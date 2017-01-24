Эдуард Хусаинов: Федерации бокса нужны люди, которые хотят и умеют работать

Во вторник в Москве прошла пресс-конференци я кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова.

Выборы пройдут 1 февраля.

- Недавно самарский фоторепортер прислал мне фотографии с Олимпийских игр в Афинах, -- начинает разговор с журналистами Хусаинов. -- Он сделал очень точную подпись: дружная команда. Я там был не один, не двое нас было, а человек 20. Все болели за ребят, помогали им, работали. На Олимпиаде в Бразилии не было ни одного руководителя российского бокса…

Мы открыты для дискуссии, открыто приводим доводы. За время, когда руководил федерацией Хусаинов, на двух Олимпийских играх было пять золотых медалей, после – было три Олимпиады и четыре золотые медали. Чемпионаты мира: три турнира и восемь золотых против четырех турниров и шести первых мест. Чемпионаты Европы: четыре соревнования и 31 золотая медаль против пяти и 19-ти. Возвращаясь к присланным фотографиям: раньше у нас была действительно дружная команда. Сейчас нет ни дружбы, ни медалей.

- С какой программой вы идете на выборы?

- У нас собрался коллектив единомышленников . Мы любим бокс, мы живем этим. И хотим себя, все, что мы имеем, вкладывать в бокс. Для того чтобы страна наша в этом направлении процветала. Мы патриоты своей страны, и знаем, что в этом направлении можем помочь стране достичь серьезных успехов.

– Какие проблемы в федерации требуют немедленного решения?

– Судейство. Сам был очевидцем боев на чемпионате России, когда парень выигрывает в одну калитку, а победу отдают его сопернику. Это ужас! В наше время, если судья делал серьезную ошибку и это было доказано, его дисквалифицирова ли на три месяца. Третья ошибка – до свидания, он больше не судит. Сейчас же… Я недавно разговаривал с серьезными людьми и они сказали, что отдают страховочные за бои, чтобы их не засудили.

Тренеры. Мы ищем на Кубе хороших тренеров, а своих почему-то не ценим. А ведь они – профессора в боксе! Почему их опыт не используется?

Проблем много, и мы готовы их решать.

- На исполкоме федерации недавно было принято решение отказаться от должности президента.

- Пока не решили, а вышли на конференцию с предложением. Достаточно странным. У нас есть местные федерации – там везде руководят президенты. Есть международная федерация: там тоже – президент. Вообще, дело не в названии, а в системе управления. Была система, при которой мы были в лидерах: первыми-вторыми, первыми-вторыми. Не систему надо менять, а людей. Нужны те, кто любит бокс. Кто хочет и может работать. Что касается новой системы, то мы, конечно, будем голосовать против.

- Какой расклад перед выборами?

- Нас поддерживает подавляющее большинство регионов: по разным оценкам от 60 до 80 процентов. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы проиграли. Нам еще надо умудриться проиграть. После победы на выборах мы выберем новый исполком. Часть людей, которые сегодня против нас, мы с удовольствием пригласим в нашу команду. Главное после выборов для нас будет показать, что наши слова не расходятся с делами. Что победим, у меня нет никакого сомнения.