«Гвардиола от таких ошибок может просто застрелиться». Эксперты – об игре «Сити»
Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель, Александр Елагин и Роман Гутцайт проанализировали матч 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (2:2).
– В этой игре стоило обратить внимание на качество, – говорит Гутцайт. – Встретились два тренера, которые пытаются создавать опасные моменты. Ни одна из команд не стояла на своей половине поля.
– Это ты на кого намекаешь? – спрашивает Журавель своего коллегу.
– Я говорю о Жозе Моуринью и Антонио Конте, у которых абсолютно другой подход к построению футбола. Не хочу сказать, что эти тренеры в чем-то не правы, они тоже стараются выиграть и, конечно, они своего добиваются, но это разная философия.
– Перемены в составе «Сити», которые постоянно делает Гвардиола – это нервы или у него такое видение футбола? – задается вопросом Журавель.
– У Хосепа любые изменения в составе направлены на то, чтобы добиться успеха. Тут все банально.
– Именно поэтому команде не нужен стабильный состав? – говорит Журавель.
– Состав не может быть постоянно стабилен, потому что ты не можешь играть с одним и тем же соперником. – объясняет Роман. – Другие команды ведь разные. Приезжает «Тоттенхэм» – это одна игра, встреча с «Уотфордом» – другая.
– А как же сыгранность? – спрашивает Журавель.
– Сыгранность у игроков такого класса будет за счет тренировок, но ведь Гвардиола не меняет Кевина Де Брюйне на молодого парня.
– Не согласен с Ромой по одной простой причине: ротация состава, которую практикует Пеп, связана с тем, что он пытается найти оптимальный состав обороны. – говорит Елагин. – «Сити» ведь пропускает в последнее время столько, что Гвардиола уже исчесал свою лысую голову. Такого с ним не было никогда: ни с «Барселоной», ни с «Баварией».
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Понимаете, в этой команде нет глубины состава. «Сити» купил Джона Стоунза, а он пока не «тянет». Поэтому Александр Коларов, который является левым защитником, играет в центре обороны с Отаменди, который очень медлителен.
Обратите внимание, как забивались голы «Тоттенхэма», – продолжает Елагин. – Но в этой игре лондонский клуб почти полтора тайма не мог поднять головы, как бы «шпоры» хорошо не комбинировали.
– В чем тогда дело? – спрашивает Журавель.
– В грубейших ошибках обороны, – отвечает Александр. – Да, «горожане» на старте сезона часто побеждали, но там и соперники были другого уровня.
– Гвардиола меняет защитную линию для того, чтобы команда больше владела мячом. – объясняет Гутцайт. – Когда мяч у «Сити» пропустить нельзя. Поэтому все замены Пепа сделаны для того, чтобы контролировать ход матча. А не потому, чтобы выбрать каких-то игроков, которые не пропустят.
В матче с «Тоттенхэмом» команда Пепа позволила нанести своему сопернику лишь два удара в створ ворот. А лондонский клуб, возможно, одна из лучших команд с четко выстроенной игрой во всех линиях. Не забывайте об этом. «Сити» очень много пропускает, потому что хочет забивать.
– Не стоит забывать, что Гвардиола – прагматик, но от таких ошибок в обороне Пеп может просто застрелиться.
– Почему то, что работало у этого тренера в Испании и Германии, не работает в АПЛ? – спрашивает Журавель.
– Потому что когда выходила «Барселона», – говорит Елагин, – три очка уже в кармане. Вспомните эту команду. Для этих игроков был только один соперник – мадридский «Реал». Когда выходила «Бавария», которая купила всех лучших игроков чемпионата Германии... Какие тут могут быть вопросы?
– То есть состав «Сити» – не чемпионский? – спрашивает Журавель.
– «Манчестер» должен купить защитника. Кого? Не знаю, они должны подумать. Но тут стоит отметить, что резко сдал Серхио Агуэро. Он после дисквалификации не может придти в себя. Здесь можно сказать так: у «Сити» проблемы в обороне и недостаток реализации в атаке, – заключил Александр Елагин в эфире передачи «Английский акцент» на телеканале «Футбол-1».
Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция