«Я не говорю по-английски, ухожу отсюда!» Малкин на кастинге в Голливуде (видео)

Потрясающий ролик с участием Александра Овечкина и Евгения Малкина сняли в НХЛ, подогревая интерес к «Матчу звезд».

Суть ролика такая. Как известно, «Матч звезд» НХЛ пройдет 28-29 января где?

Правильно, в Лос-Анджелесе.

А это – Голливуд.

Вот НХЛ и решила снять забавный ролик о том, как звезды лиги будто проходят собеседование на роль.

Диалоги примерно выглядят так.

На стеклянной двери написано «2017. «Матч звезд» НХЛ. Прослушивания».

За столом сидит матерый режиссер и его симпатичная ассистентка.

Режиссер: - Это что, правильный список? Черт, это будет длинный день.

Ассистентка: - Вау!

Режиссер: - Ну что ж, поехали… (обращаясь к игроку) Спасибо, что пришли. Как вас зовут?

Хоккеист: - Алекс Овечкин! (держит в руках табличку)

Режиссер и ассистентка переглядываются. Это кто такой вообще?

Далее – по списку. Патрик Кейн. Уэйн Симмондс.

Ассистентка: - Прикольные у вас наплечники!

Режиссер: - Скажите что-нибудь…

Хоккеист: - Евгений Малкин (с акцентом).

Туукка Раск.

Режиссер: - О’кей. Туукка – это что, имя?

Ассистентка: - Наверное, он – франко-канадец.

Дрю Даути.

Ассистентка: - Можете повернуться налево? А направо? Вау, прикольно! У них что, и сбоку цифры написаны?

Сидни Кросби: - Что я вообще тут делаю?

Ассистентка: - Нет сомнений, вы очень хороший хоккеист. Мы все это знаем. Но на «Матче звезд» НХЛ вы выйдите в свет прожекторов.

Уэйн Симмондс: - А что, обязательно нас так прослушивать? Такого никогда не было!

Режиссер: - П-п-п-п, стоп. Это – Голливуд, и мы знаем, что делаем.

Ну и дальше все в таком духе.

Хоккеисты, в конце концов, включаются в этот кастинг, пытаясь исполнить роли драматических артистов.

И только Евгений Малкин не врубается, произнося на русском: «Я не разговариваю по-английски! Я ухожу отсюда».

Режиссер восхищенно цокает языком. Малкин ему понравился: - О, мне нравится этот типаж. Такой насыщенный образ!

Ассистентка: - Вы в каком театральном институте учились? Кто вам ставил этот замечательный акцент? Вы нам нравитесь!

Малкин: - Боже ж ты мой!