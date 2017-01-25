«Я не говорю по-английски, ухожу отсюда!» Малкин на кастинге в Голливуде (видео)
Потрясающий ролик с участием Александра Овечкина и Евгения Малкина сняли в НХЛ, подогревая интерес к «Матчу звезд».
Hockey is hard. So is acting. #NHLAllStar Skills Competition: Jan 28, 7pm ET#NHLAllStar Game: Jan 29, 3:30pm ET— NHL (@NHL) 24 января 2017 г.
h/t @NHLonNBCSports pic.twitter.com/TfpdTTIepk
Суть ролика такая. Как известно, «Матч звезд» НХЛ пройдет 28-29 января где?
Правильно, в Лос-Анджелесе.
А это – Голливуд.
Вот НХЛ и решила снять забавный ролик о том, как звезды лиги будто проходят собеседование на роль.
Диалоги примерно выглядят так.
На стеклянной двери написано «2017. «Матч звезд» НХЛ. Прослушивания».
За столом сидит матерый режиссер и его симпатичная ассистентка.
Режиссер: - Это что, правильный список? Черт, это будет длинный день.
Ассистентка: - Вау!
Режиссер: - Ну что ж, поехали… (обращаясь к игроку) Спасибо, что пришли. Как вас зовут?
Хоккеист: - Алекс Овечкин! (держит в руках табличку)
Режиссер и ассистентка переглядываются. Это кто такой вообще?
Далее – по списку. Патрик Кейн. Уэйн Симмондс.
Ассистентка: - Прикольные у вас наплечники!
Режиссер: - Скажите что-нибудь…
Хоккеист: - Евгений Малкин (с акцентом).
Туукка Раск.
Режиссер: - О’кей. Туукка – это что, имя?
Ассистентка: - Наверное, он – франко-канадец.
Дрю Даути.
Ассистентка: - Можете повернуться налево? А направо? Вау, прикольно! У них что, и сбоку цифры написаны?
Сидни Кросби: - Что я вообще тут делаю?
Ассистентка: - Нет сомнений, вы очень хороший хоккеист. Мы все это знаем. Но на «Матче звезд» НХЛ вы выйдите в свет прожекторов.
Уэйн Симмондс: - А что, обязательно нас так прослушивать? Такого никогда не было!
Режиссер: - П-п-п-п, стоп. Это – Голливуд, и мы знаем, что делаем.
Ну и дальше все в таком духе.
Хоккеисты, в конце концов, включаются в этот кастинг, пытаясь исполнить роли драматических артистов.
И только Евгений Малкин не врубается, произнося на русском: «Я не разговариваю по-английски! Я ухожу отсюда».
Режиссер восхищенно цокает языком. Малкин ему понравился: - О, мне нравится этот типаж. Такой насыщенный образ!
Ассистентка: - Вы в каком театральном институте учились? Кто вам ставил этот замечательный акцент? Вы нам нравитесь!
Малкин: - Боже ж ты мой!