Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Хоккей  Торпедо0 : 0ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Фигурное катание  Короткая программа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Послушайте живой голос Валерия Харламова! (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Послушайте живой голос Валерия Харламова! (видео)
Источник: Фото из архива «ССФ»

К 70-летию Отечественного хоккея ФХР выпустила уникальный видеоролик, где звучат голоса наших великих игроков.

«Предлагаем вашему вниманию наш имиджевый видеоролик, посвященный 70-летию отечественного хоккея, обратилась сегодня ФХР к редакции «Советского спорта». – Надеемся, он заинтересует вас…

Публикуем и с огромным удовольствием!

Ведь в небольшом двухминутном клипе собраны уникальные кадры всех главных вех в истории нашего хоккея. От самых первых чемпионатов СССР – до нынешних побед на чемпионатах мира.

А за кадром звучат голоса наших великих игроков, олимпийских чемпионов.

Виктора Шувалова, Владислава Третьяка, Бориса Майорова, Бориса Михайлова, Владимира Юрзинова, Игоря Ларионова…

Особенно советуем обратить внимание и на отрывок из интервью нашей легенды Валерия Харламова, где нападающий, понятное дело, хвалит своих партнеров по тройке – Владимира Петрова и Бориса Михайлова.

Всех любителей нашего хоккея – еще раз с 70-летием!

