Уильямс и еще 7 топ-теннисисток, которые устроят шоу на турнире в Петербурге
Грудь, фотосессия, волосы, ответы, популярность, решение, опухоль, инстаграм – восьмерка сеяных на Spb Ladies Trophy-2017 весьма любопытная.
Симона Халеп
Номер посева: 1
Начало года у румынки не задалось: в Шеньчжене – поражение
во втором круге от сербки Елены Янкович, на Australian Open – еще раньше от
американки Шелби Роджерс. Если она неудачно выступит в России, возможно,
задумается об увольнении тренера Даррена Кэхилла. И может ему сообщить об этом
смской – так было весной 2016-го с Андреем Млендичем, который сейчас как раз
работает с Янкович.
Халеп болеет за мадридский «Реал», не поехала на Олимпиаду из-за вируса Зика, впервые покаталась на американских горках только в 24 года и, как призналась, чуть не умерла. Но все это не так примечательно, как этот известный, но не менее удивительный факт: семь лет назад, в 18 она решила уменьшить грудь с шестого на третий размер. Отговорки поклонников и друзей, wild card от организаторов соревнований не заставили румынку передумать.
После операции Халеп стала весить меньше на 12 кг. Как оказалось,
оно того стоило.
Доминика Цибулкова
Рейтинг WTA: 6
Номер посева: 2
Последняя по росту (161 см), но не последняя по
количеству титулов Цибулкова приезжает в Петербург в качестве победителя
Итогового турнира WTA. Все мы помним, насколько горячим
получился полуфинал против Светланы Кузнецовой: холодное рукопожатие, шумное
поведение словачки, которое не понравилось россиянке. Стоит ли говорить, что
все ждут их встречу.
«Карманная ракета», как еще называют Доминику, известна своим агрессивным, атакующим стилем – такое прозвище с другим и не получают. А еще она не отказывает мужским журналам в фотосессиях.
Светлана Кузнецова
Рейтинг WTA: 10
Номер посева: 3
Многие надеются, что волосы Кузнецовой, отрезанные
в матче с Агнешкой Радваньской на Итоговом турнире WTA,
отросли. Всем же хочется увидеть еще раз, как Света сначала расправляется с ними,
а потом – с соперником. Однако вряд ли это произойдет:
– Наверное, этот момент помнят
лучше, чем мой результат, – скромничает Светлана. – Я вынуждена носить хвостик,
без него прическа выглядела бы ужасно. Сейчас я каждую ночь плачу о своих
волосах.
Прическа теннисистки прямо сейчас:
Кузнецова сравнивает себя с вином, которое с годами становится только
лучше. Победа на Spb Ladies Trophy однозначно
сделает его более ароматным и вкусным.
Винус Уильямс
Рейтинг WTA: 17
Номер посева: 4
Комментатор ESPN недавно сравнил ее с гориллой и был уволен, но и без того Уильямс-старшая – самая известная теннисистка нашего турнира. Сейчас
она в финале Открытого чемпионата Австралии, как и ее сестра Серена.
Комментатор ESPN недавно сравнил ее с гориллой и был уволен, но и без того Уильямс-старшая – самая известная теннисистка нашего турнира. Сейчас она в финале Открытого чемпионата Австралии, как и ее сестра Серена.
Только старшая последний раз доходила до него в
2003 году, а младшая – в прошлом, где уступила Анжелике Кербер. Кстати, 14 лет
назад американки как раз встречались в главном матче между собой. Если в
Петербург приедет действующий победитель турнира – сами понимаете, как
возрастет интерес, хотя он и так не малый. Но не стоит ждать, что Винус на пресс-конференциях будет
отжигать, отвечая интересно и объемно. На вопрос о степени серьезности ее
травмы локтя, из-за чего они с Сереной снялись с парного турнира Australian Open, она ответила: «Ну, вы знаете... Да. Спасибо.»
