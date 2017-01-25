Красота по-русски. Календарь на 2017 год с российскими хоккеистками (фото)

Женская хоккейная лига презентовала календарь на 2017 год, участие в котором приняли хоккеистки ЖХЛ. «Советский спорт» не мог пройти мимо самого красивого календаря в российском хоккее.

Открывает год лучший бомбардир-защитник лиги в текущем сезоне Ангелина Гончаренко.

Весну мы будем встречать вместе с лучшим бомбардиром лиги Еленой Дергачевой.

Первый месяц лета представляет нападающий ЖХК «Торнадо» Людмила Белякова.

– Меня никогда не спрашивали, почему я не пошла в модели, но почему выбрала хоккей – спрашивают очень часто. Наши предпочтения определяет не наша внешность, а наши интересы. Мои, к примеру, тесно связаны с семьей: в хоккей играли брат и отец.

После съемок мы сразу отправились на тренировку, так что первую половину дня мы провели в настоящем девчачьем режиме: красились, наряжались, фотографировались, а потом приступили к своей основной работе. Совместили приятное с полезным, так сказать.

Самый результативный снайпер ЖХЛ из «Торнадо» Анна Шохина представляет июль и август.

– Я невероятно довольна результатом, если честно, я даже представить себе не могла, что могу так выглядеть! Думаю, мои друзья, увидев фото, упадут в обморок!

Из проекта я сделала вывод, что быть моделью – это тоже нелегкий труд. Там, конечно, не нужно прилагать столько физических усилий, как в хоккее, но выбрать правильную позу для фото очень непросто!

Осень досталась нападающему «Торпедо» Алевтине Штаревой.

– Это был очень крутой опыт, теперь хочется его повторить и вновь принять участие в чем-то подобном! Когда речь заходит о женском хоккее, большинство представляет на льду мужеподобных игроков, а такие проекты способны развеять этот миф!

Первый экземпляр календаря, который получу, конечно, подарю родителям!

Завершает год вратарь «Бирюса» и сборной России Надежда Морозова.

Фото: ЖХЛ