Майрбек Тайсумов: Мне под силу стать чемпионом UFC

Австрийский боец российского происхождения Майрбек Тайсумов в интервью Flocombat.com заявил, что хотел бы провести поединок с американцем Энтони Петтисом в самое ближайшее время.

Недавно поползли слухи, что следующим соперником Петтиса должен стать российский боец. На турнире ACB 52, который проходил в Вене, Тайсумов не стал отрицать возможного противостояния.

- Сейчас пока ничего сказать не могу. Но вы узнаете все в скором времени. Через несколько дней. Мой следующий соперник будет в топ-10. Я очень взволнован. Петтис? Было бы неплохо с ним подраться. Мечта. Надеюсь, что это произойдет. Петтис является одним из лучших бойцов UFC. Хочу биться именно с такими ребятами, чтобы по-настоящему испытать себя, - сказал Майрбек.

@berkut_journal Фото опубликовано Mairbek Taisumov Official. (@taisumov155) Ноя 3 2016 в 5:07 PDT

Тайсумов провел за свою карьеру в ММА 31 поединок, одержал 26 побед и потерпел пять поражений. Россиянин в последнее время отлично выступает, на его счету четыре победы кряду в UFC. Он побил Марцына Бандела, Энтони Кристодулу, Алана Алвеса и Дамира Хандановича. Майрбек должен был провести бой против Ника Ленца на турнире UFC 203, однако за несколько дней до шоу у него возникли проблемы с документами.

- Я всегда нахожусь в хорошей физической форме, - говорит Тайсумов. - Я хотел провести бой с Ленцом, но не получил визу в США. Но теперь все хорошо, и я могу выступать в Штатах. Моя цель — быть номером один. Хочу завоевать титул UFC. Я могу это сделать. Мне это по силам. Сейчас я готов драться хоть каждую неделю, - говорит боец.

God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard. But his plans will always be greater and more beautiful than all your disappointments☝@ufc @danawhite I'm here ready for every opponent, all I want is to fight! Фото опубликовано Mairbek Taisumov Official. (@taisumov155) Сен 24 2016 в 1:30 PDT

Также Майрбек дал свой прогноз на поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном за временный пояс чемпиона в легком весе.

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