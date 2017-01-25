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Когда сетка ворот мешает (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Когда сетка ворот мешает (видео)
Источник: «Советский спорт»

Сетка ворот – это не просто удобство, позволяющее легко определить, оказался ли мяч в воротах. Фрейдисты видят в этом реализацию определённых комплексов (процитирую только один фрагмент: «Постепенное сужение ворот, сначала за счет поперечной перекладины в 1875 году, затем за счет сетки в 1891 году, превратило их практически в клетушку, в публичный дом, в дом свиданий»). Специалисты по мифологии тоже не остаются в стороне, объясняя, почему умело защищающий ворота голкипер, по идее, должен привести свою землю к неурожаю. Любой играющий во дворе без сетки так и вовсе будет считать ее излишеством, так как она помешает ему быстро проскочить через ворота (у меня в детстве, правда, за такими финтами неукоснительно следили).

Но не об этом наш спич.

Начнем с просмотра прекрасного во всех смыслах видео, где сетка ворот помешала голкиперу.

Я лично посмотрел это видео раз 20. Уверен, что и вы одним разом точно не ограничитесь, правда? Уж очень забавно. Хотя голкипера, признаться, жалко.

Это всё футбол непрофессионального уровня. Хотя и на серьёзном уровне случаются «косяки», которые потом активно тиражируются всеми. Про фантомный чудо-гол Кислинга в октябре 2013 года не только немецкие болельщики говорили неделями:


Тут, правда, история иная – дырка в сетке ворот.

В том же, 2013-м году, сходная история была во время пенальти Криштиану Роналду: сетка просто не выдержала.


Для футбольных ворот и их сетки есть свои нормативы (для хоккейных тоже, кстати – с некоторых пор сетка ворот стала более упругая). Правда, не всегда они соблюдаются. Известен случай, когда в одной из внутренних игр в Молдавии вратарь пожаловался арбитру, что не может во время пенальти встать на линии ворот – мешает сетка, развевающаяся на ветру. Рефери принял замечательное решение: обязал двух полевых игроков встать за воротами и подержать сетку. Такого явно ни в одном регламенте не прописано!

Ну а под занавес – хорошо известное постановочное видео двухлетней давности, где сетка ворот не помешала Халку порвать её вместо с улетающим сквозь неё вратарём.


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