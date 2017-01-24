Супербоул: ажиотаж и антураж

На прошедших выходных определились участники одного из самых зрелищных спортивных мероприятий года – 51-го «Супербоула». Этот финальный матч сезона американского футбола привлекает к себе внимание зрителей во всем мире не только яркой игрой команд, но и всем тем, чему учат на факультетах спортивного маркетинга: ажиотажем, антуражем, шоу и зрелищем.

НЕ ТОЛЬКО ШОУ, НО И СПОРТИВНАЯ БИТВА!

Любители американского футбола часто жалуются, что за всей этой оберткой не видно того, ради чего все затевалось – бескомпромиссной битвы двух команд, отдающих на поле все ради обладания заветным трофеем. Но в этот раз большинство специалистов уверено, что спортивная составляющая будет на самом высоком уровне.

Финалисты предстоящего «Супербоула» катком прошлись по своим соперникам в плей-офф, продемонстрирова в яркую атакующую игру. «Атланта Фалконс» на пути к финалу разгромила «Грин Бэй», решив вопрос с победителем уже в первую половину встречи. До этого «Соколы» обыграли команду из Сиэтла, а также в упорной борьбе одолели «Ковбоев» из Далласа, лучшей команды по итогам регулярного сезона.

О ФАВОРИТАХ: ТОМ БРЭДИ ВО ГЛАВЕ «ПАТРИОТОВ»

Но фаворитом предстоящей встречи являются все-таки соперники «Фалконс» - «Патриоты» из Новой Англии, которых твердой рукой вывел в финал Том Брэди, легенда современного американского футбола, четырехкратный победитель «Супербоула», в матчах которого он три раза признавался лучшим игроком.





Брэди в седьмой раз примет участие в Супербоуле, и от его игры во многом зависит успех Патриотов. Многие считают, что для 39-летнего квотербэка этот сезон может стать последним и многомиллионная армия его фанатов хочет, чтобы их кумир ушел, выиграв очередной трофей.

«Патриоты» по итогам регулярного сезона стали лучшими в своей конференции, а в играх плей-офф уверенно переиграли команду из Хьюстона, с лучшей защитой в сезоне и «Сталеваров» из Питсбурга, которые отличились в предыдущем раунде, став первой командой с 2006 года, выигравшей игру плей-офф, не сделав ни одного тачдауна.

СПОР НАПАДАЮЩИХ

Считается общепризнанным, что трофеи в американском футболе выигрывают команды с лучшей защитой, а не нападением. Но 5 февраля встретятся команды, в которых именно в нападении собраны лучшие игроки. Например, ресивер «Атланты» Хулио Джонс проводит один из лучших сезонов в карьере и ставит рекорд за рекордом по числу принятых передач и тачдаунов.





ШАНСЫ, ДЕНЬГИ и ЛЕДИ ГАГА

Букмекеры оценивают шансы команд в пропорции 3 к 1 в пользу «Патриотов», но это совсем не означает, что «Cоколы» отдадут победу без боя. Нас ждет увлекательное спортивное зрелище, за которым будут следить сотни миллионов любителей спорта во всем мире. Уже известно, что в перерыве выступит Леди Гага, а 30-секундный рекламный ролик предлагается рекламодателям более чем за 5 миллионов долларов.