«Гвардиола от таких ошибок может просто застрелиться». Эксперты – об игре «Сити»

Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель, Александр Елагин и Роман Гутцайт проанализировали матч 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (2:2).

– В этой игре стоило обратить внимание на качество, – говорит Гутцайт. – Встретились два тренера, которые пытаются создавать опасные моменты. Ни одна из команд не стояла на своей половине поля.

– Это ты на кого намекаешь? – спрашивает Журавель своего коллегу.

– Я говорю о Жозе Моуринью и Антонио Конте, у которых абсолютно другой подход к построению футбола. Не хочу сказать, что эти тренеры в чем-то не правы, они тоже стараются выиграть и, конечно, они своего добиваются, но это разная философия.

– Перемены в составе «Сити», которые постоянно делает Гвардиола – это нервы или у него такое видение футбола? – задается вопросом Журавель.

– У Хосепа любые изменения в составе направлены на то, чтобы добиться успеха. Тут все банально.

– Именно поэтому команде не нужен стабильный состав? – говорит Журавель.

– Состав не может быть постоянно стабилен, потому что ты не можешь играть с одним и тем же соперником. – объясняет Роман. – Другие команды ведь разные. Приезжает «Тоттенхэм» – это одна игра, встреча с «Уотфордом» – другая.

– А как же сыгранность? – спрашивает Журавель.

– Сыгранность у игроков такого класса будет за счет тренировок, но ведь Гвардиола не меняет Кевина Де Брюйне на молодого парня.

– Не согласен с Ромой по одной простой причине: ротация состава, которую практикует Пеп, связана с тем, что он пытается найти оптимальный состав обороны. – говорит Елагин. – «Сити» ведь пропускает в последнее время столько, что Гвардиола уже исчесал свою лысую голову. Такого с ним не было никогда: ни с «Барселоной», ни с «Баварией».

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Понимаете, в этой команде нет глубины состава. «Сити» купил Джона Стоунза, а он пока не «тянет». Поэтому Александр Коларов, который является левым защитником, играет в центре обороны с Отаменди, который очень медлителен.

Обратите внимание, как забивались голы «Тоттенхэма», – продолжает Елагин. – Но в этой игре лондонский клуб почти полтора тайма не мог поднять головы, как бы «шпоры» хорошо не комбинировали.

– В чем тогда дело? – спрашивает Журавель.

– В грубейших ошибках обороны, – отвечает Александр. – Да, «горожане» на старте сезона часто побеждали, но там и соперники были другого уровня.

– Гвардиола меняет защитную линию для того, чтобы команда больше владела мячом. – объясняет Гутцайт. – Когда мяч у «Сити» пропустить нельзя. Поэтому все замены Пепа сделаны для того, чтобы контролировать ход матча. А не потому, чтобы выбрать каких-то игроков, которые не пропустят.

В матче с «Тоттенхэмом» команда Пепа позволила нанести своему сопернику лишь два удара в створ ворот. А лондонский клуб, возможно, одна из лучших команд с четко выстроенной игрой во всех линиях. Не забывайте об этом. «Сити» очень много пропускает, потому что хочет забивать.

– Не стоит забывать, что Гвардиола – прагматик, но от таких ошибок в обороне Пеп может просто застрелиться.

– Почему то, что работало у этого тренера в Испании и Германии, не работает в АПЛ? – спрашивает Журавель.

– Потому что когда выходила «Барселона», – говорит Елагин, – три очка уже в кармане. Вспомните эту команду. Для этих игроков был только один соперник – мадридский «Реал». Когда выходила «Бавария», которая купила всех лучших игроков чемпионата Германии... Какие тут могут быть вопросы?

– То есть состав «Сити» – не чемпионский? – спрашивает Журавель.

– «Манчестер» должен купить защитника. Кого? Не знаю, они должны подумать. Но тут стоит отметить, что резко сдал Серхио Агуэро. Он после дисквалификации не может придти в себя. Здесь можно сказать так: у «Сити» проблемы в обороне и недостаток реализации в атаке, – заключил Александр Елагин в эфире передачи «Английский акцент» на телеканале «Футбол-1».