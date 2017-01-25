От Карреры до Романцева. Чем занимаются дети звездных спортсменов в соцсетях

Весь мир облетели кадры из прямой трансляции в Periscope старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина. На видео парень кривляется, общаясь в прямом эфире с аудиторией в 10 тысяч человек. Периодически он читает сообщения, которые присылают ему поклонники.

Очередное сообщение заставляет его спешно свернуть трансляцию. В ленту написал знаменитый папа Бруклина – Дэвид Бекхэм: «Ты же должен быть в школе».

До того, как парнишка впопыхах покинул прямой эфир, папа успел написать еще одно сообщение: «Это же моя рубашка!»





Дочь Кафельникова

Звездные детки российских спортсменов тоже нередко заставляют своих предков краснеть. В последнее время частенько этим промышляет дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся. Она работает моделью и живет между Лондоном, Миланом и Москвой. Периодически она публикует скандальные видео и фотографии в Instagram в разделе историй, где они «живут» всего один день. В основную ленту чаще попадают красивые, прилизанные фотографии девушки. Недавно она сообщила миру, что перестала быть блондинкой. Пока только внешне.

Фото опубликовано Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Янв 24 2017 в 8:05 PST

Дочь Пименова

Еще одна известная девочка-модель – дочь известного российского футболиста Руслана Пименова Кристина. Она пока слишком мала, чтобы так расстраивать папу. Да и социальные сети вместо нее ведет мама. Зато девочка уже успела получить признание, как самая красивая девочка-модель на планете. Посмотрим, что будет дальше.

#kristinapimenova Фото опубликовано Kristina Pimenova (@kristinapimenova2005) Янв 20 2017 в 9:02 PST

Дочь Карреры

Итальянский тренер московского «Спартака» Массимо Каррера – не российский спортсмен, но к нашему спорту имеет непосредственное отношение. Поэтому свое место в нашем списке займет и его дочь Мартина, которая активно делится фотографиями в социальных сетях. Недавно она предстала в образе русалки или амфибии.

#tb 🐳🌊 Фото опубликовано Martina Carrera ♡ (@martina_carrera) Янв 4 2017 в 1:18 PST

Скандалов в ее ленте нет. Вместо нее этим промышляет отец. Фото, правда, было сделано, когда Каррера еще не был тренером «Спартака», а работал в сборной Италии. Из рубрики их нравы…

My little 👸🏼 Фото опубликовано Massimo Carrera Official (@massimo.carrera4) Апр 8 2016 в 3:25 PDT

Дочь Знарка

Дочурка главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка Алиса тоже старается папу не расстраивать. Вот и закрыла свой Instagram, чтобы фотографии из него не расходились миллионными тиражами в российской прессе. Особенно пристально к ней начали присматриваться после того, как закрутился ее роман с одним из лидеров «красной машины» на домашнем чемпионате мира Артемием Панариным. Девушка живет между Нью-Йорком, Миланом и Москвой, также работая моделью. Отличная у наших спортсменов, надо сказать, генетика!

Дочь Кожевникова

В пору, правда, говорить не о дочери Александра Кожевникова, а о Марии Кожевниковой, папа которой играл в хоккей. По популярности в современной России актриса и депутат уже давно переплюнула Олимпийского чемпиона в составе сборной СССР. Эта почти хоккейная дива, в отличие от Алисы Знарок, свой профиль в социальных сетях не скрывает. Наоборот, активно делится советами, как вылечить грипп, или во сколько лет не стоит начинать колоть ботокс.

Дочь Карпина

Про дочь действующего тренера «Спартака» мы рассказали. Настало время вспомнить и про дочь бывшего тренера красно-белого клуба. В последний раз, когда о дочурке Валерия Карпина Веронике писала российская пресса, все это носило скандальный характер: внебрачный ребенок, которого якобы отказывался признавать отец. С тех пор много воды утекло. Карпин признал дочь, а она успела отучиться в России, выйти замуж, переехать в Красноярск и стать вполне преуспевающим дизайнером одежды. Теперь она не Вероника Рего (по отчиму), не Вероника Белова (по матери) и даже не Вероника Карпина (по родному отцу). Теперь ее зовут Вероника Бурда.

Лучший вечер среди моих любимых мужчин 💘💘 #муж #папа #я #веселаякомпаниЯ Фото опубликовано Veronika Burda (@ver0ni4ka) Янв 17 2017 в 1:13 PST

Внучка Романцева

Еще один тренер «Спартака» – великий. Олег Иванович Романцев. Звездой потихоньку становится его внучка Алина. Она уже вела вместе с дедушкой спортивную передачу. Теперь девушка закончила школу и поступила в МГУ на факультет журналистики. Учитывая данные девочки, умение держать себя перед камерой и связи в российском футболе, ее может ждать большое телевизионное будущее на спортивном канале. Фотографиями в социальных сетях, правда, Алина делится крайне редко. Чаще высказывает мысли по поводу последних футбольных новостей. Вот одно из последних сообщений: «Футболиста ЦСКА отстранили на 2 года. Допинг-тест показал, что Еременко сидел на кокаине. Ну хоть кому то в России играть в футбол было по кайфу!». А вот и фото из ее твиттера.