Рейтинг WTA: 18 Олимпийская чемпионка, победитель Austrlian Open, Кавалер ордена
Дружбы – все это про нее. В Австралии Веснина впервые за
четыре года добралась до третьего круга, а в паре с Екатериной Макаровой они дошли до четвертьфинала. После золота Рио популярность Елены естественно взлетела,
поэтому приглашали ее куда только можно: к Ивану
Урганту, на презентацию коллекции духов с ароматом теннисного мяча. Просили
участвовать в благотворительном флешмобе для фона Константина Хабенского, а еще
сделали игроком Nike – известная фирма теперь будет одевать не только Криштиану
Роналду, но и нашу спортсменку.
Елена
Веснина
Номер посева: 5
Только старшая последний раз доходила до него в 2003 году, а младшая – в прошлом, где уступила Анжелике Кербер. Кстати, 14 лет назад американки как раз встречались в главном матче между собой. Если в Петербург приедет действующий победитель турнира – сами понимаете, как возрастет интерес, хотя он и так не малый.
Но не стоит ждать, что Винус на пресс-конференциях будет
отжигать, отвечая интересно и объемно. На вопрос о степени серьезности ее
травмы локтя, из-за чего они с Сереной снялись с парного турнира Australian Open, она ответила: «Ну, вы знаете... Да. Спасибо.»
Рейтинг WTA: 18
Олимпийская чемпионка, победитель Austrlian Open, Кавалер ордена
Дружбы – все это про нее. В Австралии Веснина впервые за
четыре года добралась до третьего круга, а в паре с Екатериной Макаровой они дошли до четвертьфинала.
После золота Рио популярность Елены естественно взлетела, поэтому приглашали ее куда только можно: к Ивану Урганту, на презентацию коллекции духов с ароматом теннисного мяча. Просили участвовать в благотворительном флешмобе для фона Константина Хабенского, а еще сделали игроком Nike – известная фирма теперь будет одевать не только Криштиану Роналду, но и нашу спортсменку.
Special post for a true tennis fans.Perfume with smell of a tennis ball🎾👌😎Thank you @demeterfragrance for this gift🎁I 😍 it!And most important, perfume is unisex👍Для истинных ценителей👌😎 @demeterfragrance с запахом теннисного мяча🎾Спасибо за именной флакон☺️ А вообще советую вам зайти на их официальную страничку и выбрать аромат под себя,есть духи с запахом летнего дождя 💦или книжного переплёта 📚 или дыни 🍈Это потрясающе💣,#demeterfragrance #elenavesnina #christmasgift #деметр #моноароматы #еленавеснина
Рейтинг WTA: 19 В планах победительницы Spb Ladies Trophy-2016 поездки в Петербург могло и не быть. В конце прошлого
сезона итальянка всерьез задумывалась о завершении карьеры. Травмы, усталость –
в ноябре ей хотелось только спокойствия и никакого тенниса, поэтому она вязла
две недели на раздумья. В итоге Роберта решила не заканчивать, о чем красиво объявила
в своем инстаграме: – Я обязана написать эти слова, потому что мы
говорим о моем будущем. У меня есть энтузиазм и желание попытаться сделать еще
что-то хорошее в теннисе, – заявила Винчи.
Роберта
Винчи
Номер посева: 6
Рейтинг WTA: 19
В планах победительницы Spb Ladies Trophy-2016 поездки в Петербург могло и не быть. В конце прошлого
сезона итальянка всерьез задумывалась о завершении карьеры. Травмы, усталость –
в ноябре ей хотелось только спокойствия и никакого тенниса, поэтому она вязла
две недели на раздумья. В итоге Роберта решила не заканчивать, о чем красиво объявила
в своем инстаграме:
– Я обязана написать эти слова, потому что мы говорим о моем будущем. У меня есть энтузиазм и желание попытаться сделать еще что-то хорошее в теннисе, – заявила Винчи.
