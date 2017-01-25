Саша должен быть на ЧМ! Логинов вновь обыграл Малышко, Волкова и вообще всех

Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы. Хотя в соперниках были те, кто весь сезон выступает на Кубке мира.



Нынешний чемпионат Европы – чуть ли не самый ожидаемый в истории своего существования. В первую очередь, из-за участия в нем Александра Логинова, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за эритропоэтин, и рвется в состав основной сборной России.

«Советский спорт в Санкт-Петербурге» уже писал о том, кто или что мешает Логинову и даже предсказывал победы на чемпионате Европы. Несмотря на большое количество биатлонистов с Кубка мира, которые заявились на европейский чемпионат, Логинов все равно остается у букмекеров фаворитом гонки. Среди главных соперников другие россияне: Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Но первым же выстрелом Логинов промахивается и отбрасывает себя за пределы десятки: в лидерах еще один россиянин Юрий Шопин, все тот же Волков и известный болгарский биатлонист Красимир Анев.

После промаха на старте Александр больше ни разу не ошибается и с четвертого рубежа уходит вторым. На первом месте Анев, который без промахов выигрывает у Логинова чуть меньше 10 секунд. За пару километров Логинов не только отыгрывает это отставание, но и «привозит» на финише Аневу 11 секунд. Напомним, на последнем этапе Кубка мира в итальянском Антхольце Анев, допустив один промах, был шестым в индивидуальной гонке, а при чистой стрельбе и вовсе занял бы второе место вслед за Антоном Шипулиным.

Третьим в индивидуалке на чемпионате Европы становится Алексей Слепов, который впервые в международной карьере смог отстрелять без промахов, но ходом бывший лыжник проиграл очень много.

А лучшим на лыжне вновь стал Логинов, другой болгарин Владимир Илиев и латвиец Андрей Расторгуевс проиграли по 15 секунд, чех Ярослав Сокуп – 20, Малышко и Волков – 1 минуту и 44 секунды.

Кажется, мы уже знаем, кто должен занять шестое место в составе сборной России на чемпионате мира, который стартует 9 февраля в Австрии. Особенно, после заявления президента международного Союза биатлонистов Андреса Бессеберга.

– Все спортсмены в биатлоне вне зависимости от национальности имеют право стартовать, если это допускается правилами. Логинов отбыл наказание и согласно нашим правилам имеет те же права, что и все спортсмены, даже участвовать в Олимпийских играх. У нас ясные правила, вне зависимости от того, какую страну представляет атлет, – сказал Бессеберг.

Ждем Логинова в Хохфильцене.

