Майрбек Тайсумов: Мне под силу стать чемпионом UFC
Австрийский боец российского происхождения Майрбек Тайсумов в интервью Flocombat.com заявил, что хотел бы провести поединок с американцем Энтони Петтисом в самое ближайшее время.
Недавно поползли слухи, что следующим соперником Петтиса должен стать российский боец. На турнире ACB 52, который проходил в Вене, Тайсумов не стал отрицать возможного противостояния.
- Сейчас пока ничего сказать не могу. Но вы узнаете все в скором времени. Через несколько дней. Мой следующий соперник будет в топ-10. Я очень взволнован. Петтис? Было бы неплохо с ним подраться. Мечта. Надеюсь, что это произойдет. Петтис является одним из лучших бойцов UFC. Хочу биться именно с такими ребятами, чтобы по-настоящему испытать себя, - сказал Майрбек.
Тайсумов провел за свою карьеру в ММА 31 поединок, одержал 26 побед и потерпел пять поражений. Россиянин в последнее время отлично выступает, на его счету четыре победы кряду в UFC. Он побил Марцына Бандела, Энтони Кристодулу, Алана Алвеса и Дамира Хандановича. Майрбек должен был провести бой против Ника Ленца на турнире UFC 203, однако за несколько дней до шоу у него возникли проблемы с документами.
- Я всегда нахожусь в хорошей физической форме, - говорит Тайсумов. - Я хотел провести бой с Ленцом, но не получил визу в США. Но теперь все хорошо, и я могу выступать в Штатах. Моя цель — быть номером один. Хочу завоевать титул UFC. Я могу это сделать. Мне это по силам. Сейчас я готов драться хоть каждую неделю, - говорит боец.
Также Майрбек дал свой прогноз на поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном за временный пояс чемпиона в легком весе.
«Хабиб разобьет этого парня. Хабиб победит легко»!
Майрбек Тайсумов
28 лет
Чеченец по национальности, но выступает под флагом Австрии.
Родился 8 августа 1988 года в селе Старая Сунжа Чечено-Ингушской АССР.
С детства увлекался футболом.
В 2002 году переехал в Австрию где продолжал играть в футбол.
В 2007 году переквалифицировался на джиу-джитсу.
Тогда же начал выступать в соревнованиях по смешанным единоборствам.
Провел 30 боев, одержал 25 побед, из них 23 досрочно.