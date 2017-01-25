Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак- : -СКА
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Я не говорю по-английски, ухожу отсюда!» Малкин на кастинге в Голливуде (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Я не говорю по-английски, ухожу отсюда!» Малкин на кастинге в Голливуде (видео)

Потрясающий ролик с участием Александра Овечкина и Евгения Малкина сняли в НХЛ, подогревая интерес к «Матчу звезд».

 

 

Суть ролика такая. Как известно, «Матч звезд» НХЛ пройдет 28-29 января где?

Правильно, в Лос-Анджелесе.

А это – Голливуд.

Вот НХЛ и решила снять забавный ролик о том, как звезды лиги будто проходят собеседование на роль.

Диалоги примерно выглядят так.

На стеклянной двери написано «2017. «Матч звезд» НХЛ. Прослушивания».

За столом сидит матерый режиссер и его симпатичная ассистентка.

Режиссер: - Это что, правильный список? Черт, это будет длинный день.

Ассистентка: - Вау!

Режиссер: - Ну что ж, поехали… (обращаясь к игроку) Спасибо, что пришли. Как вас зовут?

Хоккеист: - Алекс Овечкин! (держит в руках табличку)

Режиссер и ассистентка переглядываются. Это кто такой вообще?

Далее – по списку. Патрик Кейн. Уэйн Симмондс.

Ассистентка: - Прикольные у вас наплечники!

Режиссер: - Скажите что-нибудь…

Хоккеист: - Евгений Малкин (с акцентом).

Туукка Раск.

Режиссер: - О’кей. Туукка – это что, имя?

Ассистентка: - Наверное, он – франко-канадец.

Дрю Даути.

Ассистентка: - Можете повернуться налево? А направо? Вау, прикольно! У них что, и сбоку цифры написаны?

Сидни Кросби: - Что я вообще тут делаю?

Ассистентка: - Нет сомнений, вы очень хороший хоккеист. Мы все это знаем. Но на «Матче звезд» НХЛ вы выйдите в свет прожекторов.

Уэйн Симмондс: - А что, обязательно нас так прослушивать? Такого никогда не было!

Режиссер: - П-п-п-п, стоп. Это – Голливуд, и мы знаем, что делаем.

Ну и дальше все в таком духе.

Хоккеисты, в конце концов, включаются в этот кастинг, пытаясь исполнить роли драматических артистов.

И только Евгений Малкин не врубается, произнося на русском: «Я не разговариваю по-английски! Я ухожу отсюда».

Режиссер восхищенно цокает языком. Малкин ему понравился: - О, мне нравится этот типаж. Такой насыщенный образ!

Ассистентка: - Вы в каком театральном институте учились? Кто вам ставил этот замечательный акцент? Вы нам нравитесь!

Малкин: - Боже ж ты мой!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарасенко не забивает в восьми матчах подряд впервые с сезона 2012/2013Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0).Александр Радулов: Два гола – это здорово, но мы хотели помочь Прайсу сыграть «на ноль»Форвард «Монреаля» Александр Радулов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:1) выразил сожаление, что его удаление в конце игры привело к пропущенной шайбе.Марло забросил 97-ю победную шайбу в карьере и догнал ИгинлуФорвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3).Это надо видеть! Яростный Радулов разрывает «Калгари», делая дубль (видео)Это надо видеть! Яростный Радулов разрывает «Калгари», делая дубль (видео)Александр Радулов не забивал восемь матчей подряд. И вот его прорвало как вулкан Эйяфьядлайекюдль.Хаттон, Кондон и Айкел – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Вылет Кот-д’Ивуара, российский боксер может сесть за убийство и неудачи Малкина и Овечкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.НХЛ. «Питтсбург» уступил «Сент-Луису», «Оттава» обыграла «Вашингтон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Тампа-Бэй» одержала победу над «Чикаго» благодаря голам Нестерова и КучероваМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Тампой-Бэй» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Тампы».«Баффало» в овертайме обыграл «Нэшвилл»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Баффало» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча - 5:4 в пользу «Баффало».«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Виннипег»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сан-Хосе».«Оттава» обыграла «Вашингтон»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Оттавы».«Бостон» в овертайме обыграл «Детройт»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Детройтом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Бостона».Дубль Радулова помог «Монреалю» разгромить «Калгари»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Калгари» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Калгари».«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Нью-Джерси»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Лос-Анджелесом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лос-Анджелеса».«Питтсбург» дома «всухую» проиграл «Сент-Луису»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сент-Луиса».Гол Кулемина помог «Айлендерс» обыграть «Коламбус»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Коласбусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».Александр Овечкин: Орлов – русский ЛидстремФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Каролиной» (6:1) и дубль защитника Дмитрий Орлова.Дрю Даути: Участие игроков НХЛ в ОИ? Меня устроит любой вариантЗащитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути высказался об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.«Оттава» подписала новый контракт со СмитомФорвард «Оттавы» Зак Смит подписал новый контракт с клубом.Карл Алзнер: Мы сказали Орлову, чтобы он попробовал сделать хет-трикЗащитник «Вашингтона» Карл Алзнер заявил, что игроки «столичных» хотели помочь защитнику Дмитрию Орлову сделать хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (6:1).
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Футбол
В четверг «Уфа» объявит о переходе Беленова
Футбол
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Коутиньо
Биатлон
Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, у Слепова – бронза
Футбол
Полузащитник «Анжи» Мутари перешел в «Ференцварош»
Ралли
Эдуард Николаев: Я узнаю свою машину с закрытыми глазами
Другие
Первый канал опроверг информацию о закрытии спортивных новостей
Фигурное катание
Илья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спорт
Биатлон
Первый канал будет транслировать гонки чемпионата мира по биатлону
Хоккей
Рене Фазель: Если МОК примет решение о недопуске России до Олимпиады-2018, пойти против него будет тяжело
все новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости