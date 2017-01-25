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Пусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка Цыбанева
Источник: Global Look Press

Александр Логинов и Ирина Старых провели свои лучшие гонки после дисквалификации, выиграв индивидуалку на чемпионате Европы. Обоих необходимо включить в обойму главной сборной.

Такой стрельбы  они в этом году еще не показывали:  у Логинова - единственный неточный выстрел из двадцати, у Старых – абсолютная меткость. Дорога, что называется, ложка к обеду: в российских эстафетах перед чемпионатом мира, как специально, открыты вакансии.

Приставишь их, образца гонки  на чемпионате Европы, мысленно в наши эстафетные команды - Логинова  к Цветкову, Бабикову и Шипулину, а Старых вместо кого угодно, кроме Акимовой, - и  сразу наливаются весомостью шансы мужской команды на золото, а женской, быть может, на медальку.

В нескончаемой допинговой катавасии меня не перестает удивлять один парадокс. Вот вышли на соревновательную свободу Логинов и Старых. Так вышли, будто и не было трехсезонного отстранения. Они  те же самые, какими запомнились до дисквалификации! У Ирины вновь самая сбалансированная, даже если принять в расчет наш первый женский состав, комбинация хода со стрельбой. Александр снова сверкает пятками на трассе с прежней прытью (очень хочется сравнить его текущие лыжегоночные возможности с шипулинскими!).

Шипулин и остальные. Ключевые вопросы перед чемпионатом мира

Так вот: исходим – обязаны исходить – из того, что оба ныне обходятся без запрещенных стимуляторов. Ибо в ином случае им место в клубе спортивных самоубийц. И притом они не потеряли ни толики из своих биатлонных козырей, которые  выкладывали три года назад, с «подкормкой». Я помню, например, как мучительно возвращалась после первой отсидки Екатерина Юрьева. Здесь по-другому. Мы увидели Логинова и Старых прежними. Так какого черта разводили тогда допинговую муть? «Детский» вопрос: она помогла хоть чем-то?

И  главное: почему те истории превращены в тайну, покрытую мраком? Неужели наши спортивные и биатлонные власти не понимают, что публичный разбор прегрешений, с показательным наказанием тех, кто спортсменов подставил или помог им подставиться, резко улучшит  нашу позицию тотально виноватых – всех и во всем?

А то ведь сюжет  странно обрывается на экстатическом свидетельстве Дмитрия Губерниева о том, как Ира Старых билась головой о стенку, узнав о наказании…

И Логинова, и Старых без колебаний  следует ввести в основной состав, готовящийся к ЧМ. Да, наверняка Фуркад, Коукалова и их коллеги по борьбе за чистоту биатлонных рядов зайдутся гневом. Глядишь, устроят в Хохфильцене, отвлекшись от стартов,  что-то вроде майдана, разгулявшегося нынче по Америке. Пусть. Хватит  уже идти на поводу -  неуклюже и себе во вред.  Действуем строго по закону.  Держим равнение на Трампа. Собственно, Фуркад и компания чего хотят? Усиления борьбы с допингом. Вот и пускай обратят  свой  праведный  гнев в сторону проверяющих инстанций - дабы биатлон сделался самым чистым в спортивном мире.

А если уж копать былое – тогда копать повсюду и поглубже. Родченков ведь  в фильме «Икар» что, помимо прочего, сказал? Что олимпийских чемпионов без допинга, по его убеждению, не бывает. И тем, кто свято верит этому господину, теперь следует подвергнуть ревизии весь большой спорт. Это – как дополнительный аргумент в полемике с  разгневанным Фуркадом и компанией.

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