Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спасенный от голодной смерти кот подсел на хоккей и смотрит матчи по ТВ (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спасенный от голодной смерти кот подсел на хоккей и смотрит матчи по ТВ (видео)

У новосибирского клуба появился хвостатый фанат, не пропускающий игр любимой команды на ТВ. «Сибирь» должна взять над котом шефство.

Кот Степан из Новосибирска проявляет большой интерес к просмотру спортивных программ. Но, как и большинство своих земляков, особенно подсел на хоккей.

Посмотрите, как активно он следит за хоккейным поединком! Проявляет большой интерес к личностям арбитров и тренеров. А во время атак «Сибири» тычет лапой в игроков, которым надо отдать пас.

Степан сейчас проживает в новосибирском приюте для животных «Твори добро». По словам его нынешних хозяев ему уже около года. Найден он был в дачном поселке под Новосибирском. И выглядел просто ужасно – маленький, худющий, весь в лишаях…

Скажем честно, не каждый бы решился взять в дом такого питомца. Но Степану повезло. И посмотрите, как классно он выглядит сейчас! Красивый, в хорошей форме, спортом вон увлекся. Дружит с приютскими собаками. За то, что Степан разбирается в хоккее, они его уважают.

Нынешние хозяева не собираются расставаться со Степаном. Но, как минимум, кот должен поближе познакомиться с любимой командой. А «Сибирь», кстати, легко могла бы взять шефство и над ним, и над четвероногими друзьями Степана в приюте.

Ведь преданные новые болельщики клубу очень нужны!

Кстати, в матче, за которым Степан так внимательно следит по телевизору «Сибирь» встречалась с «Медвешчаком» и одержала победу на выезде 2:0! А без его горячей поддержки еще неизвестно бы как сложился этот поединок в далекой Хорватии.

Ну а главное спасибо Степану и его хозяевам за урок простой человеческой доброты. Пусть ее в нашем мире будет больше.

Красивого хоккея тебе, Степан!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рижское «Динамо», обыграв «Югру», продлило победную серию до трех матчейХоккеисты рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ оказались сильнее «Югры».Минское «Динамо» одолело «Автомобилист», Петтерссон отметился ассистентским покеромХоккеисты минского «Динамо» одержали домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ. «Адмирал» обыграл «Медвешчак», минское «Динамо» победило «Автомобилист» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Борис Майоров: Уберите с трибун хулиганье! И в раздевалку его больше не пускайтеБорис Майоров: Уберите с трибун хулиганье! И в раздевалку его больше не пускайтеДвукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан «Спартака» Борис Майоров рассуждает о сегодняшних бедах красно-белых.Александр Лукашенко: То, как хоккеисты минского «Динамо» вели себя на площадке – ни в какие ворота не лезетПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике игру хоккеистов минского «Динамо» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.Борис Майоров: На трибуны пролезло хулиганьё! Люди не должны его терпетьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о хамском поведении болельщиков на вчерашнем матче Спартак – ЦСКА.Борис Майоров: Что фанаты хотели от команды? Беды «Спартака» вовсе не в самоотдаче игроковДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о неудачном выступлении «Спартака» в январе и акции фанатов красно-белых.Гильотина для «Спартака». Раскрываем причины провала московского клубаГильотина для «Спартака». Раскрываем причины провала московского клубаОбозреватель «Советского спорта» – о главных факторах, из-за которых красно-белые вновь провалили концовку сезона.Александр Шмурнов: Эти люди больше не имеют права надевать свитер «Спартака»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о московском дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое завершился разгромной победой армейцев (6:1).Андрей Коваленко: То, что произошло вчера в «Спартаке», нас в профсоюзе шокировалоГлава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал поведение фанатов «Спартака» в раздевалке команды перед матчем с ЦСКА (1:6).Красно-белые мотиваторы. Сергей Микулик – о громком скандале в КХЛКрасно-белые мотиваторы. Сергей Микулик – о громком скандале в КХЛПохоже, фанаты заходили в раздевалку обожаемого «Спартака» еще раз, перед третьим периодом игры с ЦСКА, только уже без видеокамеры.Игорь Игнатушкин: СКА – такая же команда, как и все остальные, играть с ней можноНападающий «Сочи» Игорь Игнатушкин поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).Дмитрий Квартальнов: Спросил Знарка о сборной. А он – на-на-на и улетел! (видео)Дмитрий Квартальнов: Спросил Знарка о сборной. А он – на-на-на и улетел! (видео)Как главный тренер ЦСКА травил байки и раскрывал «государственные» тайны после разгрома «Спартака» – 6:1.Дмитрий Квартальнов: Телегина на выезд не берем. Ему жену из роддома забиратьГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил, почему форвард армейцев Иван Телегин не примет участия в ближайших матчах.Защитник московского «Динамо» Никулин провел свой 1000-й матчЗащитник московского «Динамо» Илья Никулин в матче с «Трактором» (6:2) провел свою тысячную игру.Анвар Гатиятулин: Всегда проигрывают тренеры, ответственности с себя не снимаемГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Динамо» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Сергей Орешкин: Первый период предопределил итоговый результатГлавный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Петерис Скудра: Слабо сыграли, много индивидуальных ошибок, поэтому такой результатГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своих подопечных от «Северстали» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Александр Гулявцев: Мы просто бьемся в каждом матчеГлавный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Алексей Кудашов: Не хочу делить команду на звеньяГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своих подопечных от «Магнитки» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Футбол
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Риера проходит сбор с «Томью»
Футбол
«Кристал Пэлас» готов заплатить «Рубину» за М’Вила 10 миллионов фунтов
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Бордо» и вышел в финал Кубка французской лиги
Футбол
«Наполи» обыграл «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Горнолыжный спорт
Хорошилов занял третье место в слаломе на Кубке мира, победил норвежец Кристофферсен
Бокс
Экс-боксер сборной России подозревается в двойном убийстве
Футбол
ДР Конго и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, Кот-д’Ивуар вылетел
Футбол
Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семья
Другие
Из эфира Первого канала убраны новости спорта
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости