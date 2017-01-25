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В «Салавате» грядут перемены. Превью матчей среды в КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В «Салавате» грядут перемены. Превью матчей среды в КХЛ
Источник: «Советский спорт»

Из девяти игр КХЛ «Советский спорт» выделяет три, которые пройдут в Московском регионе.

«Динамо» Москва – «Салават Юлаев»

Под главным тренером юлаевцев Игорем Захаркиным раскачивается стул. Ему ищут замену. Пондус мал. В Уфе недовольны «разбалансом» в игре команды. Словцо это недавно запустил в обиход сам главный тренер. Менять тренера за 8-10 игр до финиша регулярки – вещь лукавая. Сменщик должен быть в теме, знать команду, дабы успеть сделать косметический ремонт. Предложили было вернуться к штурвалу Анатолию Емелину, которого полтора года назад сменил Захаркин, но тот отказался.

Вовсю говорят о приходе в клуб Кирилла Фастовского, который заменит на посту генерального менеджера Леонида Вайсфельда. В апреле должен смениться президент.

А пока команда Захаркина терпит одну неудачу за другой. В тяжелый понедельник она не сумела сохранить преимущество 3:0 в Подольске и уступила 3:4 по буллитам. Кто-то посчитал это подарком главному тренеру «Витязя» Валерию Белову на его 50-летию, который он отпраздновал вчера.

Соперник у «Салавата» сегодня крайне неудобный. Последнюю победу в Москве над «Динамо» юлаевцы одержали при… Вячеславе Быкове и Захаркине, в последнем для уфимцев чемпионском сезоне - 3 ноября 2010 года.

«Спартак» – СКА

Запаслись ли фанаты красно-белых сосисками? Их бросали на лед, когда в Москву приезжали питерские армейцы. Лига эти акции без внимания не оставляла, нещадно штрафовала хозяев.

Нынче терпящему бедствие «Спартаку» не до сосисок. В новом году команда Алексея Ярушкина очками не разжилась, проиграв 9 матчей подряд. Трибуны предают анафеме не только и.о. главного тренера, но и генерального менеджера Алексея Жамнова. Не зная, что кандидатура Ярушкина возникла по остаточному принципу. На роль сменщика Германа Титова рассматривались Сергей Зубов и Олег Браташ. Первый отказался по семейным обстоятельствам (не принял он и предложение из Омска), а второго не отпустила ФХР. Напомню, Зубов в прошлом сезоне возглавлял СКА, а Браташ – наставник олимпийской сборной.

Интересно, как встретят Лужники выпускника спартаковской школы Илью Ковальчука? Доверит ли Ярушкин пост номер один рвущемуся в бой Александру Трушкову? А Знарок и его загадочный тренер вратарей Рашит Давыдов – Игорю Шестеркину? Эти молодые вратари в одной упряжке «хоронили» «Спартак» в 2014-м. Шестеркин играл, а Трушков единожды вышел на замену. В том самом матче-кошмаре с «Северсталью», проигранном в Сокольниках 0:7.

«Витязь» – «Металлург» Мг

В Подольске «Витязь» принимает Сергея Мозякина и его команду. В прошлом сезоне «сталевары» накидали полную кошелку шайб в сетку хозяев (2:7). Мозякин оформил хет-трик. Но это было при тренере Олеге Ореховском. А Валерий Белов этой осенью едва не увез очки из Магнитогорска. Подмосковная команда в третьем периоде вела 4:2, но в концовке была смята. Вратарь Игорь Сапрыкин пропустил шайбу от Даниса Зарипова с нулевого угла и «поплыл». А на банке сидел вовсе не Харри Сятери, а малоизвестный новичок Антон Тодыков. Какая уж тут замена. В итоге Мозякин принес «Магнитке» победу 5:4.

Вчера Белову исполнилось 50. Поздравления от «Советского спорта». Пусть этот юбилей тренер, не раз приходивший к нам в редакцию, не омрачиться горьким поражением. Как 50-летие тренера-легенды Анатолия Тарасова, которому его ЦСКА подарил теннисную баранку. Проиграв дома 0:6 «Автомобилисту». До сих пор то загадочное поражение считают главной сенсацией чемпионатов СССР.

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