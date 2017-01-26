В какой обуви правильно заниматься бегом

Мы уже говорили о том, как правильно заниматься бегом и о том, где это делать. Теперь займемся одним ключевым вопросом – в чем бегать.

Многие говорят, что заниматься бегом можно в любой обуви. Это так, если вы хотите совершить пару-тройку пробежек и забыть об этом. Если же вы собираетесь идти с бегом по жизни, нужно всерьез подойти к выбору правильной обуви. Эти простые советы помогут вам подобрать максимально удобную, безопасную и долговечную пару кроссовок.

Амортизация – один из важнейших факторов, которые должны влиять на ваш выбор. Кроссовки должны хорошо амортизировать. Это смягчит удар при шаге и позволит дольше прослужить вашим коленям, минимизировав возможность травмы. Кроме того, хорошая амортизация усилит отталкивающий момент, что повысит скорость бега.

Легкость кроссовок для бега позволит сделать ваши тренировки более продолжительными и менее изнурительными. Даже лишние 100-200 грамм к весу обуви способны значительно увеличить нагрузку на организм на длинных дистанциях. Кроме того, легкая обувь позволит сделать ваши движение максимально естественными и не повлияет на технику бега.

Мягкая часть кроссовок должна быть изготовлена из дышащих материалов. Это благотворно скажется на здоровье ног и улучшит гигиену стопы.

Стельки беговых кроссовок должны быть объемными и съемными. Объемность позволит повысить устойчивость и снизит вероятность развития плоскостопия. А съемные стельки позволят продлить срок службы кроссовок – их не придется выкидывать каждый раз, как стелька по какой-либо причине приходит в негодность. Кроме того, съемные стельки легче стирать, что улучшает гигиену.

Супинатор для беговых кроссовок обязателен. Его наличие позволяет снизить нагрузку на позвоночник и обеспечивает правильно положение стопы во время бега, что практически исключает возможность развития плоскостопия.

Подошва – одна из важнейших составляющих кроссовок для бега. Она должна быть прочной, чтобы не стереться об асфальт за несколько занятий бегом, но мягкой, чтобы обеспечить дополнительную амортизацию. Чем выше ваш вес, тем плотнее должна быть подошва. При мягкой подошве и высоком весе, подошва быстро продавится и вся амортизация будет сведена на нет.

Шнурки в беговых кроссовках должны быть. Это аксиома. Кроссовки без шнурков нельзя считать беговыми. Кроссовки должны плотно сидеть на ноге и обеспечивать правильную фиксацию стопы. Этого можно достичь только с помощью правильной шнуровки. Даже к липучкам советуем относиться с большой настороженностью.

Размер беговых кроссовок необходимо подбирать так, чтобы он идеально подходил к вашей ноге. Если есть хоть небольшое ощущение дискомфорта при примерке, при беге оно только усилится. Рано или поздно кроссовки могут притереться, но это дастся вам потом, кровью и болью. Советуем выбирать беговые кроссовки вечером, когда у человека ноги чуть отекают и немного увеличиваются в размере.