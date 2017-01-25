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Альберт Риера: Если останусь в «Томи» – Торрес сразу узнает

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Альберт Риера, Фернандо Торрес и Стивен Джеррард в "Ливерпуле"
Альберт Риера, Фернандо Торрес и Стивен Джеррард в "Ливерпуле"Источник: Russian Look/Imago

«Томи» запрещено регистрировать новых игроков – пока не клуб не рассчитается с долгами. И «Томь» просто обязана это сделать – хотя бы для того, чтобы заявить экс-игрока «Ливерпуля» Альберта Риеру. Он уже тренируется с командой и дал интервью «Советскому спорту».

«ЧАЩЕ БАНЮ НАДО ТОПИТЬ»

- Последнее место, долги и сибирские снега. Что еще нужно бывшему игроку «Ливерпуля»?
- Про контракт с «Томью» пока не говорим. Они попробуют решить проблему с запретом на заявку игроков. Шанс есть. Вот потом станем разговаривать. А я пока буду тренироваться, - на отличном русском говорит Риера.

- Вы сами попросились в «Томь»?
- Я живу в Омске, где родилась моя жена. В Томске об этом знали. Как и про то, что я без команды, но хочу играть. Приоритет отдавал российской и турецкой лигам. Не получилось с Турцией, но получилось с Томском. Тренировался в «Томи» еще в ноябре – они первыми сделали мне предложение. Сделал бы его кто-то из Москвы, например, я бы тоже отозвался. А так первым позвал Томск.

- Но ситуация в «Томи» напряженная. Даже этот сбор – в долг.
- Для меня деньги – не проблема. Я только хочу играть. И Томск был первым, кто дал мне шанс. Но, повторюсь, заявка закрыта. И я смотрю и дальше, где смогу играть.

- Вы живете в Омске. К русской зиме привыкли, и в Испанию не тянет?
- Это нормально. Когда жил в Англии, там каждый день дождь шел. Ничего – привык. Когда хочешь на пляж – это уже другое. Впервые я в Сибири еще в 2001 году побывал. Так что давно знаком с зимой. Просто чаще надо баню топить.

«ГОВОРЮ БОЛЬШЕ ВСЕХ»

- Кто-то из одноклубников по «Ливерпулю» с вами на связи?
- Конечно. Но сейчас в «Ливерпуле» из тех, с кем я играл, никого не осталось. Последним был Шкретл. Да и тот перешел в «Фенербахе». А с испанцами общаюсь. И с Рейной, и с Торресом, и с Хаби Алнсо, и с Арбелоа. Летом увидимся.

- Торрес знает, что вы в «Томи»?
- Пока я ему не говорил, - смеется Альберт. - Но если все решится и я останусь в Томске, он узнает.

- В «Томи» чувствуется напряжение, учитывая, что с деньгами проблемы, что команда на последнем месте идет?
- Смотрел последние матчи «Томи». Игроки стараются делать все, что могут. Мне кажется, еще есть время исправить ситуацию. Посмотрим, что будет к 5 марта. Сейчас много новых игроков и говорить о чем-то сложно. Да и все время приходится возвращаться к этой ситуации с запретом на регистрацию...

- Говорили с главным тренером Валерием Петраковым?
- Он меня знает. Как уже сказал, тренировался с командой в Томске. Но тренер не много о чем может сказать, потому что ситуация, в которой находится клуб, – не его. Он может хорошо подготовить команду даже в таком положении. Думаю, из Томска мне позвонили и потому, что тренер хочет меня видеть.

Альберт Риера и Валерий Петраков.
Альберт Риера и Валерий Петраков.Источник: ФК «Томь»

- Ребята тоже были рады вас видеть?
- Пока они много не говорят. Я говорю больше, чем они, - смеется Риера. - Мне нравится много говорить на поле. Просто сейчас много молодых в команде, понимаете. Они еще не такие разговорчивые. Но слушать – это тоже хорошо. Я буду помогать. Мне нравится подсказывать молодым.

«ПАРУ ЛЕТ НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ СМОГУ ОТЫГРАТЬ»

- Вы в последнее время играли в Словении. Как там оказались?
- Я там и играл, и был спортивным директором. Это то, чем хочу заниматься после того, как закончу карьеру футболиста. Вот попробовал. Но в Словении уровень футбола совсем низкий. Лет 10 еще должно пройти, чтобы они там немного поднялись. В соседних Хорватии и Сербии уровень нормальный. Но у меня нет этих 10 лет, хочу играть сейчас. Считаю, пару лет на хорошем уровне смогу это делать. Поэтому и сказал в Словении: «Извините, попробую заиграть в других лигах – России или Турции».

- Как жена отреагировала на то, что вы уезжаете в Томск?
- Жена всегда была рядом со мной. В Турции, Греции, Англии, Испании. Когда летом я остался без команды, мы размышляли, что делать. Решили ехать в Омск, здесь хорошая школа, детям нравится. Но если бы решили уехать в другой город – Москву или Стамбул, например, – поехали бы вместе.  

Today for obvious reasons the match was cancelled 😂 We changed ⚽️ for 🎿 #training #snow

Фото опубликовано Albert Riera (@11riera11)

- Альберт, спасибо! У вас прекрасный русский.
- Ха-ха! Пока нет. Надеюсь, скоро заговорю еще лучше. 

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