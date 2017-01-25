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Кержаков стал писателем

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кержаков
Александр Кержаков

То, что Кержаков стал писателем, сегодня узнала вся страна. После того, как сообщил об этом в своем инстаграмме сам футболист и после того, как об этом сообщил «Советский спорт», это уже перестало быть секретом.

Мне приятно, что к созданию этой книги (называться она будет скромно – «Лучший») немного причастным оказался и я. Но поверьте, за Кержакова я ничего не писал.

У каждого спортивного журналиста существует свой набор сложившихся представлений о тех собеседниках, что время от времени тебе дают интервью. В принципе, знаешь заранее, о чём и как обычно говорит тот или иной спортсмен. То есть едешь на встречу с человеком, пишешь или звонишь ему – а у тебя на 50-60 процентов (а то и больше) есть понимание, что ляжет в основу готового сформироваться текста. И если ты удивляешься чему-то по-хорошему, то это бывает крайне редко.

Александр Кержаков, пока мы общались с ним, работая над этой книгой, меня удивил. Удивил тщательностью, пунктуальностью, особой аккуратностью в работе с текстом, со своими эмоциями. А ведь это особое умение – честно излить свои мысли на бумаге. И тут не так уж важно, делал ты это раньше или нет.

Я по-хорошему был удивлён. Надеюсь, что это же чувство испытаете и вы, читая автобиографию Александра.

А я – с разрешения коллег из издательства «ЭКСМО» - спешу поделиться предисловием из книги, в котором футболист поясняет, почему взялся за перо.

В девятнадцать лет у меня уже выходила одна книга. Но книга в девятнадцать лет – это просто что-то интересное, необычное и весёлое. Да, это привлекает внимание со стороны, и ты чувствуешь себя очень популярным, благодаря тому, что ты сделал.

Книга, которую я сделал сейчас – совсем иное. Это обдуманное, взвешенное решение, когда тебе хочется рассказать о том, о чем ты никогда не рассказывал, когда тебе хочется поделиться уже своим, пусть и не таким огромным жизненным, но огромным футбольным опытом, когда тебе хочется рассказать истории, которые будут интересны для людей любого возраста.

Можно отнестись к этой книге как к рассказу-повествованию, можно как к большому интервью, которое до этого никогда не публиковалось. И всё это – от обычного мальчишки из города Кингисепп, который стремился к своей мечте, который хотел добиться серьезных результатов, играя в футбол, не представляя себя в каком-то ином качестве.

В книге очень много информации и очень много историй, которые до этого никогда не обсуждались с журналистами. Есть темы, о которых много писали, но никогда подробно я не рассказывал об этом сам, не расставлял все точки над i.

Хочется, чтобы в какой-то степени книга послужила не то что бы пособием, но каким-то стимулом и родителям, и детям – всем тем, кто хочет начать заниматься спортом и футболом в частности. Никогда нельзя опускать руки, если ты стремишься к мечте, у тебя это обязательно получится.

На твоем пути могут встречаться трудности, на твоем пути могут встречаться люди, которые хотели бы получить от тебя все, а потом использовать в своих целях. Мне хочется рассказать о том, что твоя жизнь – это только лишь твоя жизнь, и ты должен в ней принимать все решения сам, но при этом не забывать прислушиваться к мнению родных тебе людей.

Кроме всего сказанного, я очень хочу, чтобы эту книгу воспринимали как искренний рассказ счастливого человека, которому хочется еще и поделиться своим счастьем. Как сказал один из великих: «Счастье – это когда утром тебе хочется идти на работу, а вечером – домой».

Я себя сейчас ощущаю именно таким человеком. Мне хочется, чтобы каждый как можно раньше это прочувствовал и находился в таком мироощущении всю жизнь.

Надеюсь, что из этой книги люди узнают для себя что-то новое и, может быть, благодаря ей они не совершат некоторых ошибок, которые могли бы совершить в жизни.

Самое главное, чтобы эта книга была интересна не только любителям футбола, которые из нее узнают много нового о моих футбольных победах и моих эмоциях, пережитых при них. Она должна быть интересна и людям, не вовлеченным в футбол, потому что там раскрываются мои жизненные переживания, о которых у футболистов рассказывать не принято.

Я пытался передать мои ощущения во время матчей, после матчей, да и просто в обычной жизни. В книге показано, что футболисты – такие же люди, но только им приходится скрывать все переживания на девяносто минут, когда они выходят на поле и когда на них обращены миллионы взглядов зрителей и любителей футбола.


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