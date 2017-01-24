Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС81 : 86Фенербахче
Баскетбол  Жальгирис46 : 45ЦСКА
Хоккей  Амур1 : 2Слован
Хоккей  Динамо Минск5 : 4 ОТАвтомобилист
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Хусаинов: Федерации бокса нужны люди, которые хотят и умеют работать

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эдуард Хусаинов
Эдуард ХусаиновИсточник: «Советский спорт»

Во вторник в Москве прошла пресс-конференция кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова.

Выборы пройдут 1 февраля.

- Недавно самарский фоторепортер прислал мне фотографии с Олимпийских игр в Афинах, -- начинает разговор с журналистами Хусаинов. -- Он сделал очень точную подпись: дружная команда. Я там был не один, не двое нас было, а человек 20. Все болели за ребят, помогали им, работали. На Олимпиаде в Бразилии не было ни одного руководителя российского бокса…

Мы открыты для дискуссии, открыто приводим доводы. За время, когда руководил федерацией Хусаинов, на двух Олимпийских играх было пять золотых медалей, после – было три Олимпиады и четыре золотые медали. Чемпионаты мира: три турнира и восемь золотых против четырех турниров и шести первых мест. Чемпионаты Европы: четыре соревнования и 31 золотая медаль против пяти и 19-ти. Возвращаясь к присланным фотографиям: раньше у нас была действительно дружная команда. Сейчас нет ни дружбы, ни медалей.

- С какой программой вы идете на выборы?
- У нас собрался коллектив единомышленников. Мы любим бокс, мы живем этим. И хотим себя, все, что мы имеем, вкладывать в бокс. Для того чтобы страна наша в этом направлении процветала. Мы патриоты своей страны, и знаем, что в этом направлении можем помочь стране достичь серьезных успехов.

– Какие проблемы в федерации требуют немедленного решения?
– Судейство. Сам был очевидцем боев на чемпионате России, когда парень выигрывает в одну калитку, а победу отдают его сопернику. Это ужас! В наше время, если судья делал серьезную ошибку и это было доказано, его дисквалифицировали на три месяца. Третья ошибка – до свидания, он больше не судит. Сейчас же… Я недавно разговаривал с серьезными людьми и они сказали, что отдают страховочные за бои, чтобы их не засудили.

Тренеры. Мы ищем на Кубе хороших тренеров, а своих почему-то не ценим. А ведь они – профессора в боксе! Почему их опыт не используется?

Проблем много, и мы готовы их решать.

- На исполкоме федерации недавно было принято решение отказаться от должности президента.
- Пока не решили, а вышли на конференцию с предложением. Достаточно странным. У нас есть местные федерации – там везде руководят президенты. Есть международная федерация: там тоже – президент. Вообще, дело не в названии, а в системе управления. Была система, при которой мы были в лидерах: первыми-вторыми, первыми-вторыми. Не систему надо менять, а людей. Нужны те, кто любит бокс. Кто хочет и может работать. Что касается новой системы, то мы, конечно, будем голосовать против.

