Страшный хоккей! Ребенка бьют клюшкой по голове и коньком в живот (видео)

Юный хоккеист получил два опасных удара во время матча регулярного чемпионата Белоруссии в Минске.

Шокирующий эпизод произошел во время поединка открытого чемпионата Белоруссии, где «Юность-Минск» принимала дома гостей из донецкого «Донбаса».

Что особенно поражает на льду были вовсе не взрослые матерые игроки, а фактически еще дети – игроки 2003 года рождения.

Причем, хозяевам площадки вовсе не за что было злиться на гостей и проявлять в их отношении излишнюю агрессию. Шел третий период матча. И белорусы уверенно владели инициативой. Счет на табло был разгромный – 9:1.

Поводом для запрещенных ударов изначально послужил силовой прием со стороны игрока «Донбаса». Отмечу, что все было в пределах правил. Однако белорус потерял шайбу, очередная атака была сорвана и это, видимо, вывело Германа Беспрозванных из себя.

Покачнувшись, но устояв на ногах, он огрел соперника клюшкой по шее. А когда тот, потрясенный таким ударом, стал падать, добавил сопернику коньком в живот.

Посмотрите сами на эти кадры.

В итоге игра была остановлена. И минчанин получил за грубейшее нарушение правил и хоккейной этики удаление не только до конца матча, но и дисквалификацию до конца сезона.

Этот случай еще раз заставляет задуматься о том, что происходит в детском хоккее. Ведь у России и Белоруссии проблемы в нем довольны сходные.

Связаны они в первую очередь с тем, что детские тренеры озабочены в первую очередь не ростом мастерства юных игроков, а достижением побед на площадке любой ценой.

Ведь именно от места, которое команда займет на турнире, напрямую зависит рост профессиональной категории ее наставника.

Получается, что сама система подготовки хоккейных кадров учит мальчишек быть максимально грубыми к соперникам. И в том числе приводит и к таким вот особенно жестоким эпизодам на льду, которые могут повлечь за собой серьезные увечья.

Увечья после, подчеркну, намеренных ударов.

Это еще раз напоминает о том, что подготовку юных хоккеистов надо менять коренным образом. Делая упор больше на катание, умение владеть клюшкой и быстро оценивать ситуацию на площадке. А не на куда более простой лозунг: «Сломим соперника любой ценой. Главное – результат».

В детском хоккее эта формула явно неприемлема.