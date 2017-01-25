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От Карреры до Романцева. Чем занимаются дети звездных спортсменов в соцсетях

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Весь мир облетели кадры из прямой трансляции в Periscope старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина. На видео парень кривляется, общаясь в прямом эфире с аудиторией в 10 тысяч человек. Периодически он читает сообщения, которые присылают ему поклонники.

Очередное сообщение заставляет его спешно свернуть трансляцию. В ленту написал знаменитый папа Бруклина – Дэвид Бекхэм: «Ты же должен быть в школе».

До того, как парнишка впопыхах покинул прямой эфир, папа успел написать еще одно сообщение: «Это же моя рубашка!»


Дочь Кафельникова

Звездные детки российских спортсменов тоже нередко заставляют своих предков краснеть. В последнее время частенько этим промышляет дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся. Она работает моделью и живет между Лондоном, Миланом и Москвой. Периодически она публикует скандальные видео и фотографии в Instagram в разделе историй, где они «живут» всего один день. В основную ленту чаще попадают красивые, прилизанные фотографии девушки. Недавно она сообщила миру, что перестала быть блондинкой. Пока только внешне.

Дочь Пименова

Еще одна известная девочка-модель – дочь известного российского футболиста Руслана Пименова Кристина. Она пока слишком мала, чтобы так расстраивать папу. Да и социальные сети вместо нее ведет мама. Зато девочка уже успела получить признание, как самая красивая девочка-модель на планете. Посмотрим, что будет дальше.

#kristinapimenova

Фото опубликовано Kristina Pimenova (@kristinapimenova2005)

Дочь Карреры

Итальянский тренер московского «Спартака» Массимо Каррера – не российский спортсмен, но к нашему спорту имеет непосредственное отношение. Поэтому свое место в нашем списке займет и его дочь Мартина, которая активно делится фотографиями в социальных сетях. Недавно она предстала в образе русалки или амфибии.

#tb 🐳🌊

Фото опубликовано Martina Carrera ♡ (@martina_carrera)

Скандалов в ее ленте нет. Вместо нее этим промышляет отец. Фото, правда, было сделано, когда Каррера еще не был тренером «Спартака», а работал в сборной Италии. Из рубрики их нравы…

My little 👸🏼

Фото опубликовано Massimo Carrera Official (@massimo.carrera4)

Дочь Знарка

Дочурка главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка Алиса тоже старается папу не расстраивать. Вот и закрыла свой Instagram, чтобы фотографии из него не расходились миллионными тиражами в российской прессе. Особенно пристально к ней начали присматриваться после того, как закрутился ее роман с одним из лидеров «красной машины» на домашнем чемпионате мира Артемием Панариным. Девушка живет между Нью-Йорком, Миланом и Москвой, также работая моделью. Отличная у наших спортсменов, надо сказать, генетика!

Дочь Кожевникова

В пору, правда, говорить не о дочери Александра Кожевникова, а о Марии Кожевниковой, папа которой играл в хоккей. По популярности в современной России актриса и депутат уже давно переплюнула Олимпийского чемпиона в составе сборной СССР. Эта почти хоккейная дива, в отличие от Алисы Знарок, свой профиль в социальных сетях не скрывает. Наоборот, активно делится советами, как вылечить грипп, или во сколько лет не стоит начинать колоть ботокс.

Какое огромное число людей мне написало в комментариях и пишут в директ. Просят поделиться лечением и советами. Дорогие, я не врач, могу лишь написать о своем опыте. Самое главное, даже если у Вас пару дней нет температуры, не выходите сразу на работу, улицу и... отлежитесь. Этот грипп даёт осложнения. Я вышла и сразу опять заболело горло, причём сильнее,чем в первый раз. Поэтому не торопитесь, дайте организму окрепнуть. И ещё,что я считаю мне очень помогло, так как Вы знаете, что антибиотики для меня - это на самый крайний случай, иммуноглобулин. Мне его посоветовала врач, важным условием его эффективного использования для лечения и профилактики инфекционных заболеваний является как можно более раннее его назначение с момента заболевания или заражения. Я не буду писать названия, так как их огромное количество, чтобы никто не занимался самолечением, но Вы можете проконсультироваться со своим врачом и прочитать об этом в интернете. И ещё, многие думают,что я категорически против антибиотиков, но это не так, просто я даю возможность организму бороться с болезнью, а если уже чувствую,что он не справляется, то только тогда считаю необходимым их использование. В общем, всем болящим -выздоровления, а здоровым - так держать! 💪🏻😉 P.S. Кто уже переболел, как у Вас все происходило и какими лекарствами пользовались?

Фото опубликовано Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

Дочь Карпина

Про дочь действующего тренера «Спартака» мы рассказали. Настало время вспомнить и про дочь бывшего тренера красно-белого клуба. В последний раз, когда о дочурке Валерия Карпина Веронике писала российская пресса, все это носило скандальный характер: внебрачный ребенок, которого якобы отказывался признавать отец. С тех пор много воды утекло. Карпин признал дочь, а она успела отучиться в России, выйти замуж, переехать в Красноярск и стать вполне преуспевающим дизайнером одежды. Теперь она не Вероника Рего (по отчиму), не Вероника Белова (по матери) и даже не Вероника Карпина (по родному отцу). Теперь ее зовут Вероника Бурда.

Лучший вечер среди моих любимых мужчин 💘💘 #муж #папа #я #веселаякомпаниЯ

Фото опубликовано Veronika Burda (@ver0ni4ka)

Внучка Романцева

Еще один тренер «Спартака» – великий. Олег Иванович Романцев. Звездой потихоньку становится его внучка Алина. Она уже вела вместе с дедушкой спортивную передачу. Теперь девушка закончила школу и поступила в МГУ на факультет журналистики. Учитывая данные девочки, умение держать себя перед камерой и связи в российском футболе, ее может ждать большое телевизионное будущее на спортивном канале. Фотографиями в социальных сетях, правда, Алина делится крайне редко. Чаще высказывает мысли по поводу последних футбольных новостей. Вот одно из последних сообщений: «Футболиста ЦСКА отстранили на 2 года. Допинг-тест показал, что Еременко сидел на кокаине. Ну хоть кому то в России играть в футбол было по кайфу!». А вот и фото из ее твиттера.

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