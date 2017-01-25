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Допинг вновь мешает Уайлдеру. Бой с Вавжиком отменен

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Допинг вновь мешает Уайлдеру. Бой с Вавжиком отменен
Источник: Associated Press

Бой чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера отменен из-за положительной допинг-пробы его соперника поляка Анджея Вавжика.

Об этом накануне утром сообщил промоутер Уайлдера Лу Дибелла, не уточнив, на чем именно попался несостоявшийся претендент.

«Я только что узнал о положительном тесте Вавжика. Представители разных тяжеловесов уже вовсю пишут и звонят мне, пытаясь получить бой. Я сижу с iPad и буду просматривать видео на YouTube и рейтинги, так что мы просто будем работать. У нас будет новый оппонент для Деонтея. Шоу 25 февраля состоится, как и было запланировано».

Позже стало известно, что в пробах, взятых у Вавжика 15 и 16 января, были обнаружены следы метаболитов станозолола.

Эта новость стала шоком для российского специалиста Федора Лапина, который тренирует польского тяжеловеса.

«Вавжик утверждает, что такого вещества в его организме быть не может даже случайно, – сказал Лапин «Р-Спорт». – По его словам, он берет только проверенные суплименты. Плюс это вещество применяется на сухие мышцы, а у Вавжика-то не такие. Мы сегодня в польском антидопинговом агентстве хотим сдать пробы, потому что это вещество долго сидит в организме. Сейчас нужно все выяснить.

Вскроем пробу Б, хотя обычно она редко показывает другой результат. Но тут другое – все мои ребята знают отношение к допингу. И если кто-то будет пойман, то мы сразу прощаемся. Конечно, каждый говорит, что не употребляет допинг, но на Вавжика я бы подумал в последнюю очередь.

Важно понять, употреблял ли Вавжик допинг или нет, даже случайно. Если да, то это конец нашим с ним отношениям. Расследование важно для меня, да и для остальных моих ребят. А этот бой с Уайлдером-то второстепенный».

Примечательно, что за неполный год у Уайлдера срывается второй бой из-за положительной допинг-пробы соперника. В мае 2016 года на месте Вавжика был Александр Поветкин. И в обоих случаях допинг-пробы брала Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Причем Поветкин в своем случае был оправдан.

По некоторым данным новым соперником Уайлдера может стать его 34-летний соотечественник Джеральд Вашингтон, который должен был выступить в андеркарде этого вечера, но до сих пор обходился без соперника.

Кто бы в итоге не оказался новым соперником Уайлдера, ему стоит крайне внимательно отнестись к тестам на допинг. Особенно в последнюю неделю перед боем. Как знать, что она покажет. А представителям Уайлдера лучше заранее обдувать вариант с запасным соперником, как это делают более дальновидные промоутеры.

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