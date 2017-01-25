«У Гвардиолы и Юнайтед – одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»
Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель, Александр
Елагин и Роман Гутцайт проанализировали матч 22-го тура чемпионата Англии между
«Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).
– Сейчас команда Моуринью способна на все, – говорит Елагин. – Очевидно, «красные дьяволы» набрали ход. У тренерского штаба в распоряжении достаточно великолепных игроков. Вообще, у «Манчестера» очень сильный состав, который начал верить в собственные силы.
Да, «Юнайтед» сыграл со «Сток Сити» в ничью, но они показали великолепный футбол, а моментами просто классный. Если мне не изменяет память, команда португальского специалиста нанесла 28 или 30 ударов по воротам соперника. С другой стороны, играть с «гончарами» очень тяжело. Им, кстати повезло с забитым голом, который записал на свой счет Хуан Мата.
– Занимается ли позиционной атакой Моуринью? На данном этапе можно ответить на этот вопрос? – обращается к своим коллегам Журавель.
– Этот этап дает нам один ответ: в «Манчестере» выступают игроки самого высокого класса, – рассказывает Гутцайт. – Поэтому, хоть занимайся или не занимайся, а соперников вроде «Стока» команда Моуринью превосходит по содержанию игры.
Да, в этом сезоне «Юнайтед» очень много раз сыграл вничью. Это были, можно сказать, недобытые победы, а не спасенные матчи. На мой взгляд, «Манчестер» превосходит своих соперников, но дальше «включается» та же проблема, что и у Хосепа Гвардиолы – процент реализации.
– Не смущает тот факт, что у Моуринью до сих пор нет костяка? – задает вопрос Журавель.
– Почему? Он есть, – отвечает Гутцайт. – В последнее время Жозе меняет лишь двух крайних нападающих. Да, против «Сток Сити» не играл Майкл Каррик, но это лишь потому, что Маруан Феллайни великолепно вошел в игру с «Ливерпулем», помог забить гол. Надо давать шанс бельгийскому футболисту...
– Мне кажется, что тут дело не только в игре Феллайни с «Ливерпулем», – отвечает коллеге Елагин. – Надо учитывать тот факт, что в матче со «Сток Сити» команде Моуринью пришлось очень много бороться. И вот тут Феллайни признан останавливать своего соперника. Вообще, «гончары» очень жесткая команда, это известный факт.
– А разве Каррик не умеет вести силовую борьбу? – спрашивает Гутцайт.
– Майклу уже 36 лет и, конечно, ему тяжело. Тут не может быть никаких вопросов, – считает Елагин.
– Мы посмотрели игру, где «Сток» пару раз ударил по воротам Давида Де Хеа, если не считать гол. А сколько раз бил «Манчестер»? О чем тут можно говорить? – говорит Гутцайт.
– Команда Моуринью очень много бьет, но при этом ей не удается выигрывать, – сказал Журавель.