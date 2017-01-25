Спасенный от голодной смерти кот подсел на хоккей и смотрит матчи по ТВ (видео)
У новосибирского клуба появился хвостатый фанат, не пропускающий
игр любимой команды на ТВ. «Сибирь» должна взять над котом шефство.
Кот Степан из Новосибирска проявляет большой интерес к просмотру
спортивных программ. Но, как и большинство своих земляков, особенно подсел на
хоккей.
Посмотрите, как активно он следит за хоккейным поединком! Проявляет большой интерес к личностям арбитров и тренеров. А во время атак «Сибири» тычет лапой в игроков, которым надо отдать пас.
Степан сейчас проживает в новосибирском приюте для животных «Твори добро». По словам его нынешних хозяев ему уже около года. Найден он был в дачном поселке под Новосибирском. И выглядел просто ужасно – маленький, худющий, весь в лишаях…
Скажем честно, не каждый бы решился взять в дом такого питомца. Но
Степану повезло. И посмотрите, как классно он выглядит сейчас! Красивый, в
хорошей форме, спортом вон увлекся. Дружит с приютскими собаками. За то, что
Степан разбирается в хоккее, они его уважают.
Нынешние хозяева не собираются расставаться со Степаном. Но, как
минимум, кот должен поближе познакомиться с любимой командой. А «Сибирь»,
кстати, легко могла бы взять шефство и над ним, и над четвероногими друзьями
Степана в приюте.
Ведь преданные новые болельщики клубу очень нужны!
Кстати, в матче, за которым Степан так внимательно следит по
телевизору «Сибирь» встречалась с «Медвешчаком» и одержала победу на выезде
2:0! А без его горячей поддержки еще неизвестно бы как сложился этот поединок в
далекой Хорватии.
Ну а главное спасибо Степану и его хозяевам за урок простой
человеческой доброты. Пусть ее в нашем мире будет больше.
Красивого хоккея тебе, Степан!