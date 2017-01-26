Шамиль Газизов: Семак сказал: «Не смотрим на арбитра»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «Советскому спорту» о приходе вратаря Александра Беленова, прогрессивных методах Сергея Семака, странностях кипрского судьи и возможных приобретениях клуба.

КОМАНДЕ НРАВЯТСЯ НОВЫЕ МЕТОДЫ

- Беленова можно считать игроком «Уфы?

- Он поедет с нами на второй сбор. О достижении соглашения объявим чуть позже.

- Но речь ведь не идет о его просмотре, верно? Скорее, о переговорных моментах?

- Конечно. Есть несколько вариантов, которые нужно рассмотреть. Но Беленов точно с нами. Какой может быть просмотр в такой ситуации? Считайте, что Беленов футболист «Уфы».

- Из «Анжи» он ушел по собственному желанию. В том числе - из-за снизившихся финансовых возможностей клуба. Если так, Беленов должен обойтись вам недорого.

- Он придет в «Уфу» на менее выгодные финансовые условия, чем были в «Анжи». У каждого клуба своя планка. Наша – вот такая.

- Платить за его трансфер будете?

- Не хотел бы говорить. В принципе, все решено, но какие-то нюансы еще остаются.

- Недавно вы сказали, что приятно удивлены и даже восхищены тренерскими методами Сергея Семака. О чем конкретно шла речь?

- Посмотрел, как работает тренерский штаб во главе с Сергеем Богдановичем, и увидел прогрессивные методы, очень серьезный подход. Получится или нет, покажет время, но отношение Семака к работе импонирует. Он находится в процессе 24 часа в сутки. Уверен, это даст результат. Еще один большой плюс: команде сильно нравится то, что предлагает ей Семак в плане работы. Она активно учится.

- Игровая схема «Уфы» претерпит изменения?

- С этим не ко мне: прерогатива тренера.

- Чтобы судить о вкусе супа, не обязательно быть поваром. Спросил вас, как футбольного человека.

- Из того, что вижу – дифференцированное отношение к каждому сопернику, учет его особенностей при выстраивания своей тактики.

- То есть «Уфа» будет играть от соперника.

- Думаю, да. Стремясь при этом навязать свою игру. Тактические схемы будут разными – не только та, по которой мы играли до Семака. При Викторе Гончаренко начинали по одной схеме, потом она трансформировалсь в 3-5-2. Теперь тренер прививает тактическое разнообразие. При этом нужно понимать, что раньше столпом обороны был Васин, на котором абсолютно все было завязано. И даже выглядело эффектно.

- А сейчас?

- Давайте все-таки дождемся приобретений. Они должны быть.

«СКОРО ОБЪЯВИМ О НОВИЧКЕ»

- Семак и сам, наверное, участвует в тренировках?

- Он в прекрасной форме и к тому же режимщик. Мог еще играть и играть.

- Вас не удивило, когда спокойный Семак выскочил на поле в первом же контрольном матче?

- Он теперь главный тренер, это накладывает отпечаток. Ответственность меняет людей.

- Не обращались к организаторам кипрских сборов по поводу квалификации судьи, который вопреки игровой обстановке ставил пенальти, когда это было нужно лично ему?

- Мы и в прошлом году испытывали проблемы с судейством. Теперь нас заверили: все будет нормально. Но вышло вот так. Приняли решение больше не работать с кипрскими судьями. Второй контрольный матч обслуживала российская бригада, находящаяся на сборе в нашем же отеле. Никаких претензий ни у нас, ни у соперников.

- Наводили справки, не делал ли киприот ставок на ход собственной игры?

- Не хотелось бы это муссировать. Уточнили один момент, сделали выводы. Неприятно, что такое судейство влияет на итоги тренировочной работы, вот что главное. Но есть и хороший момент. Когда с судейством все стало ясно, Семак сказал ребятам: «Спокойно, не смотрим на арбитра, добросовестно выполняем свою работу». Благодарен и румынскому «Клужу». Ситуация была взрывоопасная, но обе команды повели себя корректно.

- Когда ждать первых приобретений «Уфы», не считая Беленова?

- В среду один новичок прошел у нас медосмотр. Поедет с нами на сбор, там, думаю, и объявим. Полевой игрок, иностранец.

- Скажите, у Лунева были отступные в контракте, за которые его мог выкупить новый клуб?

- Нет.

- То есть сумма его трансфера в «Зенит» - продукт переговоров.

- Да.