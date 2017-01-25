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Война между Севером и Югом

Дмитрий Донской
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Война между Севером и Югом
Источник: Associated Press

Дмитрий Донской рассказывает о предстоящем финале Супербоула.

Одно из самых знаковых событий американской истории – Гражданская война между Севером и Югом. Впрочем, это случилось давно, еще в XIX веке. Однако, при Бараке Обаме про эту часть истории страны стали как-то подзабывать. Например, бывший президент США весьма недолюбливает тех, кто до сих пор поддерживает Конфедерацию. Недолюбливает настолько, что даже запретил вешать во дворах флаг – тот, что с синим крестом на красном фоне. Однако сейчас в президентском кресле Дональд Трамп, и это значит, что кто-то из журналистов обязательно напишет заголовок о том, что предстоящий, 51-й, Супербоул – это война между Севером и Югом. Вот ведь как получается: «Нью-Инглэнд Пэтриотс» – команда, которая базируется в городке Фоксборо, что неподалеку от Бостона – является ярким представителем американского интеллектуально-промышленного Севера. Их соперниками стали футболисты «Атланта Фэлконз» – команды, которая базируется в штате Джорджия, ставшая центром сбора войск рабовладельческого Юга.

Впрочем, от истории перейдем к нашим дням, где Том Брэйди снова в финале и снова в шаге от звания самого титулованного квотербека в истории. Вместе со своим тренером Биллом Беличиком тандем квотербек-тренер выиграл 24-й матч плей-офф. Это лучший в истории показатель для подобного рода пар. И вот снова лишь один шаг до главного титула в главной лиге США. В позапрошлом Супербоуле Беличик и Брэйди выиграли свой четвертый титул.

Вообще сейчас в НФЛ идет самая настоящая эра Билла Биличика, и все остальные команды - это лишь какие-то препятствия на пути «Пэтриотс» к очередному титулу. Есть весьма неприятные, такие как «Нью-Йорк Джайнтс», которые два раза играли в Супербоуле против Брэйди и Биличика и оба раза выиграли эти матчи. Есть и принципиальные, такие как Пейтон Мэннинг, чьи дуэли с Брэйди обычно становились украшением плей-офф. И вот новый оппонент – «Атланта Фэлконз».

Конечно, многие, и не только в Америке хотели, чтобы в главном матче года играли «Патриоты» и «Грин-Бэй Пеккерс», а дуэлью этого матча стала бы битва квотербеков, где против Брэйди бы вышел, возможно, самый зрелищный игрок этого сезона, Аарон Роджерс. Однако в финале Национальной конференции прагматичная «Атланта» не оставила ни единого шанса «Пеккерс» (44:21). Если брать историю матчей этих команд, то в эру Биличика они встречались четыре раза, и все четыре победа оставалась у северян.

Но сейчас это совсем другая «Атланта»: расхлябанная в начале первенства, но сверхсобранная ближе к его завершению. На счету у «Соколов» победы над весьма агрессивной защитой «Сиэтла», и уже сама защита «Фэлконз» смогла разнести прекрасное нападение «Упаковщиков». Что до «Пэтриотс», то сначала на их пути встали футболисты «Тексанз», но они были биты нещадно. И вот - финал Американской конференции и игра против «Питтсбург Стилерз», где четырехкратному обладателю чемпионского кольца противостоял трехкратный – квотербек Бен Ротлисбергер. Но в этом финале «Сталевары» словно под каток попали. «Пэтриотс» играли, словно это был соперник второго ряда в регулярном чемпионате. Итоговый счет (36:17) не совсем отражает то преимущество, которым владели «Патриоты».

В финале будет играть поезд по имени «Нью-Инглэнд» против команды, которая в финале всего лишь во второй раз. Первый был в 1998 году, но тогда команда проиграла, да и команда та была совсем другая. Так кем будет «Атланта» сейчас? Тем самым неприятным соперником для Билла Биличека или всего лишь очередным полигоном, ступенью для нового прыжка в историю для Биличека и Брэйди?

Пока же вернусь к началу: весьма интересно, будет ли в американской прессе заголовок про войну Севера и Юга, а также будет ли на трибунах флаг Конфедерации? Так уж получается, что Супербоул проходит некоторое время спустя после инаугурации нового президента США. Скорее всего, Дональд Трамп будет на этом матче, который пройдет в Техасе – оплоте республиканской партии. После своего вступления в должность Супербоул – это фактически первый повод для президента появиться на публике, то есть перед своими избирателями в новом качестве. Возможно, что Супербоул №51 станет некой вехой в истории США, да и в истории футбола?

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