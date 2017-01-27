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Уильямс и еще 7 топ-теннисисток, которые устроят шоу на турнире в Петербурге

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Уильямс и еще 7 топ-теннисисток, которые устроят шоу на турнире в Петербурге
Источник: Reuters

Грудь, фотосессия, волосы, ответы, популярность, решение, опухоль, инстаграм – восьмерка сеяных на Spb Ladies Trophy-2017 весьма любопытная.

Симона Халеп

Рейтинг WTA: 4
Номер посева: 1

Начало года у румынки не задалось: в Шеньчжене – поражение во втором круге от сербки Елены Янкович, на Australian Open – еще раньше от американки Шелби Роджерс. Если она неудачно выступит в России, возможно, задумается об увольнении тренера Даррена Кэхилла. И может ему сообщить об этом смской – так было весной 2016-го с Андреем Млендичем, который сейчас как раз работает с Янкович.  

Халеп болеет за мадридский «Реал», не поехала на Олимпиаду из-за вируса Зика, впервые покаталась на американских горках только в 24 года и, как призналась, чуть не умерла. Но все это не так примечательно, как этот известный, но не менее удивительный факт: семь лет назад, в 18 она решила уменьшить грудь с шестого на третий размер. Отговорки поклонников и друзей, wild card от организаторов соревнований не заставили румынку передумать.

– Грудь доставляет мне неудобства во время игры, – объяснила Симона. – Ее вес приводит к тому, что я не могу максимально быстро реагировать на изменения на корте и действовать молниеносно. 

После операции Халеп стала весить меньше на 12 кг. Как оказалось, оно того стоило.

Доминика Цибулкова

Рейтинг WTA: 6
Номер посева: 2

Последняя по росту (161 см), но не последняя по количеству титулов Цибулкова приезжает в Петербург в качестве победителя Итогового турнира WTA. Все мы помним, насколько горячим получился полуфинал против Светланы Кузнецовой: холодное рукопожатие, шумное поведение словачки, которое не понравилось россиянке. Стоит ли говорить, что все ждут их встречу.

«Карманная ракета», как еще называют Доминику, известна своим агрессивным, атакующим стилем – такое прозвище с другим и не получают. А еще она не отказывает мужским журналам в фотосессиях.

Светлана Кузнецова

Рейтинг WTA: 10
Номер посева: 3

Многие надеются, что волосы Кузнецовой, отрезанные в матче с Агнешкой Радваньской на Итоговом турнире WTA, отросли. Всем же хочется увидеть еще раз, как Света сначала расправляется с ними, а потом – с соперником. Однако вряд ли это произойдет:

– Наверное, этот момент помнят лучше, чем мой результат, – скромничает Светлана. – Я вынуждена носить хвостик, без него прическа выглядела бы ужасно. Сейчас я каждую ночь плачу о своих волосах.

Прическа теннисистки прямо сейчас:

To be continued....

Фото опубликовано Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27)

Кузнецова сравнивает себя с вином, которое с годами становится только лучше. Победа на Spb Ladies Trophy однозначно сделает его более ароматным и вкусным.

Винус Уильямс

Рейтинг WTA: 17
Номер посева: 4

Комментатор ESPN недавно сравнил ее с гориллой и был уволен, но и без того Уильямс-старшая – самая известная теннисистка нашего турнира. Сейчас она в финале Открытого чемпионата Австралии, как и ее сестра Серена.

Только старшая последний раз доходила до него в 2003 году, а младшая – в прошлом, где уступила Анжелике Кербер. Кстати, 14 лет назад американки как раз встречались в главном матче между собой. Если в Петербург приедет действующий победитель турнира – сами понимаете, как возрастет интерес, хотя он и так не малый.

Но не стоит ждать, что Винус на пресс-конференциях будет отжигать, отвечая интересно и объемно. На вопрос о степени серьезности ее травмы локтя, из-за чего они с Сереной снялись с парного турнира Australian Open, она ответила: «Ну, вы знаете... Да. Спасибо.»

Елена Веснина

Рейтинг WTA: 18
Номер посева: 5

Олимпийская чемпионка, победитель Austrlian Open, Кавалер ордена Дружбы – все это про нее. В Австралии Веснина впервые за четыре года добралась до третьего круга, а в паре с Екатериной Макаровой они дошли до четвертьфинала.

После золота Рио популярность Елены естественно взлетела, поэтому приглашали ее куда только можно: к Ивану Урганту, на презентацию коллекции духов с ароматом теннисного мяча. Просили участвовать в благотворительном флешмобе для фона Константина Хабенского, а еще сделали игроком Nike – известная фирма теперь будет одевать не только Криштиану Роналду, но и нашу спортсменку.    

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Фото опубликовано Elena Vesnina (@vesnushka86)

Роберта Винчи

Рейтинг WTA: 19
Номер посева: 6

В планах победительницы Spb Ladies Trophy-2016 поездки в Петербург могло и не быть. В конце прошлого сезона итальянка всерьез задумывалась о завершении карьеры. Травмы, усталость – в ноябре ей хотелось только спокойствия и никакого тенниса, поэтому она вязла две недели на раздумья. В итоге Роберта решила не заканчивать, о чем красиво объявила в своем инстаграме:  

– Я обязана написать эти слова, потому что мы говорим о моем будущем. У меня есть энтузиазм и желание попытаться сделать еще что-то хорошее в теннисе, – заявила Винчи.

Ho qualcosa da dirvi...

Фото опубликовано Roberta Vinci (@robertavinci1)

Она очень ярко начала 2017-й: а 2 января, пока все запивали шампанским оливье, на турнире в Брисбене она провела героический матч: Винчи отыграла пять матч-пойнтов в первом круге у Екатерины Бондаренко и победила – 7:6, 6:7,7:6, к тому же уступая 1:5 в третьем сете.

Кики Бертенс

Рейтинг WTA: 22
Номер посева: 7

Голландка – 22-я в списке самых популярных спортсменок сезона-2016/17, на такую же строчку со 101-й она взлетела за последний год в рейтинге WTA, а прошлой весной Кики дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

Сейчас у нее все хорошо, но всего пару лет назад было, мягко говоря, не очень: Бертенс в находилась в глубокой депрессии. После обследования у нее обнаружили опухоль, доброкачественность которой доктора не могли определить год. Закончилось хорошо: медики выяснили, что опухоль здоровью не угрожает, а в будущем ее можно будет удалить через обычную операцию, но все время, проведенное в неизвестности, было настоящим адом для спортсменки.

– Я готовилась к худшему, не могла спать и была морально истощена, – признается Бертенс. – Из-за стресса у меня были нерегулярные менструации, часто болел живот и множество других симптомов, из-за которых было очень сложно заниматься спортом.

Дарья Касаткина

Рейтинг WTA: 25
Номер посева: 8

В этом году Дарья уже успела удивить и разочаровать. Сначала в четвертьфинале турнира в Брисбене россиянка дала мощный бой Гарбинье Мугурусе, за что получила похвалу от Светланы Кузнецовой, которую испанка обыграла в полуфинале. В Сиднее Касаткина во втором раунде спокойно разобралась с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. После такого на Australian Open россиянку видели как минимум в четвертом раунде, но в дебютной же встрече она уступила Шуай Пенг.

Обладательница одного из самых увлекательных инстаграмов приедет в Петербург во второй раз. В 2016-м Касаткина дошла до полуфинала, уступив швейцарке Белинде Бенчич.

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