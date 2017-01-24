«Когда-нибудь я буду играть за «Милан». Как сын Мальдини пробивается в футбол
«Советский спорт» рассказывает историю Кристиана Мальдини, который пытается продолжить историю легендарных отца и деда.
«ВЫПУЧИВ ГЛАЗА И РАСКРЫВ РОТ»
Энцо Зидан дебютировал в основе «Реала» и даже забил гол. Джованни Симеоне покоряет серию А в составе «Дженоа». 17-летний Джастин Клюйверт уже играет за «Аякс». В этом сезоне все громче заявляют о себе дети звезд, чьей игрой мы восхищались в 90-е и в начале 2000-х.
Кристиану Мальдини в свое время выдали немало авансов. Но пока в этом своеобразном рейтинге в числе отстающих. В понедельник сын легендарного Паоло Мальдини – тоже защитник, разумеется, правда, центральный - подписал контракт с клубом серии D «Про Сесто», за который будет выступать до конца сезона на правах аренды. Наверное, игра в четвертом по рангу итальянском дивизионе – не совсем то, чего Кристиан хотел добиться к 20 годам (в июне ему исполнится 21).
«На меня с раннего детства все смотрели, выпучив глаза и раскрыв рот. Но со временем я перестал обращать на это внимание», - вспоминал Кристиан. Еще бы, быть сыном живой легенды клуба, рекордсмена «Милана» по числу проведенных матчей (902 игры) – та еще работенка. Тем более если ты, как и отец, хочешь стать футболистом и занимаешься в клубной академии. Все внимательно за тобой наблюдают, сравнивают, обсуждают: хорош ли, достоин ли, не позорит ли великую фамилию. Давление, с которым не каждый ребенок способен справиться.
Но поначалу все шло неплохо – Мальдини-младший плавно проходил все возрастные категории в школе красно-черных, а папа, завершив карьеру в 2009 году, регулярно приходил понаблюдать за его игрой. Благо, что свободного времени у него стало больше.
В октябре 2013-го 17-летнего Кристиана даже позвали на тренировку основного состава «Милана» вместе с еще шестью юниорами. Обычная практика в больших клубах – дать понять молодым, к кому и к чему им нужно стремиться.
А спустя еще год Мальдини-младшег
В апреле 2016-го случилось знаменательное событие – Мальдини-младшем
«ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО Я ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРЯ ОТЦУ – ВОСПИТАНИЕ»
Но летом «Милан» решил расстаться с Кристианом – до уровня первой команды он, как посчитали в клубе, так и не дорос, а мариновать его в молодежке и дальше посчитали бессмысленным. Наверное, за него мог бы вступиться отец, но Мальдини-младший всегда был против подобной протекции.
«Уверенно могу сказать: единственное, что я получил благодаря отцу – это воспитание», - сказал Кристиан. И это делает ему честь.
Защитник отправился в клуб серии С «Реджана», за который когда-то играл Игорь Симутенков. Но почти тут же был сослан в аренду на Мальту – в «Хамрун Спартанс». Пять матчей за полсезона – не лучшая статистика для 20-летнего парня, который должен играть и доказывать свою состоятельность.
И тут на Кристиана обратил внимание «Про Сесто». Президентом которого, к слову, является Габриэле Альбертини – младший брат Деметрио Альбертини, партнера Мальдини-старшег
Ospiti d'onore oggi al #Breda... Paolo #Maldini e suo figlio Christian sulle tribune a seguire la Pro!! pic.twitter.com/0RWVUaH8XI— Pro Sesto (@ProSesto) 22 января 2017 г.
«Когда-нибудь я обязательно буду играть в серии А. Может быть, даже в «Милане», - сказал Кристиан летом, уходя из родного для его семьи клуба.
А если у него не получится, то стать третьим Мальдини в «Милане» может его младший брат Кристиана - Даниэль. Ему 15 лет, он тоже занимается в академии красно-черных, и он тоже талантлив – вызывается в сборную Италии своего возраста.
«История Мальдини в «Милане» не должна заканчиваться», - сказал их дед Чезаре, когда Кристиан впервые тренировался с основой