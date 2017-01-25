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«Дзагоев должен стать хозяином атаки ЦСКА». Рейтинг Евгения Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Дзагоев должен стать хозяином атаки ЦСКА». Рейтинг Евгения Ловчева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал. На этой неделе он отмечает в каждом ведущем клубе пятерку игроков, от которых ждет основного вклада в успех команды. Вслед за «Спартаком» и «Зенитом» третья серия – ЦСКА.

«Зе Луиш – фигура номер один». Часть 1

«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Часть 2

1. Виктор ГОНЧАРЕНКО

Гражданство: Белоруссия

– Да, в моем рейтинге должны быть только игроки. Но в данном случае сделаю исключение и отмечу главного тренера. В ЦСКА долгое время работал Слуцкий и сейчас для меня главный вопрос – сможет ли Гончаренко с этим составом наладить игру? Концовка прошлого года у армейцев была блеклой, чего уж там говорить. Всем понятно, что Траоре – это игрок не того уровня, который должен быть у футболиста, выступающего в ЦСКА. Во всяком случае, мы привыкли к тому, что в эту команду берут футболистов определенного качества. Вряд ли кого-то Гончаренко получит в свое распоряжение. И вот в этих условиях Гончаренко нужно найти новые краски. Сможет ли?

По первым контрольным матчам вижу работу нового тренера. Гончаренко знал, куда идет. Если у него получится дать результат сразу, мы по-другому немного и на Слуцкого станем смотреть, будем понимать, что не так он и велик.

2. Алан ДЗАГОЕВ

Гражданство: Россия
Амплуа: полузащитник
Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 9 матчей, 0 голов

– ЦСКА всегда нуждается в игроке на позиции под нападающими, плеймейкере. Все тренеры понимают, что нужен игрок с последним пасом. И учитывая дисквалификацию Еременко, особо отмечаю роль Дзагоева. Он уже взрослый человек, неплохо провел концовку года, вернувшись после травмы. В Алане появилась ярость футбольная. И мне интересно, как Дзагоев будет действовать в условиях, когда ответственности за результат на нем станет еще больше.

В обороне ЦСКА игру наладит, уверен. Важно, как с атакой дело будет обстоять. В атакующих действиях ЦСКА Алан должен стать хозяином.

3. Виктор ВАСИН

Гражданство: Россия
Амплуа: защитник
Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 17 матчей, 0 голов (в составе «Уфы»)

– Не случайно он возвращается вместе с Гончаренко из «Уфы». Сколько еще играть Игнашевичу с Березуцкими? Васину рано или поздно их менять. И Гончаренко видит в этом парне перспективу. Васин выходит и не портит игру. Не случайно и тренеры сборной обратили на него внимание.

Кстати, мой друг актер Виктор Кузнецов-Таежный (он роль Михаила Круга в сериале сыграл) как-то спросил, что я о Васине думаю. Удивился: Юре-то зачем это? Оказалось его дочь замужем за Виктором. Такие вот переплетния…

4. ВИТИНЬО

Гражданство: Россия
Амплуа: нападающий
Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: не играл

– У бразильцев, особенно у молодых, может не получиться после того, как они только блеснули. Тем более после переезда в другую страну. Тем более в Россию. Тот Витиньо, что пытался заиграть в ЦСКА, а потом был отдан обратно в аренду в Бразилию, был, что называется, не из Красной армии. Совершенно непонятен он был.

ЦСКА, так получалось, почти всегда отгадывал с бразильцами. А здесь что-то не состоялось. Но вот Витиньо возвращается. Уже в команду, где весь первый отрезок главной проблемой была атака. Поэтому интересно, что Витиньо теперь покажет. Определенно, он получит больше времени, чем в первый свой приход. Даже если ЦСКА захочет его продать, Витиньо все равно надо будет ставить – чтобы играл и показывал товар лицом. Чалов может и подождать в данном случае.

5. Александр ГОЛОВИН

Гражданство: Россия
Амплуа: полузащитник
Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 17 матчей, 1 гол

– Прекрасно знаю, что будут делать Фернандес, Натхо, Березуцкий. Не особенно меня интересует Щенников, который давно не прибавляет, как и Набабкин.

Головин же – это и настоящее, и будущее ЦСКА. Команды, которая должна бороться за золото. Есть закон: первый год молодой игрок в основе проводит, как правило, успешно, у него все получается; второй – часто провал или застой; и в третий год игрок показывает футбол, в который и станет играть в дальнейшем. Вот я и хочу посмотреть, как Головин этот год проведет.

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Евгений Ловчев
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