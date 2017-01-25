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«У Гвардиолы и Юнайтед – одна проблема». Эксперты – об игре «МЮ» против «Стока»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель, Александр Елагин и Роман Гутцайт проанализировали матч 22-го тура чемпионата Англии между «Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).

– Сейчас команда Моуринью способна на все, – говорит Елагин. – Очевидно, «красные дьяволы» набрали ход. У тренерского штаба в распоряжении достаточно великолепных игроков. Вообще, у «Манчестера» очень сильный состав, который начал верить в собственные силы.

Да, «Юнайтед» сыграл со «Сток Сити» в ничью, но они показали великолепный футбол, а моментами просто классный. Если мне не изменяет память, команда португальского специалиста нанесла 28 или 30 ударов по воротам соперника. С другой стороны, играть с «гончарами» очень тяжело. Им, кстати повезло с забитым голом, который записал на свой счет Хуан Мата.

– Занимается ли позиционной атакой Моуринью? На данном этапе можно ответить на этот вопрос? – обращается к своим коллегам Журавель.

– Этот этап дает нам один ответ: в «Манчестере» выступают игроки самого высокого класса, – рассказывает Гутцайт. – Поэтому, хоть занимайся или не занимайся, а соперников вроде «Стока» команда Моуринью превосходит по содержанию игры.

Да, в этом сезоне «Юнайтед» очень много раз сыграл вничью. Это были, можно сказать, недобытые победы, а не спасенные матчи. На мой взгляд, «Манчестер» превосходит своих соперников, но дальше «включается» та же проблема, что и у Хосепа Гвардиолы – процент реализации.

– Не смущает тот факт, что у Моуринью до сих пор нет костяка? – задает вопрос Журавель.

– Почему? Он есть, – отвечает Гутцайт. –  В последнее время Жозе меняет лишь двух крайних нападающих. Да, против «Сток Сити» не играл Майкл Каррик, но это лишь потому, что Маруан Феллайни великолепно вошел в игру с «Ливерпулем», помог забить гол. Надо давать шанс бельгийскому футболисту...

– Мне кажется, что тут дело не только в игре Феллайни с «Ливерпулем», – отвечает коллеге Елагин. – Надо учитывать тот факт, что в матче со «Сток Сити» команде Моуринью пришлось очень много бороться. И вот тут Феллайни признан останавливать своего соперника. Вообще, «гончары» очень жесткая команда, это известный факт.

– А разве Каррик не умеет вести силовую борьбу? – спрашивает Гутцайт.

– Майклу уже 36 лет и, конечно, ему тяжело. Тут не может быть никаких вопросов, – считает Елагин.

– Закономерный ли исход это встречи или «Манчестер» свое не «добил»? – задается вопросом Журавель.

– Конечно, «Юнайтед» не «добил», – отвечает Елагин. – «Сток Сити» просто повезло в этом матче.

– Мы посмотрели игру, где «Сток» пару раз ударил по воротам Давида Де Хеа, если не считать гол. А сколько раз бил «Манчестер»? О чем тут можно говорить? – говорит Гутцайт.

– Команда Моуринью очень много бьет, но при этом ей не удается выигрывать, – сказал Журавель.

– Это касается не только «красных дьяволов», но и «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Проще говоря, это футбол и такое может произойти в любой игре, – заключил Роман Гутцайт в эфире передачи «Английский акцент» на телеканале «Футбол-1».

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