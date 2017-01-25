Это надо видеть! Яростный Радулов разрывает «Калгари», делая дубль (видео)
Александр Радулов не забивал восемь матчей подряд. И вот его прорвало как вулкан Эйяфьядлайекюдль.
«Монреаль» в последнее время играл неважно, и даже крутой вратарь Кэри Прайс не мог победить в трех матчах подряд. Для обладателя «Харт Трофи» (самый ценный игрок) позапрошлого сезона – это неслыханное дело.
И хорошо, что в Мекку хоккея приехал не самый сильный «Калгари». Вот на нем игроки «Монреаля» отвели душу!
К началу второго периода счет был 2:0, когда шайбу в меньшинстве забросил центрфорвард Томаш Плеканец. Кстати, это 20-й гол чеха в меньшинстве, и по этому показателю он догнал великого Боба Гейни. Это второй показатель в летописи всех времен «Монреаля». А на первом месте – Ги Карбонно (27). Из россиян можно отметить Андрея Маркова (3), который сейчас не играет из-за травмы.
А потом в большинстве забил Александр Радулов. Отличная передача с левого фланга, разрезавшая всю оборону «Калгари», и «Тасманский Дьявол» вгоняет шайбу в сетку.
В третьем периоде, на 57-й минуте, Радулов снова забил в большинстве. Причем теперь подхватил шайбу, прорвался к воротам и переиграл голкипера.
После матча Александр Радулов… ругал себя за то, что в концовке зацепил крюком клюшки Сэма Беннетта. В итоге «огоньки» получили большинство, и тот же Беннетт его реализовал. Всего 1,1 секунды не хватило Прайсу для того, чтобы сделать «сухарь».
«Я схватил глупое удаление, которое привело к голу в наши ворота, - признал Радулов. – Прайс в этом матче сделал для нас все и заслужил провести эту игру на ноль. Тяжело это принять, но я буду работать над собой, чтобы такие штрафы больше не хватать».
Что сказать в целом о Радулове? Он набрал 35 (10+25) очков в 46 матчах. Да, бывают серии, когда он не набирает очки или не забивает голы. Но все равно производит очень хорошее впечатление своей игрой. Плохая репутация уже осталась в прошлом. Теперь все отмечают, что у Радулова есть рабочая этика. А значит, «Монреаль» наверняка продлит с ним контракт на несколько лет. Но многое зависит от того, как «Канадиенс» выступят в плей-офф.
Матч
Монреаль - Калгари - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы:
Шоу (Петри, Андригетто), 19:17 (1:0). Плеканец 24:53 (2:0). Радулов (Уэбер, Больё), 29:02 (3:0). Карр (Прайс, Митчелл), 48:08 (4:0). Радулов (Плеканец, Шоу), 56:07 (5:0). Беннетт (Хэмилтон Д., Ткачук), 59:59 (5:1).
Место и дата
25 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция