11 друзей Шубенкова. Кто из спортсменов хочет выступать под нейтральным флагом

По примеру российского барьериста, попросившего индивидуальный допуск к соревнованиям, заявление написали еще 11 человек

Началось все с того, что Международная ассоциация легкоатлетически х федераций (ИААФ) дисквалифицирова ла Всероссийскую легкоатлетическу ю федерацию (ВФЛА), а следовательно и всех российских легкоатлетов из-за скандала с допингом. Дисквалификация еще не снята, но россияне могут принимать участие в международных соревнованиях с одной оговоркой – они должны подать прошение о предоставлении им индивидуального права выступать под нейтральным флагом, то есть, представляя не страну, а только себя.

Сергей Шубенков

Первым подобное заявление написал Сергей Шубенков, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров. Его решение вызвало множество споров и пересудов, а также волну негодования со стороны некоторых болельщиков.

Но сейчас не об этом. Своим поступком атлет подал пример своим коллегам по легкоатлетическо му цеху. С тех пор прошло меньше недели, а столе главы ИААФ лежит еще как минимум 11 подобных заявлений. От кого? «Советский спорт» расскажет.

Иван Ухов

Подобное заявление написал лучший российский прыгун в высоту Иван Ухов. На его счету победа в Олимпийских играх в Лондоне 2012 года, успех на чемпионате мира в помещении 2010 года, две победы на чемпионате Европы в помещении 2009 и 2011 годов, а также рекорд России в помещении (2,42 метра).

К сожалению, славу Ивану принесли не только его победы. Впервые о нем узнали, когда в интернете разошлось видео его странного поведения перед прыжком. Кто-то даже мог подумать, что Иван находится в состоянии алкогольного опьянения.





Мария Кучина

Под нейтральным флагом изъявила желание выступать коллега Ухова по снаряду – Мария Кучина. К своим 24-м годам девушка успела завоевать золотую медаль чемпионата мира 2015 года, чемпионата мира в помещении 2014 года, серебро чемпионата Европы 2014 года, золото чемпионата Европы в помещении 2015 года, а также серебряную медаль летней Универсиады 2013 года, которая проходила в Казани. В 2010 году с результатом 1 метр 89 сантиметров она выиграла юношескую Олимпиаду, а в 2011 году установила мировой рекорд среди юниоров – 1 метр 97 сантиметров.

Екатерина Строкова

Не под флагом своей страны собирается соревноваться и российская метательница диска Екатерина Строкова. Четырехкратная чемпионка России на международной ареные пока громкими победами похвастаться не может. В ее копилке золотая медаль командного чемпионата Европы 2015 года в Чебоксарах, а также два золота кубка Европы по зимним метаниям 2012 и 2013 годов.

Ирина Тарасова

Выигрывала командный чемпионат Европы в Чебоксарах и другая претендентка на возможность выступать п индивидуальным спискам – толкательница ядра Ирина Тарасова. Кроме этого на ее счету серебряная медаль европейского первенства 2012 года в Хельсинки и три победы на разных летних Универсиадах 2007, 2011 и 2013 годов. Лучший результат – 19 метров 35 сантиметров.

Анжелика Сидорова

Готова отказаться от российского флага ради выступлений на международном уровне и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. До Елены Исинбаевой ей, конечно, далеко, но победы за спиной уже есть. 25-летняя Россиянка – чемпионка Европы 2014 года, а также обладательница серебряной медали чемпионата мира в помещениях 2014 года. В 2015 году она победила на чемпионате Европы в помещениях, а в 2013 и 2015 годах выиграла командные чемпионаты мира вместе со сборной России.

Елена Коробкина

Хочет продолжать соревноваться, пока в кабинетах идет война, и российская бегунья на длинные дистанции, 26-летняя Елена Коробкина. К настоящему моменту у нее за спиной победа на чемпионате Европы в помещениях на дистанции 3000 метров и успех все на том же командном чемпионате мира в России в 2015 году. На Универсиаде в Казани на дистанции 1500 метров девушка заняла вторую строчку.

Кристина Сивкова

К своим 19-ти годам российский спринтер Кристина Сивкова уже успела завоевать бронзовую медаль чемпионата Европы – это была эстафета в беге 4х100 метров. Она – рекордсмен России на дистанциях 60 и 100 метров для девушек не старше 18-ти лет. В следующем сезоне Кристина также собирается выступать под нейтральным флагом.

Анастасия Калина

Громких международных побед у молодой Анастасии Калины пока нет. Но все впереди. Зато она успела стать чемпионкой России на дистанции 1500 метров. Вполне возможно, что сезон под нейтральным флагом станет для девушки прорывным.

Илья Мудров

Прыгун в высоту Илья Мудров может похвастаться победами на чемпионате России и зимой, и летом – в 2014 году. Личный рекорд – 5 метров 80 сантиметров. Не Бубка, конечно, но очень хорошие задатки есть. Посмотрим, какой результат он покажет в предстоящем сезоне, выступая по индивидуальным спискам.

Екатерина Ивонина

Правильно дисциплина, в которой соревнуется Екатерина Ивонина, называется стипль-чез. Мы же привыкли к тому, что это называется бег с препятствиями. К 22-м годам Екатерина успела стать серебряным призером первенства России среди юниоров 2013 года, победительницей командного чемпионата России 2015 года. На чемпионате Европы среди молодежи она была седьмой.

Ольга Муллина

Последняя из «друзей Шубенкова» на данный момент – Ольга Муллина. Лучший результат этой прыгуньи с шестом – 4 метра 65 сантиметров. Его она показала на первенстве России 2016 года, где заняла 3 место, уступив уже знакомой нам Анжелике Сидоровой и великой Елене Исинбаевой.