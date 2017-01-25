Красота по-русски. Календарь на 2017 год с российскими хоккеистками (фото)
Женская хоккейная лига презентовала календарь на 2017 год, участие в котором приняли хоккеистки ЖХЛ. «Советский спорт» не мог пройти мимо самого красивого календаря в российском хоккее.
Открывает год лучший бомбардир-защитник лиги в текущем сезоне Ангелина Гончаренко.
Весну мы будем встречать вместе с лучшим бомбардиром лиги Еленой Дергачевой.
Первый месяц лета представляет нападающий ЖХК «Торнадо» Людмила Белякова.
– Меня никогда не спрашивали, почему я не пошла в модели, но почему выбрала хоккей – спрашивают очень часто. Наши предпочтения определяет не наша внешность, а наши интересы. Мои, к примеру, тесно связаны с семьей: в хоккей играли брат и отец.
После съемок мы сразу отправились на тренировку, так что первую половину дня мы провели в настоящем девчачьем режиме: красились, наряжались, фотографировались, а потом приступили к своей основной работе. Совместили приятное с полезным, так сказать.
Самый результативный снайпер ЖХЛ из «Торнадо» Анна Шохина представляет июль и август.
– Я невероятно довольна результатом, если честно, я даже представить себе не могла, что могу так выглядеть! Думаю, мои друзья, увидев фото, упадут в обморок!
Из проекта я сделала вывод, что быть моделью – это тоже нелегкий труд. Там, конечно, не нужно прилагать столько физических усилий, как в хоккее, но выбрать правильную позу для фото очень непросто!
Осень досталась нападающему «Торпедо» Алевтине Штаревой.
– Это был очень крутой опыт, теперь хочется его повторить и вновь принять участие в чем-то подобном! Когда речь заходит о женском хоккее, большинство представляет на льду мужеподобных игроков, а такие проекты способны развеять этот миф!
Первый экземпляр календаря, который получу, конечно, подарю родителям!
Завершает год вратарь «Бирюса» и сборной России Надежда Морозова.