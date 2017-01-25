Вратарь сделал тако-о-о-ое? Видео впечатляющего гола
Ситуации, когда вратарь забивает гол ударом через все поле,
в футболе не редкость. Да, случаются они, конечно, не каждый день. Шокируют и
самого автора гола, который точно этого не ждал.
Казалось бы, в мини-футболе, где площадка намного меньше,
чем футбольное поле, удивляться таким голам не стоит. Но то, что сотворил
вратарь белорусского клуба по мини-футболу «Дорожник» Максим Лысенко, поразит
многих. Он не просто забил феерический мяч ударом от своих ворот – он забил
впечатляющий гол ударом с лета. Посмотрите, как это бывает:
Встреча клуба «Дорожник» с клубом «Борисов-900» происходила в рамках полуфинала Кубка Белоруссии по мини-футболу. В матче, который запомнился этим голом голкипера Максима Лысенко, «Дорожник» одержал победу со счетом 5:4.
Как сообщает официальный сайт белорусской Ассоциации
мини-футбола, в финале турнира «Дорожник» встретился с клубом «Лидсельмаш»,
одержал победу и в седьмой раз стал обладателем титула чемпиона Белоруссии по
мини-футболу.