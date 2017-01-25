Капризов хорош! Но одного его мало. Как динамовцы разгромили «Салават Юлаев»

Уфимцы потерпели в Москве крупное поражение (2:6), несмотря на эффектную игру их молодого лидера Кирилла Капризова.

«Веселые качели летят, летят, летят…»

Но вот тренерам и вратарям в таких матчах не до веселья. Перед матчем приходилось слышать много критики в адрес шведского вратаря Никласа Сведберга. И на первых же секундах встречи эта критика полностью оправдалась. Первую шайбу гости пропустили уже на 24 секунде. А вскоре преимущество динамовцев удвоилось.

Казалось вот он антигерой матча – на лицо!

Не прошло и семи минут, как голкипера действительно сменили. Вот только не у уфимцев, а у москвичей!

В это невозможно поверить, если не видеть собственными глазами. Но один из самых надежнейших вратарей КХЛ Александр Еременко пропустил первые же два броска по своей «рамке». На 11-й минуте счет уже был 2:2 и на лед оперативно выскочил Александр Лазушин, чтобы занять место в воротах «Динамо».

Ну а кто оказался обидчиком Еременко в этих двух эпизодах можно было угадать уже и не следя за игрой.

Вернувшийся с молодежного чемпионата мира Капризов просто потрясает своей игрой. Конечно, Кириллу всего 19 лет. И не может он в каждом матче выдавать фейерверк. И все же после возвращения из Канады капитан нашей «молодежки» вышел на такой уровень результативности, о которой и матерые бомбардиры только мечтают. Пять матчей и 10 (4+6) очков!

В поединке с «Динамо» Капризов с темпа не сбился и в первом периоде показал просто чудеса скорости мышления. В первом эпизоде Еременко попросту потерял его из виду. Не понял, что Кирилл находится с шайбой у него за спиной и пропустил в пустой угол. Затем Капризов отдал очень остроумный и оттого неожиданный пас, оставив шайбу Игорю Григоренко. И это привело ко второму голу.

Ударное звено «Салавата» вновь доказало, что может порвать любую оборону. И зная любовь главного тренера «юлаевцев» Игоря Захаркина к зрелищному и атакующему хоккею понятна его задумка – создать не одно, а три таких забивных звена в команде. Увы, эти мечты уфимского тренерского штаба смяли травмы игроков. В лазарете сейчас находится чуть ли не половина уфимских форвардов - Хартикайнен, Мертл, Бодров, Макаров, Воробьев… Энгвистиз-за проблем со здоровьем вообще покинул команду по ходу сезона.

Возможно, именно эти травмы и не позволили «Салавату» развить успех. А вот «Динамо» достойно аплодисментов. Быстро отправив соперника в нокаут, а потом сами оказавшись «на полу», бело-голубые не дрогнули, спокойно продолжили гнать свою линию и довели матч до уверенной победы.

Еще одна уфимская катастрофа? Я бы так не сказал. Все же из девяти матчей в январе «юлаевцы» пять закончили в дополнительное время. Причем, с переменным успехом. Да, наверное, «Салават» не должен терпеть разгромы от «Торпедо» 1:6 и «Динамо» - 2:6. Но такие сбои могут случится во второй половине сезона у любой команды. Важно, чтоб они не затянулись.

Да, у уфимцев тяжелый календарь в конце сезона. Но пусть хоть один клуб КХЛ мне сейчас скажет, что у вот у него календарь легкий. И в то, что команда Захаркина не попадет в плей-офф верится с большим трудом. Пропасть в 13 очков за восемь матчей не отыгрывается.

Вопрос скорее в том – что тренеру делать с обороной и вратарем в частности? На динамовских «качелях» Сведберга к концу поединка прилично укачало…

А придавить соперника к воротам мощной атакой, как бывало в прошлом году у Захаркина сейчас ресурсов тоже нет.