«Не лапайте грязными руками кумиров!» Лебедева и Болт лишены медалей Олимпиады

Где-то раз в неделю мне в почту прилетает письмо с санкциями МОК. На этот раз под раздачу попали Татьяна Лебедева и Усэйн Болт, у которых отобрали награды летних Игр.

Спокойно, не сам Усэйн Болт попался на допинге. Но одной золотой медали из своих девяти он лишился – его партнер по эстафете Неста Картер залетел на метилгексанамине. В связи с этим результат сборной Ямайки в эстафете 4х100 м аннулирован. Речь идет об Олимпиаде-2008 в Пекине, где Болт сделал свой первый хет-трик.

На этого Картера всем в России плевать. Но вот пьедестал Болта пошатнулся. Он теперь «всего лишь» восьмикратный олимпийский чемпион.

Гораздо хуже, что Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей Пекина – в тройном прыжке и прыжках в длину – за туринабол. Кому же достанется серебро за тройной прыжок? Гречанке Хрисопии Деветци? Но вся ерунда, что ее тоже дисквалифицировали за допинг. То есть в призах теперь Ольга Рыпакова из Казахстана.

А вы давайте, копните поглубже. Там седьмой была Виктория Гурова, а восьмой – Анна Пятых. Может, Россия снова поднимется до медали.

Вообще все к этому шло. Безумный химик Григорий Родченков упомянул Лебедеву еще в первом докладе Макларена. Помните его письма в приложении, которые потом были удалены? Там было что-то ненормальное. Родченков стучал на всех вокруг, докладывая, что старший тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин (среди его подопечных было 24 допинговых случая) «потерял чувство реальности, огрызается даже на Мутко. Живет с Каниськиной».

О Татьяне Лебедевой же писал: «Рассматривается как замена Балахничеву, экс-президенту ВФЛА, но это может создать проблемы. Если ее пробы 2005-2009 годов будут пересмотрены, она повторит судьбу дисквалифицированной Каниськиной».

Сказано тогда – сделано сейчас.

Вот на глаза попалась еще одна цитата, от ноября 2016 года – уже от Балахничева: «Почему все наши попадаются на туринаболе? Потому что в те времена, наверное, это был самый популярный препарат. Многие из спортсменов имели прямые связи с Родченковым, когда он возглавлял московскую лабораторию, консультировались у него. Ну а Гриша Родченков говорил, что этот препарат входил в его коктейль, который активно использовался во время Олимпиады в Сочи».

Конечно, Татьяну Лебедеву не дисквалифицируют. Потому что она уже завершила карьеру. Теперь подполковник ВС РФ Татьяна Романовна Лебедева избрана депутатами Волгоградской областной думы своим представителем в Совете Федерации. Активно занимается благотворительной и общественной деятельностью. Уважаемый в России человек – даже если отобрали два серебра Пекина, еще остались золото Афин-2004 в прыжках в длину, серебро Сиднея-2000 и бронза Афин в тройном прыжке. Их не отберут, потому что срок давности прошел.

Конечно, Татьяна Лебедева не считает себя виновной в пекинской истории. Никакого умысла применять допинг не было. А случайные ошибки – с кем не бывает? Так что надо подавать апелляцию. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Хотя шансы минимальные. Весь мир ополчился против нас.

…Не знаю, как у вас, а у меня все эти истории с допингом не вызывают уже никакого интереса. Ну обвинил преступник Родченков в чем-то Лебедеву, сводя счеты. Эта тема уже всем надоела.

Вообще МОК давно пора принять правило. Поймали кого-то на допинге во время или сразу после Игр – карайте, лишайте медалей, квартир-машин. Но наказывать сейчас, спустя восемь лет… Это форменное безумие. И каждое такое письмо МОК по следам решений инквизиторов из ВАДА все глубже ввергает олимпийское движение в хаос.

Вы еще Тарзана проверьте, этого Джонни Вайсмюллера. Может, он тоже что-то принимал, когда выиграл три золота в Париже в 1924 году?

Отстаньте уже, не лапайте грязными руками наших кумиров.