«Когда-нибудь я буду играть за «Милан». Как сын Мальдини пробивается в футбол

«Советский спорт» рассказывает историю Кристиана Мальдини, который пытается продолжить историю легендарных отца и деда.

«ВЫПУЧИВ ГЛАЗА И РАСКРЫВ РОТ»

Энцо Зидан дебютировал в основе «Реала» и даже забил гол. Джованни Симеоне покоряет серию А в составе «Дженоа». 17-летний Джастин Клюйверт уже играет за «Аякс». В этом сезоне все громче заявляют о себе дети звезд, чьей игрой мы восхищались в 90-е и в начале 2000-х.

Кристиану Мальдини в свое время выдали немало авансов. Но пока в этом своеобразном рейтинге в числе отстающих. В понедельник сын легендарного Паоло Мальдини – тоже защитник, разумеется, правда, центральный - подписал контракт с клубом серии D «Про Сесто», за который будет выступать до конца сезона на правах аренды. Наверное, игра в четвертом по рангу итальянском дивизионе – не совсем то, чего Кристиан хотел добиться к 20 годам (в июне ему исполнится 21).

«На меня с раннего детства все смотрели, выпучив глаза и раскрыв рот. Но со временем я перестал обращать на это внимание», - вспоминал Кристиан. Еще бы, быть сыном живой легенды клуба, рекордсмена «Милана» по числу проведенных матчей (902 игры) – та еще работенка. Тем более если ты, как и отец, хочешь стать футболистом и занимаешься в клубной академии. Все внимательно за тобой наблюдают, сравнивают, обсуждают: хорош ли, достоин ли, не позорит ли великую фамилию. Давление, с которым не каждый ребенок способен справиться.

Но поначалу все шло неплохо – Мальдини-младший плавно проходил все возрастные категории в школе красно-черных, а папа, завершив карьеру в 2009 году, регулярно приходил понаблюдать за его игрой. Благо, что свободного времени у него стало больше.

В октябре 2013-го 17-летнего Кристиана даже позвали на тренировку основного состава «Милана» вместе с еще шестью юниорами. Обычная практика в больших клубах – дать понять молодым, к кому и к чему им нужно стремиться.

А спустя еще год Мальдини-младшег о перевели в примаверу – молодежную команду «Милана». Дебют получился впечатляющим: в первом же матче за дубль красно-черных, против «Перуджи», Кристиан забил гол уже на второй минуте пребывания на поле.

В апреле 2016-го случилось знаменательное событие – Мальдини-младшем у доверили в примавере капитанскую повязку. Правда, всего на один матч (против «Новары»), и причина была на самом деле очень печальна. За несколько дней до этого ушел из жизни дед Кристиана – великий Чезаре Мальдини. И в клубе решили таким образом почтить память великого игрока и тренера. Тем не менее, факт остается фактом – в «Милане» капитанили сразу три поколения Мальдини, и едва ли в мире найдется еще хоть один подобный случай.

«ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО Я ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРЯ ОТЦУ – ВОСПИТАНИЕ»

Но летом «Милан» решил расстаться с Кристианом – до уровня первой команды он, как посчитали в клубе, так и не дорос, а мариновать его в молодежке и дальше посчитали бессмысленным. Наверное, за него мог бы вступиться отец, но Мальдини-младший всегда был против подобной протекции.

«Уверенно могу сказать: единственное, что я получил благодаря отцу – это воспитание», - сказал Кристиан. И это делает ему честь.

Защитник отправился в клуб серии С «Реджана», за который когда-то играл Игорь Симутенков. Но почти тут же был сослан в аренду на Мальту – в «Хамрун Спартанс». Пять матчей за полсезона – не лучшая статистика для 20-летнего парня, который должен играть и доказывать свою состоятельность.

И тут на Кристиана обратил внимание «Про Сесто». Президентом которого, к слову, является Габриэле Альбертини – младший брат Деметрио Альбертини, партнера Мальдини-старшег о по «Милану» 90-х. Подписывать контракт Кристиан приехал в сопровождении отца, который сказал: «Про Сесто» - это лучший выбор для него». Так что, может быть, без протекции тут и не обошлось.

Ospiti d'onore oggi al #Breda... Paolo #Maldini e suo figlio Christian sulle tribune a seguire la Pro!! pic.twitter.com/0RWVUaH8XI — Pro Sesto (@ProSesto) 22 января 2017 г.

«Когда-нибудь я обязательно буду играть в серии А. Может быть, даже в «Милане», - сказал Кристиан летом, уходя из родного для его семьи клуба.

А если у него не получится, то стать третьим Мальдини в «Милане» может его младший брат Кристиана - Даниэль. Ему 15 лет, он тоже занимается в академии красно-черных, и он тоже талантлив – вызывается в сборную Италии своего возраста.

«История Мальдини в «Милане» не должна заканчиваться», - сказал их дед Чезаре, когда Кристиан впервые тренировался с основой