- Какой расклад перед выборами?
- Нас поддерживает подавляющее большинство регионов: по разным оценкам от 60 до 80 процентов. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы проиграли. Нам еще надо умудриться проиграть. После победы на выборах мы выберем новый исполком. Часть людей, которые сегодня против нас, мы с удовольствием пригласим в нашу команду. Главное после выборов для нас будет показать, что наши слова не расходятся с делами. Что победим, у меня нет никакого сомнения.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Суд встал на сторону Хусаинова, все решения были приняты в его пользу»«Суд встал на сторону Хусаинова, все решения были приняты в его пользу»Известные боксеры высказывают поддержку Эдуарду Хусаинову, которого AIBA пытается не допустить к выборам.Международная ассоциация любительского бокса не допустила Хусаинова к выборам главы ФБРМеждународная ассоциация любительского бокса (AIBA) не допустила Эдуарда Хусаинова к выборам президента Федерации бокса России (ФБР) из-за дисквалификации, длящейся с 2007 года.Эдуард Хусаинов: Дайте нам поработать!Эдуард Хусаинов: Дайте нам поработать!В редакции «Советского спорта» прошла пресс-конференция с участием Эдуарда Хусаинова, Александра Лебзяка и Алексея Тищенко.Победил Гассиев, но звезды болели за ЛебедеваПобедил Гассиев, но звезды болели за ЛебедеваКорреспондент «Советского спорта» пообщалась с известными спортсменами после боя Лебедев – Гассиев.Федерация бокса обратилась в Генпрокуратуру по поводу законности избрания ХусаиноваФедерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность неофициальных выборов руководства организации, прошедших в Москве 17 ноября.Бомба. Кворум. ХусаиновБомба. Кворум. ХусаиновВ Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации бокса России (ФБР). Новым президентом избран Эдуард Хусаинов.Первый вице-президент Федерации бокса России: Собрание, на котором Хусаинова избрали президентом, не имеет никакой юридической силыПервый вице-президент Федерации бокса России Андрей Данько в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об избрании Эдуарда Хусаинова на пост президента организации на отчетно-выборной конференции.Эдуард Хусаинов: Постараюсь поднять бокс на новую высотуНовый президент Федерации бокса России Эдуард Хусаинов обозначил задачи, которые будет решать на посту, который ранее занимал с 2000 по 2007 годы.Эдуард Хусаинов избран президентом Федерации бокса РоссииНа отчетно-выборной конференции Федерации бокса России сегодня президентом был избран Эдуард Хусаинов, который уже возглавлял ФБР с 2000 по 2007 годы.Эдуард Хусаинов: Откладывать выборы не собираемсяЭдуард Хусаинов: Откладывать выборы не собираемсяВ понедельник в редакции «Советского спорта» прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы Федерации бокса России.Александр Лебзяк: Вернусь в сборную, если Федерацию бокса России возглавит ХусаиновБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк рассказал, при каких условиях может вернуться на свой прежний пост.Александр Лебзяк: Нам нужна сборная-кулак, Хусаинов поможет сделать ее такойАлександр Лебзяк: Нам нужна сборная-кулак, Хусаинов поможет сделать ее такойВ редакции «Советского спорта» прошла пресс-конференция кандидата на пост президента Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова.Эдуард Хусаинов: Я хочу, чтобы российские боксеры и тренеры стали одной семьейЭдуард Хусаинов: Я хочу, чтобы российские боксеры и тренеры стали одной семьейВ редакции «Советского спорта» состоялась пресс-конференция кандидата на должность президента Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова.Эдуард Хусаинов: У федерации не будет никаких проблем с долгамиКандидат в президенты Федерации бокса России Эдуард Хусаинов заявил, что в случае победы на выборах решит все финансовые проблемы организации.Эдуард Хусаинов: На Олимпиаде не было ни одного руководителя федерации боксаКандидат в президенты Федерации бокса России Эдуард Хусаинов рассказал об атмосфере в сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Бокс
Президент UFC: Боя Пакьяо – Макгрегор не будет. Мне не нравится Боб Арум
Футбол
Журналист: Возможно, Конте позвонил в Россию, чтобы узнать о Марио Фернандесе
Фигурное катание
Евгения Медведева: Хотела бы попробовать исполнить четверной сальхов в конце сезона
Футбол
Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клуб
Футбол
Дмитрий Гунько назначен главным тренером «Спартака-2»
Футбол
Тибо Куртуа: Коста? Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам это на руку
Футбол
Никита Симонян: Бушманов – лучшая кандидатура для молодежной сборной
Футбол
Бушманов возглавил молодежную сборную России
Формула-1
Проведению «Гран-при России» в связи с отставкой Экклстоуна ничто не угрожает
все новости
Эдуард Хусаинов
Эдуард Хусаиноввсе новости