Уильямс и еще 7 топ-теннисисток, которые устроят шоу на турнире в Петербурге

Грудь, фотосессия, волосы, ответы, популярность, решение, опухоль, инстаграм – восьмерка сеяных на Spb Ladies Trophy-2017 весьма любопытная.

Симона Халеп

Рейтинг WTA: 4

Номер посева: 1

Начало года у румынки не задалось: в Шеньчжене – поражение во втором круге от сербки Елены Янкович, на Australian Open – еще раньше от американки Шелби Роджерс. Если она неудачно выступит в России, возможно, задумается об увольнении тренера Даррена Кэхилла. И может ему сообщить об этом смской – так было весной 2016-го с Андреем Млендичем, который сейчас как раз работает с Янкович.



Халеп болеет за мадридский «Реал», не поехала на Олимпиаду из-за вируса Зика, впервые покаталась на американских горках только в 24 года и, как призналась, чуть не умерла. Но все это не так примечательно, как этот известный, но не менее удивительный факт: семь лет назад, в 18 она решила уменьшить грудь с шестого на третий размер. Отговорки поклонников и друзей, wild card от организаторов соревнований не заставили румынку передумать.

– Грудь доставляет мне неудобства во время игры, – объяснила Симона. – Ее вес приводит к тому, что я не могу максимально быстро реагировать на изменения на корте и действовать молниеносно.

После операции Халеп стала весить меньше на 12 кг. Как оказалось, оно того стоило.

Доминика Цибулкова

Рейтинг WTA: 6

Номер посева: 2

Последняя по росту (161 см), но не последняя по количеству титулов Цибулкова приезжает в Петербург в качестве победителя Итогового турнира WTA. Все мы помним, насколько горячим получился полуфинал против Светланы Кузнецовой: холодное рукопожатие, шумное поведение словачки, которое не понравилось россиянке. Стоит ли говорить, что все ждут их встречу.

«Карманная ракета», как еще называют Доминику, известна своим агрессивным, атакующим стилем – такое прозвище с другим и не получают. А еще она не отказывает мужским журналам в фотосессиях.

Светлана Кузнецова

Рейтинг WTA: 10

Номер посева: 3

Многие надеются, что волосы Кузнецовой, отрезанные в матче с Агнешкой Радваньской на Итоговом турнире WTA, отросли. Всем же хочется увидеть еще раз, как Света сначала расправляется с ними, а потом – с соперником. Однако вряд ли это произойдет:

– Наверное, этот момент помнят лучше, чем мой результат, – скромничает Светлана. – Я вынуждена носить хвостик, без него прическа выглядела бы ужасно. Сейчас я каждую ночь плачу о своих волосах.

Прическа теннисистки прямо сейчас:

To be continued.... Фото опубликовано Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) Янв 21 2017 в 8:53 PST

Кузнецова сравнивает себя с вином, которое с годами становится только лучше. Победа на Spb Ladies Trophy однозначно сделает его более ароматным и вкусным.

Винус Уильямс

Рейтинг WTA: 17

Номер посева: 4

Комментатор ESPN недавно сравнил ее с гориллой и был уволен, но и без того Уильямс-старшая – самая известная теннисистка нашего турнира. Сейчас она в финале Открытого чемпионата Австралии, как и ее сестра Серена.

Только старшая последний раз доходила до него в 2003 году, а младшая – в прошлом, где уступила Анжелике Кербер. Кстати, 14 лет назад американки как раз встречались в главном матче между собой. Если в Петербург приедет действующий победитель турнира – сами понимаете, как возрастет интерес, хотя он и так не малый. Но не стоит ждать, что Винус на пресс-конференциях будет отжигать, отвечая интересно и объемно. На вопрос о степени серьезности ее травмы локтя, из-за чего они с Сереной снялись с парного турнира Australian Open, она ответила: «Ну, вы знаете... Да. Спасибо.» Елена Веснина Рейтинг WTA: 18

Номер посева: 5 Олимпийская чемпионка, победитель Austrlian Open, Кавалер ордена Дружбы – все это про нее. В Австралии Веснина впервые за четыре года добралась до третьего круга, а в паре с Екатериной Макаровой они дошли до четвертьфинала. После золота Рио популярность Елены естественно взлетела, поэтому приглашали ее куда только можно: к Ивану Урганту, на презентацию коллекции духов с ароматом теннисного мяча. Просили участвовать в благотворительном флешмобе для фона Константина Хабенского, а еще сделали игроком Nike – известная фирма теперь будет одевать не только Криштиану Роналду, но и нашу спортсменку.

Роберта Винчи Рейтинг WTA: 19

Номер посева: 6 В планах победительницы Spb Ladies Trophy-2016 поездки в Петербург могло и не быть. В конце прошлого сезона итальянка всерьез задумывалась о завершении карьеры. Травмы, усталость – в ноябре ей хотелось только спокойствия и никакого тенниса, поэтому она вязла две недели на раздумья. В итоге Роберта решила не заканчивать, о чем красиво объявила в своем инстаграме: – Я обязана написать эти слова, потому что мы говорим о моем будущем. У меня есть энтузиазм и желание попытаться сделать еще что-то хорошее в теннисе, – заявила Винчи.

Ho qualcosa da dirvi... Фото опубликовано Roberta Vinci (@robertavinci1) Ноя 21 2016 в 12:02 PST