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Бедный родственник. Почему «проект «Спартак» – из ряда вон. Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Спартак" - СКА
"Спартак" - СКАИсточник: «Советский спорт»

Добравшись по ухабистой календарной колее до встречи с процветающим родственником-олигархом – СКА, «Спартак» потерял единственное, что у него было. Публику на трибунах.

Спасибо хоть «крестный отец» пожалел бедолагу, обижать при встрече не стал. Вошел в положение и снизошел до уровня.

Назначенный полтора года назад президентом «Спартака» Андрей Веревко раньше директорствовал в мытищинском дворце спорта и освоил дефицитнейшее в наших краях умение – собирать публику. Даже в отсутствие внятного спортивного продукта, предлагаемого ее вниманию. Теперь-то понятно, что в дебютную пору воссозданного «Спартака» из уст его руководства не случайно прозвучало: хотим, мол, чтобы народ охотно шел на наши матчи независимо от успехов команды.

Фокус сей, выбивающийся, согласитесь,  за грань привычного нашего понимания, работал полтора года. Прямо феномен!

Впрочем, в каком ракурсе ни взгляни на   вновь родившийся «Спартак» – все здесь из ряда вон.

НА НОВЕНЬКОГО

За последние пять лет в КХЛ вступили или были воссозданы с чистого листа одиннадцать клубов. Восемь из них тут же проявили хватку бывалых бойцов и в первый же сезон завоевали путевку в плей-офф (принимаю в расчет и нынешний «Куньлунь», который, похоже, никакая сила не выдавит из плей-оффной зоны). Даже «Медвешчак» с его экзотической пропиской. Даже «Сочи», после того как Павел Буре отстранился от проекта по причине несолидного его финансирования. «Донбассу» кубковая путевка досталась со второй попытки. И только «Лада» со «Спартаком»  в новых своих жизнях осели в табличных низинах.

«Лада» в силу аскетичного  жизнеобеспечения, допускаю, и не ставила жесткой задачи прописаться в зоне плей-офф. Но в «Спартаке» сюда целились конкретно. Вице-президент и генменеджер Алексей Жамнов говорил о том вполне уверенно и по вступлении в должность, и не далее  как в декабре минувшего года. Так, стало быть, он видел потенциал команды и так оценивал собственные селекционные усилия. И из этого же исходил, давая добро фанатам на матерное вразумление нерадивых игроков. Мне вот, правда, самым грубым из сказанного в раздевалке показались слова «прекрасное руководство».

10 ПРОЦЕНТОВ И РАЗРУХА

О бюджете Жамнов тоже говорил определенно: средний. То есть, надо понимать, бюджет «Спартаку» выделяется примерно того же порядка, что и в предыдущей его жизни, безвременно оборвавшейся. Но из той-то жизни есть что вспомнить. Например, абсолютное попадание в историческую спартаковскую традицию с назначением  Милоша Ржиги. Благодаря этому у команды был фирменный пыл, она умела поиграть волевой мускулатурой. Тот «Спартак» запомнился даже на коротком отрезке под началом Андрея Яковенко. И даже когда команда драматично уходила в небытие, у ее руля стоял тренер, поднявшийся однажды до чемпионской высоты – Федор Канарейкин.

Новое руководство из всего спартаковского взяло на вооружение, похоже, только знаменитый тезис Леонида Федуна: «Тренер дает не более 10 процентов успеха». И поручило «Спартак» людям малоуспешным и скромным. Герман Титов перед повышением в «Спартак» финишировал с «Кузней» на предпоследнем месте в КХЛ. Алексей Ярушкин мучился с «Витязем» (в сезоне 2010-2011) 14 матчей, выдав почти уникальный результат: 13 поражений. Люди, как видим, просто добросовестно воспроизвели на новом месте свой тренерский уровень.

Титов проводил длиннющие тренировки – чтобы уложить в них компиляции из конспектов тех тренеров, у кого играл сам. Своих конспектов, как признавался Герман Михайлович, у него не было.

Ярушкин, по-видимому, тренирует настолько оригинально, что хоть как-то наигранное завершение  атаки, равно как и оборона  «пятачка» остались для команды тайной за семью печатями. Красно-белое все-то себе порхает вокруг да около.

Не похоже, что хоть кто-то из клубного руководства пристрастно и глубоко задумывался над профессиональными способностями избранников.

ЗАКОН РОДА

Пусть даже нынешний спонсор «Спартака» могущественному владельцу СКА – седьмая вода на киселе. Но все ж таки родня! А спортивным проектам Газпрома можно бросить любой упрек – только не в отсутствии амбиций. Уровень футбольного «Зенита» и волейбольного «Зенита-Казани» известен всем. Баскетбольный «Зенит», едва появившись, устремился к высотам. Получил повышение в ранге футбольный Оренбург. На виду волейбольная  и мини-футбольная «Газпром-Югра».

Только хоккейный «Спартак» - из ряда вон. Словно он – самый завалящий в этом энатном и богатом роду.

Штрих первый: в «Спартаке» хотели после Титова тренером Олега Браташа, но тому не разрешили совмещать. Миленько выглядит, на контрасте-то: Олег Знарок  запросто может совмещать, неся ответственность за самую важную сборную – а Браташу предосудительно, отвечая за сугубо промежуточную олимпийскую…

Штрих второй: Титов ближе к концу прошлого сезона публично сетовал: вместо того чтобы сплотиться в борьбе за плей-офф игроки помышляют о своем личном будущем, желательно в другом клубе. Ярушкин нынче тоже произнес загадочное: игроки перестали стараться после закрытия трансферного окна.

Вывод на поверхности: в новообразованном клубе «Спартак» не создано ментальных устоев, которым приходящие в команду игроки обязаны соответствовать. Это – команда-транзит.

И  в итоге возникает чувство, что всем, кто мечтал о возрождении хоккейного «Спартака», просто бросили подачку с барского стола.  Вы, мол, просили - нас попросили, мы вам дали.

Вот только зачем и кому нужен такой «Спартак» - хилый, рыхлый, никакой?..

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