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Вратарь сделал тако-о-о-ое? Видео впечатляющего гола

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вратарь сделал тако-о-о-ое? Видео впечатляющего гола

Ситуации, когда вратарь забивает гол ударом через все поле, в футболе не редкость. Да, случаются они, конечно, не каждый день. Шокируют и самого автора гола, который точно этого не ждал.

Казалось бы, в мини-футболе, где площадка намного меньше, чем футбольное поле, удивляться таким голам не стоит. Но то, что сотворил вратарь белорусского клуба по мини-футболу «Дорожник» Максим Лысенко, поразит многих. Он не просто забил феерический мяч ударом от своих ворот – он забил впечатляющий гол ударом с лета. Посмотрите, как это бывает:


Встреча клуба «Дорожник» с клубом «Борисов-900» происходила в рамках полуфинала Кубка Белоруссии по мини-футболу.  В матче, который запомнился этим голом голкипера Максима Лысенко, «Дорожник» одержал победу со счетом 5:4.

Как сообщает официальный сайт белорусской Ассоциации мини-футбола, в финале турнира «Дорожник» встретился с клубом «Лидсельмаш», одержал победу и в седьмой раз стал обладателем титула чемпиона Белоруссии по мини-футболу.

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