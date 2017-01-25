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«Спартак» продолжает борьбу за Сахо. Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мамаду Сахо
Мамаду СахоИсточник: Associated Press

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

БЕЛЕНОВ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В «УФЕ»?

Вратарь «Анжи» Александр Беленов подпишет контракт с «Уфой». Уже завтра футболист отправится на сбор команды из столицы Башкирии.

Напомним, что с лета 2016 года Беленов выступал за «Анжи». В нынешнем сезоне вратарь провел 17 матчей и пропустил 18 голов.

Кроме этого, стало известно, что уфимцы подписали долгосрочный контракт с полузащитником Иваном Пауревичем, который уже выступал за свою нынешнюю команду в период с 2014 по лето 2016 года.

Что касается потерь «Уфы», то команда Сергея Семака расторгла контракт с нападающим Диего Карлосом.

САХО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В «СПАРТАКЕ»

В иностранной прессе не утихают слухи по поводу возможного перехода защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо в «Спартак». По данным издания Le10Sport, Сахо выбирает между красно-белыми и «Саутгемптоном».

Футболист хотел бы остаться в АПЛ, но предложение красно-белых очень выгодно в финансовом плане.

ЦСКА ЗАИНТЕРЕСОВАН В УСЛУГАХ ПОЛУЗАЩИТНИКА «ЭШТОРИЛА»

20-летний полузащитник «Эшторила» Матеус Индио может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает A Bola. Московский клуб уже сделал предложение по поводу покупки футболиста. Возможная цена трансфера 3,5 миллиона евро. Стоит отметить, что если сделка состоится, то игрок станет армейцем только летом 2017 года.

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОТЕРИ «АНЖИ»

«Анжи» продолжает активную распродажу своих игроков. Очередными футболистами, которые покинули махачкалинский клуб стали защитник Седрик Ямбере и полузащитник Амаду Мутари. Первый перешел в АПОЭЛ, второй – в «Ференцварош».

Напомним, что из-за финансовых трудностей «Анжи» кардинально меняет состав команды.

РИЕРА МОЖЕТ ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ С «ТОМЬЮ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера может подписать контракт с «Томью». Сейчас 34-летний игрок находится на сборе команды, который проходит в Турции.

– Вы знаете, что «Томи» запрещено регистрировать новых игроков. Риеру берем на просмотр. Если удастся открыть заявку, разговор с ним продолжим. Нет – значит, нет. Риера это понимает, – заявил гендиректор «Томи» Руслан Киселев корреспонденту «Советского спорта».

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