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Борис Майоров: ЦСКА – бездумная молотилка! С питерцами «Спартаку» играть легче

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: ЦСКА – бездумная молотилка! С питерцами «Спартаку» играть легче
Источник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о сегодняшних бедах «Спартака» и его сегодняшнем поединке со СКА.

Девять поражений «Спартака» в январе говорят о том, что в команде назрели решительные перемены. Напрашивается отставка главного тренера. Однако регулярный чемпионат уже подходит к концу.

- Надо ли менять тренерский штаб, не дожидаясь конца сезона?
- Толку от этого уже не будет, - считает Борис Майоров. - Новому тренеру придется все перестраивать под себя. Но времени-то уже не осталось! Думаю, что это нынешний штаб должен принять меры, чтобы достойно завершить сезон. Хотя календарь на остаток регулярки очень тяжелый – хуже просто не придумаешь!

Меня удручает другое – второй год подряд команда в январе разваливается. Смотрю на игру других составов, которые ничем не лучше «Спартака» - там победы чередуются с поражением. И только мы уступаем всем подряд. Я согласен – тяжелый период, матчи на выезде через день. Тут же игра дома и опять надо улетать… Это тяжело, так нельзя команду мучить. Кошмарный календарь.

Но даже при этом видно, что хоккеисты в плохом физическом состоянии. Плохой объем катания, проигранные единоборства… И вот за это отвечает как раз тренер!

Вот я, например, знаю, что в паузе перед Кубком Первого канала «Спартак» был распущен на четыре дня. Ну как так? А тренировки? Ведь о состоянии игроков надо думать. Поскольку сами они о нем мало заботятся. Вспомните, перед Новым годом «Спартак» находился буквально в шаге от плей-офф. И все потеряно за три недели. Девять поражений кряду – страшный удар по репутации. И ответственность за это лежит на тренерском штабе.

- После поражения от ЦСКА главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин заявил, что в команде все же были игроки, которые бились до конца. Вы их на площадке заметили?
- У меня в нынешнем «Спартаке» любимчиков нет. Ну разве что Райан Стоа нравится. Еще Лещенко там бегает… Особо никто не впечатляет. Но это не означает, что команда не может добиться результата! Были же и хорошие матчи. Ладно, уступили ЦСКА. Но я смотрел поединок со «Слованом». Там же на льду была мертвая команда. На нее смотреть было страшно!

Надо копаться внутри – как мы управляем игроками, как с ними общаемся, что даем на тренировках… Вот вроде много удалений было в матче с ЦСКА. А толку? Возим шайбу по периметру вокруг ворот. Ни одного броска! Хотелось им кричать: атаковать-то будете?

- Несмотря на серию сокрушительных поражений «Спартак» продолжает собирать по семь-восемь тысяч болельщиков на своих домашних матчах. В чем причина этого феномена?
- Тут надо отдать должное маркетинговой службе красно-белых. Если она так здорово не работала со зрителем, думаю, что «Спартак» играл бы последние матчи при пустых трибунах. Кстати, я думаю, что в среду на поединок со СКА придет меньше народу. Многих отпугнет хоровой мат на арене, который несся с трибун во время поединка с ЦСКА. Семейный зритель останется дома.

Да и на дерби с ЦСКА пришло семь тысяч с небольшим. Надо сказать, это немного. «Спартак» собирал в этом сезоне больше на менее знаковых встречах.

Конечно, совсем трибуны в среду тоже не опустеют. Тем более, что как раз с питерцами «Спартаку» играть легче, чем с московскими армейцами. Ведь ЦСКА – это какая-то бездумная молотилка! Все бегают, толкаются… И сами особо не играют, и другим не дают. В нынешнем сезоне шесть заброшенных шайб – выдающийся результат для ЦСКА. Даже Дмитрий Квартальнов поразился такому числу голов.

Матч

Спартак - СКА

Место и дата

25 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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