, чтобы перестановки не сказывались на игре, - южанам скоро представлять Россию в весенней стадии еврокубков. И чтобы билетная программа не выглядела так, словно клуб играет с болельщиками в три наперстка.

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