Она очень ярко начала 2017-й: а 2 января, пока все
запивали шампанским оливье, на турнире в Брисбене она провела героический матч: Винчи отыграла пять
матч-пойнтов в первом круге у Екатерины Бондаренко и победила – 7:6, 6:7,7:6, к
тому же уступая 1:5 в третьем сете.
Рейтинг WTA: 22 Голландка – 22-я в списке самых популярных
спортсменок сезона-2016/17, на такую же строчку со 101-й она взлетела за последний
год в рейтинге WTA, а прошлой весной Кики дошла до
полуфинала «Ролан Гаррос». Сейчас у нее все хорошо, но всего пару лет назад
было, мягко говоря, не очень: Бертенс в находилась в глубокой депрессии. После
обследования у нее обнаружили опухоль, доброкачественность которой доктора не
могли определить год. Закончилось хорошо: медики выяснили, что
опухоль здоровью не угрожает, а в будущем ее можно будет удалить через обычную
операцию, но все время, проведенное в неизвестности, было настоящим адом для
спортсменки. – Я готовилась к худшему, не
могла спать и была морально истощена, – признается Бертенс. – Из-за стресса у
меня были нерегулярные менструации, часто болел живот и множество других
симптомов, из-за которых было очень сложно заниматься спортом.
Рейтинг WTA: 25 В этом году Дарья уже успела удивить и
разочаровать. Сначала в четвертьфинале турнира в Брисбене россиянка дала мощный
бой Гарбинье Мугурусе, за что получила похвалу от Светланы Кузнецовой, которую
испанка обыграла в полуфинале. В Сиднее Касаткина во втором раунде спокойно
разобралась с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. После такого на Australian Open россиянку видели как минимум в четвертом раунде, но в
дебютной же встрече она уступила Шуай Пенг. Обладательница одного из самых увлекательных
инстаграмов приедет в Петербург во второй раз. В 2016-м Касаткина дошла до
полуфинала, уступив швейцарке Белинде Бенчич.
Кики
Бертенс
Номер посева: 7
Дарья
Касаткина
Номер посева: 8
Она очень ярко начала 2017-й: а 2 января, пока все
запивали шампанским оливье, на турнире в Брисбене она провела героический матч: Винчи отыграла пять
матч-пойнтов в первом круге у Екатерины Бондаренко и победила – 7:6, 6:7,7:6, к
тому же уступая 1:5 в третьем сете.
Рейтинг WTA: 22
Голландка – 22-я в списке самых популярных
спортсменок сезона-2016/17, на такую же строчку со 101-й она взлетела за последний
год в рейтинге WTA, а прошлой весной Кики дошла до
полуфинала «Ролан Гаррос».
Сейчас у нее все хорошо, но всего пару лет назад
было, мягко говоря, не очень: Бертенс в находилась в глубокой депрессии. После
обследования у нее обнаружили опухоль, доброкачественность которой доктора не
могли определить год. Закончилось хорошо: медики выяснили, что
опухоль здоровью не угрожает, а в будущем ее можно будет удалить через обычную
операцию, но все время, проведенное в неизвестности, было настоящим адом для
спортсменки.
– Я готовилась к худшему, не могла спать и была морально истощена, – признается Бертенс. – Из-за стресса у меня были нерегулярные менструации, часто болел живот и множество других симптомов, из-за которых было очень сложно заниматься спортом.
Рейтинг WTA: 25
В этом году Дарья уже успела удивить и
разочаровать. Сначала в четвертьфинале турнира в Брисбене россиянка дала мощный
бой Гарбинье Мугурусе, за что получила похвалу от Светланы Кузнецовой, которую
испанка обыграла в полуфинале. В Сиднее Касаткина во втором раунде спокойно
разобралась с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. После такого на Australian Open россиянку видели как минимум в четвертом раунде, но в
дебютной же встрече она уступила Шуай Пенг.
Обладательница одного из самых увлекательных
инстаграмов приедет в Петербург во второй раз. В 2016-м Касаткина дошла до
полуфинала, уступив швейцарке Белинде Бенчич.