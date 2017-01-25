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Свой среди чужих. 5 фактов из жизни Альберта Риеры

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Свой среди чужих. 5 фактов из жизни Альберта Риеры
Источник: ФК «Томь»

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции вместе с «Томью». Возможно, весной в РФПЛ появится еще один возрастной легионер с мощным европейским прошлым. «Советский спорт» вспоминает 5 фактов из жизни испанского хавбека.

Поклонник Сибири

В 2008 году хавбек «Эспаньола», автор гола в финале Кубка УЕФА в ворота «Севильи», пришелся по душе «Ливерпулю», и Рафа Бенитес предложил соотечественнику влюбить в себя «Энфилд». А в мае 2009 года испанец взял в жены уроженку Омска Юлию Королеву. На тот момент у пары уже была дочь Александра - встречались молодые люди с начала 2000-х.

Свадьбу сыграли в России, и понеслось: баня, лыжи, первые пробы самогона, бесконечные признания в любви к Сибири, морозам и России в целом. Юлия сопровождала Альберта везде. Где бы муж ни играл – в Англии, Греции, Турции, Италии, Испании, Словении – раз в год семья обязательно приезжала в Омск. А сейчас живет там постоянно.

Не достался ЦСКА и «Спартаку»

Впервые Риера побывал в российской глубинке еще в 2001 году, а всерьез задумался переезжать в страну медведей и балалаек в 2010-м. Тогда Риера перестал попадать даже в заявку «Ливерпуля» на матчи,  в связи с чем поссорился с Бенитесом. Хавбек жестко прошелся по его методам на одном испанском радио, заявив о готовности перебраться в РФПЛ.

Но ни «Спартаку», ни ЦСКА не удалось договориться с игроком сборной Испании, хоть Альберт и рвался в Россию. Риера тогда хотел быть постоянно на виду у Висенте Дель Боске и обязательно поехать на ЧМ-2010 в ЮАР. Не сложилось. Ни с Африкой, ни с РФПЛ.

Карты, деньги…

В 2014 году полузащитник перекочевал в серию А, где стал обладателем футболки «Удинезе». Но так ни разу ее и не надел. Сначала отправился в «Уотфорд» до конца сезона. А потом…

Вернувшись через год в «Удинезе», Риера сразу покинул клуб, так и не сыграв ни одного матча. Всему виной покерный турнир, на который футболист укатил вместо игры против «Кьево».

Мастер мастер-классов

Риера добрейшей души человек, об этом не раз упоминали его партнеры. Чтобы не заскучать в Омске, испанец проводит бесплатные мастер-классы в местных футбольных школах. Недавно одной из таких стала ДЮСШ «Динамо-Юниор».

Играющий спортивный директор

В 2016 году Риера выступал за словенский «Копер». Ну, как выступал - сыграл один матч, а в остальное время выполнял функции спортивного директора. Альберт хотел попробовать себя в роли функционера еще в бытность футболистом, чтобы не терять время и быть готовым в любой момент переквалифицироваться.

Бонус: еще несколько фактов из жизни Риеры. Его лучший друг и крестный отец младшей дочери – Пепе Рейна. Из-за огромного количества российских виз Риера уже четыре раза менял паспорт. В «Мальорку» он перешел «Мальорку» ради тренера Валерия Карпина.

И все же главная история Альберта Риеры – он стал в России своим. 

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