Послушайте живой голос Валерия Харламова! (видео)

К 70-летию Отечественного хоккея ФХР выпустила уникальный видеоролик, где звучат голоса наших великих игроков.

«Предлагаем вашему вниманию наш имиджевый видеоролик, посвященный 70-летию отечественного хоккея, обратилась сегодня ФХР к редакции «Советского спорта». – Надеемся, он заинтересует вас…

Публикуем и с огромным удовольствием!

Ведь в небольшом двухминутном клипе собраны уникальные кадры всех главных вех в истории нашего хоккея. От самых первых чемпионатов СССР – до нынешних побед на чемпионатах мира.

А за кадром звучат голоса наших великих игроков, олимпийских чемпионов.

Виктора Шувалова, Владислава Третьяка, Бориса Майорова, Бориса Михайлова, Владимира Юрзинова, Игоря Ларионова…

Особенно советуем обратить внимание и на отрывок из интервью нашей легенды Валерия Харламова, где нападающий, понятное дело, хвалит своих партнеров по тройке – Владимира Петрова и Бориса Михайлова.

Всех любителей нашего хоккея – еще раз с 70-летием!

Впереди долгий и нелегкий путь к возрождению нашей былой славы на льду. Но мы верим – «Красная машина» еще покажет себя на олимпийском льду!