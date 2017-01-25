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«Спартак» скорректировал подготовку к сезону. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» скорректировал подготовку к сезону. Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Спартак»: изменения в календаре

Главной новостью вчерашнего дня стало решение клуба провести на первом сборе не один матч, запланированный на 31 января, а два. В ближайшую субботу «Спартак» сыграет со словацкой «Жилиной». Мы неоднократно отмечали, что межсезонный график «Спартака» очень уж отличается от всех остальных: команда вышла из отпуска позже всех и должна была провести всего четыре спарринга. У «Зенита», например, только на первом сборе было шесть. Возможно, Массимо Каррера, посмотрев на других, задумался и скорректировал подготовку.


Фото: ФК «Спартак»

А накануне «Спартак» провел одну тренировку, в которой можно выделить такое упражнение, как игра в одно касание. Полезное дело. Хотя красно-белые и так довольно быстро работают с мячом: в первой части сезона они стали лучшими по скорости точных передач – 15,8 за минуту владения мячом.

Приятное событие – день рождения Зе Луиша. Нападающего поздравляли в течение всего дня.

– «Спартак» – это большая семья. Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России! – ответил теплыми словами Зе.


«Зенит» и «Ростов» возвращаются к работе

Выходные, предоставленные после первого сбора, подходят к концу. А у кого-то уже закончились. «Зенит» два дня будет тренироваться в Санкт-Петербурге, после чего вылетит в Испанию на второй сбор. О спарринг-партнерах пока не сообщается.

А «Ростов» сегодня отправится в Турцию. Программа второго сбора включает сразу четыре контрольных матча. Стоит напомнить, что до первых матчей 1/16 финала Лиги Европы остается три недели.


Кадры «Локомотива»

ЦСКА и «Локомотив» должны приступить к работе завтра. В стане армейцев, как обычно, тишина. Зато о железнодорожниках поступает разная, даже самая удивительная информация.

По словам Юрия Семина, Амир Натхо и Коре, автор дубля в ворота молодежки «Вердера», продолжат работать с командой на втором сборе. Будут в общей группе и Тарасов с Фернандешем. Но самое интересное не это. По слухам, «Локо» интересуется Мирзовым из «Терека». Это острый фланговый хавбек, который, однако, за последние два сезона вышел в стартовом составе всего два раза. У него была тяжелейшая травма. Брать такого сейчас – сомнительный риск. И, наконец, опять же по слухам, во второй половине сезона вернуться на поле может… Лоськов. Ему 42. В самом расцвете. К домашнему чемпионату мира наверняка раскроет свой потенциал.


Фото: ФК «Локомотив»

Второй матч «Краснодара»

Сегодня «Краснодар», завершающий первый сбор в Абу-Даби, проведет второй спарринг. Соперник – ташкентский «Пахтакор». А накануне «быки» провели заключительную тренировку, большую часть времени посвятив тактике.


Также сегодня контрольный матч проведет «Амкар».

Бонус. Тренировка «Томи»

Клуб, который может исчезнуть с футбольной карты страны, сейчас трудится на первом сборе в Турции. Видео впечатляет – целых 12 минут. Обычно такие ролики монтируются на 3-4 минуты. Спасибо за подробности.


Ближайшие матчи

25.01. «Краснодар» – «Пахтакор», Узбекистан
25.01. «Амкар» – «Ботошани», Румыния
26.01. «Терек» – «Стяуа», Румыния
26.01. «Рубин» – ЦСКА, Болгария
28.01. «Амкар» – «Вардар», Македония
28.01. «Ростов» – «Аустрия», Австрия
28.01. «Урал» – «Погонь», Польша
28.01. «Спартак» – «Жилина», Словакия
29.01. «Крылья Советов» – «Шпорт», Словакия
29.01. «Томь» – «Динамо»

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Михаил Борзыкин
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