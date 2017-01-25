Александр Кержаков

То, что Кержаков стал писателем, сегодня узнала вся страна. После того, как сообщил об этом в своем инстаграмме сам футболист и после того, как об этом сообщил «Советский спорт», это уже перестало быть секретом.

Мне приятно, что к созданию этой книги (называться она будет скромно – «Лучший») немного причастным оказался и я. Но поверьте, за Кержакова я ничего не писал.

У каждого спортивного журналиста существует свой набор сложившихся представлений о тех собеседниках, что время от времени тебе дают интервью. В принципе, знаешь заранее, о чём и как обычно говорит тот или иной спортсмен. То есть едешь на встречу с человеком, пишешь или звонишь ему – а у тебя на 50-60 процентов (а то и больше) есть понимание, что ляжет в основу готового сформироваться текста. И если ты удивляешься чему-то по-хорошему, то это бывает крайне редко.

Александр Кержаков, пока мы общались с ним, работая над этой книгой, меня удивил. Удивил тщательностью, пунктуальностью, особой аккуратностью в работе с текстом, со своими эмоциями. А ведь это особое умение – честно излить свои мысли на бумаге. И тут не так уж важно, делал ты это раньше или нет.

Я по-хорошему был удивлён. Надеюсь, что это же чувство испытаете и вы, читая автобиографию Александра.

А я – с разрешения коллег из издательства «ЭКСМО» - спешу поделиться предисловием из книги, в котором футболист поясняет, почему взялся за перо.