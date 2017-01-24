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Дарио Срна: Я не для «Барселоны»

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дарио Срна: Я не для «Барселоны»
Источник: Associated Press

Хорватский защитник «Шахтера» Дарио Срна объяснил, почему ответил отказом на предложение «Барселоны», которая готова была заключить с ним контракт.

- Да, я действительно вел переговоры с «Барселоной», и это правда, что она намерена была приобрести меня именно сейчас, до завершения зимней трансферной кампании. Решение ответить «нет» принимал лично я, и решение отказаться от предложения «Барселоны» далось мне легко.

При этом Срна отказался сообщить какие-то подробности о ходе переговоров с «Барселоной»:

- Зачем? Эта история уже завершена. Я не для «Барселоны» - я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в «Шахтере».

Как стало известно «Советскому спорту», «Барселона» предлагала Срна контракт на 1,5 года. За сезон хорват получал бы €2 млн. «El Mundo Deportivo» сообщил, что эти условия не устроили хорвата.

Срна перешел в «Шахтер» из «Хайдука» (Сплит) 14 лет назад – в далеком уже 2003 году. За донецкий клуб он забил 49 голов в 513 матчей. В активе - Кубок УЕФА и 14 титулов в Украине (чемпионаты + кубки страны).

Рекордсмен Срна и для национальной сборной: 22 гола в 134 матчах. За сборную Хорватии 34-летний защитник выступал с 2002 по 2016 гг. По окончании Евро-2016, на котором «шахматные» в 1/8 финала в дополнительное время уступили будущим чемпионам португальцам (0:1), Срна объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Как сообщил официальный сайт донецкого «Шахтера», Срна не собирается уходить из команды:

- Сейчас нам осталось совсем чуть-чуть до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы.

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