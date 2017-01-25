«Не «Лужа», а просто класс!» Репортаж с реконструкции стадиона

Реконструкция «Лужников» несется к финишу с опережением графика почти на два месяца – сдать стадион планируют в конце марта. Строители утверждают, что это один из лучших стадионов мира – все 81 000 зрителей получат просто прелесть, а не картинку. Корреспондент «Советского спорта» побывал на стадионе и убедился, что это действительно так.

ДОКОПАЛИСЬ ДО ГРУНТА…

«Лужа» отстроилась заново – быстро, без лишней помпы. Можно даже сказать, лихо отстроилась. От всей высотной техники сейчас остался разве что один кран – над будущими кассами у входа – стоит как аист над гнездом.

«Лужа» вроде не изменилась. Те же стены – исторический фасад - стоят как ни в чем ни бывало, хотя еще недавно за ними творился сущий ад. Они – стены - пережили не одну реконструкцию, но эта – самая радикальная: строители выпотрошили стадион до основания.

Осталось ли еще что-то кроме этих стен от первого стадиона 1956 года рождения? Это первое, что я хочу спросить. Но это первое, что сообщает, без всякого моего вопроса, наш гид – начальник отдела строительного контроля «Лужников» Мурат Ахмадиев:

- Сфотографируйте эту лестницу! (мы поднимаемся по центральной лестнице – прямо за спиной Ильича). – Эти гранитные ступени как раз сохранились от того первого стадиона. Все остальные разобрали и заменили новыми…

- Что-то еще осталось от первого стадиона?

- Наружная стена – фасад. Не тронули и крышу с поддерживающими колоннами – но она появилась в 1998-м году при реконструкции. Все остальное – начинка – это но-во-е! Все снесли! Вот колонна старого фасада, а рядом новая - подперли каждую, усилили.

- Все снесли, неужели дошли до грунта?

- Ну а как иначе! Здесь была не монолитная плита, а отдельно стоящие фундаменты – под стальными колоннами. Все связаны были балками. Мы их разрезали. Фундаменты раздолбили гидромолотами.

- Как строили в 1956-м? Трудно было бетон долбить?

- Прочность, конечно, неплохая – но только этих фундаментов. А по остальным конструкциям, я бы не сказал. Там, где мы сегодня используем бетон повышенной прочности, была просто кирпичная кладка.

- Теперь-то под трибунами одна бетонная плита?

- Да. Трибуны, несущие конструкции - все на железобетонной монолитной плите. Ушло на нее 44,5 тысячи кубов бетона. Она толщиной где-то 600 мм, а в некоторых местах – 1200 мм. В зависимости от нагрузки.

- Действительно, было проще сломать стадион и построить новый?

- Конечно. Вот в этом то и сложность – все работы приходилось делать в замкнутом периметре. Не развернуться! Ломать и вывозить – это все мелочи. Самое трудное – балки под существующей кровлю смонтировать для «перехвата» фасада. Ювелирная работа - монтажников, геодезистов…

- Требования к стадионам очень жесткие. Приезжают комиссии, чуть ли не линейкой проверяют?

- Сказать честно? (тяжелый вздох – наступил на мозоль?)… Работать надо, а тут приходится по полдня с ними ходить. Я их называю «хотелки». Знаете, это не первый мой стадион. Он соответствует всем требованиям. Все остальное – это только пожелания. Самое главное - создать комфортные условия для зрителей и для футболистов. Вот сейчас мы поднимемся по каскадным лестницам – их раньше не было. Все 81 000 болельщиков могут войти за 15 минут! И выйти, в случае каких-то чрезвычайных ситуаций - за 10 минут! Раньше был – финиш! Теперь – никаких давок в принципе быть не может. Я вообще люблю простор, свободу – поэтому приезжаю на работу в 6-20 – лишь бы не толкаться в метро! И вот когда сюда захожу, эти просторы просто глаз радуют! Я с гордостью могу сказать: на сегодняшний день, это один из лучших стадионов в мире! Прежде всего по обзору поля. Раньше болельщики стремились куда? Вниз. Ближе к полю. 10% мест были в зоне плохой видимости.

- По углам?

- Да. Но вот мы сейчас поднимемся на такой угол. Я бы лично с удовольствием смотрел бы матчи именно оттуда! Пошли!

«ЭНЕРГЕТИКА – ОБАЛДЕННАЯ!»

Мы поднимаемся по каскадной лестнице... Пока находишься снаружи, нет ощущения чего-то грандиозного, как, к примеру, на новом стадионе ЦСКА (зеркальная башня!), «Динамо», вместившем аж две (!) арены или «Спартака» с великаном Гладиатором… Здесь, повторюсь, на первый взгляд ничего не изменилось - тот же гранитный Ильич, те же колонны, крышу-козырек нарастили на 11 метров, но снаружи не видать… Но стоит выйти на трибуну, появляется то самое изумление, которое так ждет от нас с Дашей (фотографом) Мурат – так папа высматривает в окружающих восторги к своему обожаемому чаду.

- Класс! – говорю я без всякого лицемерия.

