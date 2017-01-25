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«Спартак», увольняй всех! Уже можно». Москвичи официально не попали в плей-офф

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Спартака"
Хоккеисты "Спартака"Источник: «Советский спорт»

Спартаковцы потерпели десятое подряд поражение – теперь от СКА – и лишились даже теоретических шансов на выход в розыгрыш Кубка Гагарина.

ПЕРФОМАНС НА 600 000 РУБЛЕЙ

Матч против ЦСКА (1:6) бесследно для «Спартака» не прошел. Континентальная хоккейная лига оштрафовала «красно-белых» на 600 тысяч рублей за то, что их фанаты скандировали нецензурные выражения и вывешивали баннеры в адрес своей команды с надписями «Танцы на льду» и «Меняйте коньки на балетки».

Интересно, что КХЛ не повесила новость об этом на своем сайте, будто старалась хотя бы так погасить внезапно вспыхнувший конфликт – но сообщила об этом в почту по запросу коллеги из ТАСС.

И что получается? С одной стороны фанаты приходят в раздевалку «Спартака» для того, чтобы сказать в лицо хоккеистам все, что о них думают. Что интересно, одним из самых активных в этой группировке был Дмитрий Михайлович Хворых, заместитель генерального менеджера команды. Если вы смотрели знаменитое видео – это тот мужчина в тренировочных штанах военной раскраски, который в последние две минуты бурно размахивал руками и матерился.

Упомянул я об одном из руководителей «Спартака» не просто так. Теперь у фанатов позиция такая – они-то говорили с игроками нормально, а вот матом ругалось официальное лицо. И вообще, это сам клуб организовал эту встречу и сделал все, чтобы видео попало в сеть. Ну вот как получается? Спартаковское руководство само набрало этот состав – и ничего сделать с хоккеистами не может. Не играет команда. Может, шоковая терапия поможет?

С другой стороны, на самом матче с ЦСКА болельщики вели себя так, что выставили свою любимую команду на приличные деньги. Хорошо так погуляли фанаты в эти дни, на широкую ногу…

«РАЗГРОМ НЕ ЖДИТЕ»

Осознав урон, любители хоккея в красно-белых свитерах пообещали, что больше ругаться матом на трибуне не будут. На всякий случай, на матче против СКА запретили продавать мясомолочные изделия – проще говоря, сосиски. Один брошенный на лед хот-дог без хлеба может обойтись еще в несколько сот тысяч рублей штрафа.

Нет, лучше не рисковать.

«Да ладно, ничего такого на этом матче не будет, - сообщил мне немолодой фанат в очках по прозвищу Митрич. – Ведь «Спартак» и СКА – команды из одной системы, финансируются из одного потока. Неужели два «брата» будут на публике друг друга оскорблять? И разгрома сегодня не ждите. Никаких счетов вроде 1:6».

Так и вышло, никакой обструкции СКА устроено не было. Лишь привычно освистали бывшего спартаковца Илью Ковальчука – но как-то вяло, без энтузиазма. Фан-сектор тоже не был забит до отказа, и аншлаг на этом матче не собрался.

Только ЦСКА, лишь московское дерби будоражит торсиду болельщиков «Спартака». И ноги здесь, конечно, растут из футбола.

БРОСОК ХРОМОГО

Так все и вышло. СКА превосходил хозяев по количеству, но не по качеству бросков. Особо не лютовал, стараясь порвать соперника как Тузик – грелку. Первый период в целом получился ровным.

А во втором вообще забил Вячеслав Лещенко, который выскочил на голкипера Микко Коскинена и переиграл его эффектным финтом.

Дело могло докатиться до сенсации, но спартаковский форвард Вадим Бердников внес интригу, схватив дисциплинарный штраф до конца игры. А там еще защитник Всеволод Сорокин отбывал наказание за толчок на борт.

«Спартак» остался втроем, и СКА не мог не использовать этот шанс. Шайба попала в Вадима Шипачева, лучший бомбардир последнего чемпионата мира упал на лед. Тяжело встал, подволакивая ногу. Но когда к нему эта шайба снова пришла, Шипачев без раздумий нанес точный бросок – 1:1.

Вот он, класс мастера. Даже хромым готов забивать!

А на 44-й минуте свое слово сказал «Товарищ Маузер». Павел Дацюк с Евгением Дадоновым доставили шайбу к воротам. И ее добил в сетку, вырвавшись из угла, из-под плотной опеки соперника, легконогий Илья Ковальчук.

«У-у-у», - прокатилось по трибунам. Но снова вяло, без страсти. Будто все свои эмоции болельщики оставили там, в спартаковской раздевалке.

…После этого поражения «Спартак» потерял даже математические шансы на выход в плей-офф. Команде нужна перезагрузка, и начать ее можно уже сейчас. В первую очередь, это касается руководства «красно-белых». В смысле, перезагрузить нужно их.

Ну а СКА продолжает держать отрыв в четыре очка от ЦСКА в таблице Западной конференции. Хотя впереди у Санкт-Петербурга очень непростые матчи – против «Торпедо», «Трактора»,  «СЮ», «Магнитки», снова «Спартака», «ХК Сочи» и «Торпедо».

Одно шальное поражение, и вопрос о победителе регулярного чемпионата снова встанет ребром.

Матч

Спартак - СКА - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Лещенко (Бердников, Мирнов), 27:29 (1:0). Шипачёв (Дадонов), 34:05 (1:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк, Дадонов), 43:14 (1:2).

Место и дата

25 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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