Это надо видеть! Яростный Радулов разрывает «Калгари», делая дубль (видео)

Александр Радулов не забивал восемь матчей подряд. И вот его прорвало как вулкан Эйяфьядлайекюдль.

«Монреаль» в последнее время играл неважно, и даже крутой вратарь Кэри Прайс не мог победить в трех матчах подряд. Для обладателя «Харт Трофи» (самый ценный игрок) позапрошлого сезона – это неслыханное дело.

И хорошо, что в Мекку хоккея приехал не самый сильный «Калгари». Вот на нем игроки «Монреаля» отвели душу!

К началу второго периода счет был 2:0, когда шайбу в меньшинстве забросил центрфорвард Томаш Плеканец. Кстати, это 20-й гол чеха в меньшинстве, и по этому показателю он догнал великого Боба Гейни. Это второй показатель в летописи всех времен «Монреаля». А на первом месте – Ги Карбонно (27). Из россиян можно отметить Андрея Маркова (3), который сейчас не играет из-за травмы.

А потом в большинстве забил Александр Радулов. Отличная передача с левого фланга, разрезавшая всю оборону «Калгари», и «Тасманский Дьявол» вгоняет шайбу в сетку.

В третьем периоде, на 57-й минуте, Радулов снова забил в большинстве. Причем теперь подхватил шайбу, прорвался к воротам и переиграл голкипера.

После матча Александр Радулов… ругал себя за то, что в концовке зацепил крюком клюшки Сэма Беннетта. В итоге «огоньки» получили большинство, и тот же Беннетт его реализовал. Всего 1,1 секунды не хватило Прайсу для того, чтобы сделать «сухарь».

«Я схватил глупое удаление, которое привело к голу в наши ворота, - признал Радулов. – Прайс в этом матче сделал для нас все и заслужил провести эту игру на ноль. Тяжело это принять, но я буду работать над собой, чтобы такие штрафы больше не хватать».

Что сказать в целом о Радулове? Он набрал 35 (10+25) очков в 46 матчах. Да, бывают серии, когда он не набирает очки или не забивает голы. Но все равно производит очень хорошее впечатление своей игрой. Плохая репутация уже осталась в прошлом. Теперь все отмечают, что у Радулова есть рабочая этика. А значит, «Монреаль» наверняка продлит с ним контракт на несколько лет. Но многое зависит от того, как «Канадиенс» выступят в плей-офф.