- Вот это место считалось самым плохим. Ну как, здорово? Раньше зрители на этой же высоте были бы метров на двадцать дальше от поля. Но убрали беговые дорожки, изменили угол наклона трибун, и сейчас нет разницы, откуда смотреть – с угла или с центра, снизу или с верхнего яруса. Мне лично больше нравится смотреть сверху: поле - как на экране телевизора.

Поле внизу лежало (используем штамп), как на ладони. Зеленое! И эта январская травка радовала глаз так же, как Мурата просторы, обзорность и каскадные лестницы. И становилось понятно, как же раздражали раньше глаз - простите стайеры и спринтеры! - беговые дорожки. А ведь были когда-то рядом с полем и ямы с песком для прыгунов, втыкались в поле копья, летали диски, ядра… Теперь все эти прочие спортсмены – сотня, если не больше! – только рисованные – бегают и метают наверху по всему периметру фасада…

- Ощущения зрителей – это одно, но есть еще и ощущения футболистов на поле, - продолжал с воодушевлением Мурат. - Сюда приходили известные футболисты – Роман (забыл фамилию) и Алексей Смертин. Сказали, что энергетика от поля и трибун просто обалденная!

МАШИНКА «ЧИХ-ПЫХ» И «УМНОЕ ПОЛЕ»

- Как травка мороз пережила?

- Как видите! Конечно, мы ее накрываем. Даже сейчас можно здесь проводить матчи! Температура почвы - 15-17 градусов. Около 35 км труб подогрева уложили под полем! Кроме этого 1300 метра водопровода для полива…. Знаете, это, можно назвать, «умное поле». Стоят датчики – все характеристики агротехнические выводятся на один компьютер. Таких умных полей в мире всего штук пять.

- «Умное поле» – это не только управление?

- Это и начинка – «пирога» под полем. Помните, летом ливни были? Я сюда прибегал, смотрел, луж не было – 4,5 км труб дренажа уложено.

- Раньше проблема поля «Лужников» была – плохо продувалось. Нужны полю, оказывается, сквозняки…

- Но я же сказал - «умное поле»! Есть система аэрации - через дренажные трубы в корневую систему пускаем воздух. И не надо никаких сквозняков!

- Что за «швейная машинка» ездила по полю – прошивала?

- Да, неделю ездила прошивочная машина, похожа на… трамвай. «Чих-пых» я ее называл. Передвигалась, как черепаха, каждые 5-10 сантиметров останавливается и - чих! - втыкает на 20 сантиметров зеленые волокна, сверху обрезаются - на два сантиметра торчат. Это называется - «армирование почвенного слоя».

- Поле углубили, насколько оно ниже прежнего?

- Где-то на полметра. Но ведь вырыли, заменили два метра грунта! До этого провели исследования – уж больно плохим оказался: где-то линзы торфяные, да и просто много было строительного мусора. Мы даже выкопали под полем небольшую тележку от дрезины! Я потом спрашивал, откуда все это взялось. Оказывается, когда копали станцию метро «Спортивная», сюда мусор вывозили.

- А вы сколько вывезли?

- Где-то 161 000 кубов только одного мусора строительного! Высота этих насыпей доходила до восьми метров! Когда разрушали конструкции, экскаватор залазил на эти горы, чтобы достать ковшом верхнюю трибуну.

- Ночами вывозили? Пробки ведь…

- Конечно. Из-за этой логистики старались и бетонировать ночью – ведь до 3 500 тонн бетона надо было за раз класть!

КРЕСЛА НА… РЕЛЬСАХ

- Прочитал в интернете странную фразу: «кресла прошли проверку дождем и снегом...»

- Да, год стояли на улице.

- Места на складе не нашлось?

- Да, нет! Специально. Проверяли где-то двенадцать разных типов. Какие-то кресла просто по крепежу не подходили, есть еще параметр – нестираемость, какие-то воду впитывали. Остановились вот на этих – бордовых, с золотым краплением. У них еще какая изюминка - крепления можно ослаблять и двигать кресла по такой… рельсе.

- Еще странная фраза: «раньше проверяли прочность трибун марширующими солдатами», а сейчас какими-то тяжеленными мешками…

- Проверим и солдатами - позже, когда будут тестовые матчи. Но действительно, проверяли и мешками с мусором: сделали большой тоннаж, вызвали научно-технический институт, который проводит мониторинг всех конструкций – они натягивали струну и приборами измеряли, как ведет себя консоль – выступающая балка.

- И насколько эта консоль прогибалась? На сантиметры? Или микроны ловили?

- Конечно, микроны! Это же железобетонные балки!

P.S.

Мы изумились, побывав внутри стадиона. Но скоро изумятся и москвичи снаружи - когда по вечерам «умная» крыша «Лужи» начнет светиться, и на ней, как на экране, можно будет, к примеру, прочитать составы команд. Для этого, правда, надо будет, если не пролетаете мимо на самолете или на МКС, забраться на Воробьевы горы. Или же воспользоваться камерой какого-нибудь дрона.

Сдавать «Лужу» планируют в конце марта – на два месяца раньше срока. Что при российской склонности к долгострою (привет, Питер!) можно назвать просто чудом!