Впереди долгий и нелегкий путь к возрождению нашей былой славы на льду. Но мы верим – «Красная машина» еще покажет себя на олимпийском льду!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День в истории. Валерию Харламову исполнилось бы 69 лет14 января исполнилось бы 69 лет легендарному советскому хоккеисту Валерию Харламову.Олег Знарок: Играй у меня Харламов, я бы в раздевалке во время матча кофе пилОлег Знарок: Играй у меня Харламов, я бы в раздевалке во время матча кофе пилГлавный тренер сборной России Олег Знарок принял участие в торжественной церемонии «Харламов Трофи».Александр Харламов: Уверен, что вновь станем лидерами на мировой аренеАлександр Харламов: Уверен, что вновь станем лидерами на мировой аренеСын великого нападающего Валерия Харламова, Александр, - о декабрьской акции «Харламов Трофи», где чествовали ветеранов нашего хоккея.Всеволод Кукушкин: Анатолий Тарасов мог сделать журналиста невыездным (видео)Всеволод Кукушкин: Анатолий Тарасов мог сделать журналиста невыездным (видео)16 декабря в Зале славы отечественного хоккея в рамках акции «Советского спорта» пройдет гала-вечер, посвященный 70-летию народной игры.Канадский кошмар. Виталий Славин – о Валерии ХарламовеКанадский кошмар. Виталий Славин – о Валерии Харламове35 лет назад не стало Валерия Харламова. Он погиб в автокатастрофе по пути на тренировку. За рулем была жена Ирина.Александр Овечкин: «Самое тяжелое упражнение? Лягушка!» (курс молодого бойца)Александр Овечкин: «Самое тяжелое упражнение? Лягушка!» (курс молодого бойца)Как готовился к сезону лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин? В редакции Sovsport.ru мы встретились с тренером Саши по физподготовке.Бегонита Харламова: Бабушка увидела Козловского и чуть в обморок не грохнуласьБегонита Харламова: Бабушка увидела Козловского и чуть в обморок не грохнуласьОбозреватель Sovsport.ru поговорил по душам с дочкой легендарного нападающего Валерия Харламова.Александр Пашков: Овечкин очень похож на ХарламоваАлександр Пашков: Овечкин очень похож на ХарламоваВторая часть интервью с заслуженным мастером спорта Александром Пашковым, который выиграл Олимпиаду-72 в Саппоро и ЧМ-78 в Праге.Александр Пашков: Харламов играл по зову чувстваОлимпийский чемпион, вратарь Александр Пашков поделился воспоминаниями о Валерии Харламове на церемонии вручения «Харламов – Трофи».Александр Пашков: И тогда Харламов заплакал…Александр Пашков: И тогда Харламов заплакал…В прошлом голкипер «Локомотива», «Крыльев Советов», ЦСКА, «Динамо», «Химика» Александр Пашков - о Валерии Харламове.«У нас страна трусоватых мужчин и сильных духом женщин». Огонь-интервью Дмитрия Федорова«У нас страна трусоватых мужчин и сильных духом женщин». Огонь-интервью Дмитрия ФедороваSovsport.ru завершает летний сериал «Тайны патриарха», посвященный вышедшим мемуарам «Виктор Тихонов: жизнь во имя хоккея». Теперь - откровенное интервью с Дмитрием Федоровым. Назовем ее встречей читателей с автором.Дмитрий Федоров: Тихонов говорил о неготовности Харламова к Кубку КанадыSovsport.ru взял интервью у журналиста Дмитрия Федорова – соавтора мемуаров «Виктор Тихонов: жизнь во имя хоккея». Это первая книга великого тренера, записанная его женой Татьяной Васильевной.«Трагедию повернули так, что Тихонов погубил Харламова». Летний сериал «Тайны патриарха»«Трагедию повернули так, что Тихонов погубил Харламова». Летний сериал «Тайны патриарха»Sovsport.ru на этой неделе знакомит вас с сериалом «Тайны патриарха». В этой части - отрывки о том, почему Тихонов не взял Харламова на Кубок Канады-1981, как против него работали на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде, как Виктор Васильевич спас ЦСКА в трудные времена.Вячеслав Фетисов: В 1981-м мы хотели из Канады лететь на похороны Валеры ХарламоваЛегендарный защитник Вячеслав Фетисов, в чью честь в эти дни по Первому каналу прошел сериал «Слава», дал интервью Sovsport.ru.«Владик ставит же себе в заслугу коммерческую Суперсерию-1972. Это главное достижение Третьяка». Вячеслав Фетисов - о фильме «Слава» и ЧМ-2015«Владик ставит же себе в заслугу коммерческую Суперсерию-1972. Это главное достижение Третьяка». Вячеслав Фетисов - о фильме «Слава» и ЧМ-2015Сериал «Слава» о великом хоккеисте Вячеславе Фетисове, показанный в эти дни на Первом канале, вызвал большой резонанс. Особенно людей зацепил эпизод, когда сборная СССР прилетела в Виннипег и узнала, что в Москве в автокатастрофе разбился Валерий Харламов.Сборная России 28 апреля навестит могилу Валерия ХарламоваГенеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов рассказал, почему было принято решение навестить всей командой могилу Валерия Харламова.Сергей Гимаев: Кларк врезал клюшкой по голеностопу – и сломал кость ХарламовуПопулярный эксперт Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя Sovsport.ru о первом матче полуфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА.«Квартальнову говорили: «Посмотри на себя в зеркало! Ты же супермен!» (видео)«Квартальнову говорили: «Посмотри на себя в зеркало! Ты же супермен!» (видео)Обозреватель Sovsport.ru встретился с патриархом хоккейной журналистики, 79-летним Владимиром Писаревским, который работал еще с Николаем Озеровым и вел репортажи с 26 чемпионатов мира.«Только один за команду ЖЭКа играет, а другой – за сборную СССР». Ко дню рождения Валерия Харламова (видео)«Только один за команду ЖЭКа играет, а другой – за сборную СССР». Ко дню рождения Валерия Харламова (видео)Сегодня Валерию Харламову исполнилось бы 67 лет. «Советский спорт» в день рождения Мастера решил показать вам воспоминания его современников. Вот что о Харламове писали в 80-х.Давайте помянем Валерия Харламова!Давайте помянем Валерия Харламова. Сегодня исполнилось 33 года со дня его смерти.
Главные новости
Футбол
«Амкар» крупно уступил «Ботошани» в товарищеском матче
Футбол
«Анжи»: Беленов с разрешения руководства станет игроком «Уфы»
Футбол
Виталий Мутко: Критических отставаний в подготовке к ЧМ-2018 нет
Волейбол
Врач сборной России: Готов ответить на все вопросы ВАДА
Футбол
Жозе Моуринью: Фергюсон поддерживал меня даже когда я работал в Италии и Испании
Фигурное катание
Евгения Медведева: Не зажала уши перед выступлением, потому что не успела
Футбол
Молдавский защитник Карп близок к переходу в «Уфу»
Фигурное катание
Медведева вышла в лидеры на ЧЕ после короткой программы
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Есть тысяча свидетельств, что допинг является уже пандемией, а не эпидемией российского спорта
Легкая атлетика
Лебедева лишена двух медалей ОИ-2008
все новости