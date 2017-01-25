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Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)
Источник: Youtube

Пробовали многие, а выигрывает мультяшная версия от канала «2х2».

– Ваш ребенок слишком быстро собирает все конструкторы? Не знаете, чем занять его надолго? Тогда подарите ему лего «Зенит-Арена». Вам не удастся собрать арену с первого, со второго и даже с третьего раза. Более того, детали придется постоянно докупать. К набору прилагается фигурка Мутко, от которой вы просто не сможете избавиться.

Лего «Зенит-Арена», и даже ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег, – утверждает закадровый ролик в шуточной рекламе. 

– Обратились к этой теме, потому что абсурд достиг апогея, а апогей достиг абсурда, – рассказал в интервью «Фонтанке» креативный продюсер Студии анимации «2х2» Кирилл Данильченко. – Написали все минут за 10 – некоторые сценарии пишут себя сами, нам остается их только причесать. Заменили пару шуток, которые бы точно не прошли цензуру, но вообще все было очень быстро.

Кстати, на самом деле стадион на Крестовском выглядит не так плохо. А на днях там даже каталась спортивная машина, которая исполнила несколько крутых трюков. 

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