120 поражений подряд, 4 года без побед. Команда, которую вам тоже будет жалко

Сборная Свердловской области выступает в Женской хоккейной лиге с самого начала, но перестала выигрывать она еще раньше.

120 матчей – столько длится серия поражений команды из Екатеринбурга. Началась она осенью 2013 года, когда ЖХЛ еще не существовала, а Сборная Свердловской области называлась «Спартаком-Меркурием». В чемпионате России это была совсем другая команда: выиграли золото в 2000-м, пять раз брали серебро, шесть – бронзу. То время защитник СКСО Екатерина Прозорова не застала, но она играла за красноярскую «Бирюсу» против «Спартака», который был уже не тот.

– Они пытались пропустить как можно меньше и забить хотя бы одну шайбу, – рассказывает Прозорова, пришедшая в хоккей с шайбой из бенди.

Последний раз СКСО победил 6 марта 2013-го – 4:2 обыграли «Бирюсу». Теперь достижение для команды – десять поражений не всухую в этом сезоне. За 24 матча уральский клуб пропустил 163 шайбы, забросил 16, две из них – на счету Екатерины. В команде она уже третий год, ей самой 22 – старше только капитан Юлия Васюкова. Ее полезность – «-53», у защитника Александры Ладейщиковой – «-60».

В составе девочки 16-17 лет, а они уже получают на профессиональном уровне по десять шайб за матч.

– Постоянно проигрывать морально очень тяжело, стараемся поддерживать друг друга, – признается Екатерина. – Чтобы кто-то бросил все и ушел посреди матча или тренировки – такого не было. Главный тренер Юлия Перова и тренер Ирина Вотинцева настраивают нас, ищут к нам психологический подход. Как именно? Это конфиденциальная информация (улыбается). Когда надо – находят нужные слова, могут и поругать, но по-доброму, без мата.

Нецензурных выражений в свой адрес уж точно не заслуживает, например, 17-летний вратарь Валерия Меркушева. За 19 матчей в этом сезоне она пропустила 101 раз, однако это не помешало ей полторы недели назад завоевать бронзу на юношеском чемпионате мира со сборной России. А на этих выходных – принять участие в Матче звезд ЖХЛ.

– Конечно же, я не ожидала приглашения, было незабываемо. А в клубе, считаю, дела неплохо обстоят, – говорит с оптимизмом Меркушева. – Когда пришла в СКСО, понимала, что побед будет мало, но они придут, мы стараемся. Каждый матч по воротам наносят очень много бросков. Это позволяет мне набираться опыта для будущих соревнований.

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Чтобы вы понимали, Валерия и еще два голкипера Юлия Сергеева и Мария Безденежных иногда в одной встрече получают за сотню щелчков и кистевых. Часто их количество превосходит число бросков сборной Свердловской области в пять, а то и в шесть раз. Вот статистика нескольких игр: СКСО – «Бирюса» – 1:5, (Броски в створ: 10-63), СКСО – «Агидель» – 2:10 (10-58), СКСО – «Бирюса» – 1:8 (14-55).

Девушкам, естественно, приходится большую часть многих матчей обороняться в своей зоне, искать шанс в контратаке, вряд ли им самим так хочется играть. Но в клубе всех все устраивает: есть отличные условия, хорошее отношение со стороны руководства, тренерский штаб во главе с вице-чемпионкой Европы. Тут невольно задумаешься, может, проклял кто?

– Даже не знаю, что могло произойти, раньше команда набирала очки, – рассуждает Прозорова. – Мы просто будем стараться выиграть. Как отметим победу? Давайте мы сначала это сделаем, а потом с девчонками решим, как отпраздновать.

Пускай выигрывать пока не получается, зато СКСО без проблем может постоять за себя. В октябрьском матче с «Бирюсой» произошла драка – редкость для женского хоккея. За две секунды до конца встречи на табло – унизительные 1:8, хоккеистки, скинув краги, начали защищать своего вратаря, себя, а судьям удалось всех разнять только через полминуты.

До конца сезона СКСО осталось сыграть 12 матчей: по три с «Арктик-Университетом», «Торнадо», СКИФом и «Агиделью». «Торнадо» и «Агидель» – лидеры чемпионата, с ними на что-то рассчитывать сложно. «Арктик» и СКИФ – наоборот ближайшие к Свердловской области в таблице. Правда, у них все равно на 25-30 очков больше.

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120 матчей подряд проигрывает СКСО

5 очков заработала команда за это время, в текущем сезоне – 0

870 шайб в сумме за 120 матчей пропущено

«-730» – разница заброшенных и пропущенных шайб на этом отрезке

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