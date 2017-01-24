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Новый формат еврокубков: хорошие новости

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Новый формат еврокубков: хорошие новости
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает об изменениях в системе розыгрыша еврокубковых турниров, которые вступят в силу с сезона-2018/19.

НАШИ ШАНСЫ ВЫШЕ

В 2018-2021 годах формат Лиги чемпионов и Лиги Европы претерпит изменения. Революций УЕФА не затевает: в групповом раунде главного турнира по-прежнему будет участвовать 32 клуба, а во втором по значимости – 48. Изменения коснутся отборочных раундов обоих еврокубков и представительства ведущих стран.

Во-первых, страны, занимающие в таблице коэффициентов первое-четвертое места, будут представлены в групповом раунде Лиги чемпионов сразу четырьмя клубами. Сейчас, напомним, туда выходят по три команды, а четвертая борется за эту путевку в квалификации. Значит, Испания, Англия, Германия и Италия теперь гарантированно будут иметь по четыре клуба в основной сетке Лиги чемпионов.

Страны, занимающие в таблице коэффициентов места с пятого по десятое, будут представлены в групповом раунде одним клубом. Еще одним (кроме десятой страны) – в третьем отборочном раунде. Здесь ничего не изменилось.

Во-вторых, в квалификации Лиги чемпионов вводится еще один оборочный раунд, предварительный, с участием 4 клубов. Так называемый «путь сильнейших» преобразован в «турнир одиннадцати». В нем примут участие вторые-третьи команды стран, занимающих в таблице коэффициентов места с пятого по пятнадцатое. Как в нынешнем сезоне «Ростов». Параллельно с этим, как и всегда, будет проходить «путь чемпионов», в котором сыграют первые команды стран с низким рейтингом.

ГАРАНТИЯ ДЛЯ ПРИЗЕРА

В Лиге Европы квалификация будет разбита на два параллельных турнира. В первом участие примут непосредственно участники Лиги Европы, пробившиеся в этот турнир через свои чемпионаты. А во втором поборются неудачники разных отборочных раундов Лиги чемпионов. Сейчас, напомним, все сваливаются в одну кучу – и участники квалификации Лиги Европы и неудачники квалификации Лиги чемпионов.

Важно другое. Теперь из квалификации Лиги чемпионов гораздо проще попасть в основную сетку еврокубков. Если раньше клуб, вылетевший из третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, переходил в четвертый отборочный раунд Лиги Европы, то теперь будет попадать сразу в групповой этап. То есть вторая команда России (в этом сезоне – «Ростов») гарантирует себе еврокубковую осень.

ДРУГОЙ КОЛЕНКОР

Для России новости хорошие. Как было раньше? Наша вторая команда начинала свой путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, и мы тряслись над ее рейтингом: хватит ли, чтобы попасть в корзину «сеяных» клубов? Не хватит - в четвертом квалификационном раунде попадаем на какого-нибудь гранда.

В текущем этом сезоне это были «Манчестер Сити», «Порту», «Вильярреал», «Аякс», «Боруссия» М. А «Ростову», если кто забыл, достался голландский «Аякс», и мы впервые в истории преодолели эту стадию турнира из корзины «несеяных». Регулярно таких подарков судьбы ждать не приходится.

Теперь же в четвертом отборочном раунде не будет ни англичан, ни испанцев, ни итальянцев, ни немцев. Бороться станем с французами, португальцами и другими. А это, согласитесь, другой коленкор. Попасть в групповой раунд Лиги чемпионов из квалификации станет проще.

ПОРТУГАЛЬСКИЙ РУБЕЖ

Если Россия, занимающая сейчас седьмое место в таблице коэффициентов, до конца сезона не поднимется выше, то в розыгрыше-2018/19 будет представлена пятью клубами. Чемпион страны выйдет напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов. Серебряный призер начнет борьбу с третьего квалификационного раунда «турнира 11», где не будет европейских грандов. Обладатель Кубка стартует с группового раунда Лиги Европы. Бронзовый призер – с третьего отборочного раунда Лиги Европы. Команда, занявшая четвертое место, – со второго отборочного раунда.

Противостояние с Португалией в таблице коэффициентов обретает новое значение. Страна, занимающая в рейтинге шестое место, получает две команды в групповом раунде Лиги чемпионов и еще одну – в третьем отборочном раунде. Учитывая то, что отбираться в группу станет проще, Россия имеет реальный шанс впервые в истории быть представленной тремя клубами в основной сетке Лиги чемпионов. Если, конечно, до конца сезона обойдет Португалию. Пока мы отстаем, но на какие-то сотые балла. И у нас три клуба в Лиге Европы против двух португальских в Лиге чемпионов.

Пора занимать шестое место.

Таблица коэффициентов УЕФА

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Михаил Борзыкин
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