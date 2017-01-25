Спасенный от голодной смерти кот подсел на хоккей и смотрит матчи по ТВ (видео)

У новосибирского клуба появился хвостатый фанат, не пропускающий игр любимой команды на ТВ. «Сибирь» должна взять над котом шефство.

Кот Степан из Новосибирска проявляет большой интерес к просмотру спортивных программ. Но, как и большинство своих земляков, особенно подсел на хоккей.

Посмотрите, как активно он следит за хоккейным поединком! Проявляет большой интерес к личностям арбитров и тренеров. А во время атак «Сибири» тычет лапой в игроков, которым надо отдать пас.

Степан сейчас проживает в новосибирском приюте для животных «Твори добро». По словам его нынешних хозяев ему уже около года. Найден он был в дачном поселке под Новосибирском. И выглядел просто ужасно – маленький, худющий, весь в лишаях…

Скажем честно, не каждый бы решился взять в дом такого питомца. Но Степану повезло. И посмотрите, как классно он выглядит сейчас! Красивый, в хорошей форме, спортом вон увлекся. Дружит с приютскими собаками. За то, что Степан разбирается в хоккее, они его уважают.

Нынешние хозяева не собираются расставаться со Степаном. Но, как минимум, кот должен поближе познакомиться с любимой командой. А «Сибирь», кстати, легко могла бы взять шефство и над ним, и над четвероногими друзьями Степана в приюте.

Ведь преданные новые болельщики клубу очень нужны!

Кстати, в матче, за которым Степан так внимательно следит по телевизору «Сибирь» встречалась с «Медвешчаком» и одержала победу на выезде 2:0! А без его горячей поддержки еще неизвестно бы как сложился этот поединок в далекой Хорватии.

Ну а главное спасибо Степану и его хозяевам за урок простой человеческой доброты. Пусть ее в нашем мире будет больше.

Красивого хоккея тебе, Степан!